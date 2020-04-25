Все обнулить - 2. Почему надо послушать Федуна и не доигрывать РПЛ-2019/20  - Советский спорт
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25 апреля 2020 20:10ФутболКузнецов Дмитрий

Все обнулить - 2. Почему надо послушать Федуна и не доигрывать РПЛ-2019/20 

27 апреля пройдет видеоконференция руководителей клубов РПЛ с участием представителей РФС. Главным будет вопрос о возобновлении сезона или его отмене. 

ВРЕМЯ ПОДСКАЖЕТ ДОРОГУ

Очередной раз будут обсуждать проблему, решение которой, как видится, появилось на свет в первые дни ее рождения. Проблема называется «что делать с сезоном?», решение для российского футбола ясно как белый день. Останавливать чемпионат, утверждать итоги по текущей таблице и спокойно готовиться к новому сезону.

Об этом в своей колонке «Все – обнулить! Всех – амнистировать» писал еще 28 марта. С тех пор ситуация с распространением коронавируса лишь усложнилась, а вариантов выхода из кризиса не прибавилось. Разве что стало понятно, что зрителей на трибунах после возобновления спорта не будет еще долго, да отметился своими метаниями УЕФА.

Европейский союз футбольных ассоциаций сначала поставил ультиматум тем, кто не хочет продолжать сезон, и пригрозил отстранением от еврокубков, но впоследствии эти требования смягчил, а, по сути, завуалировал, признавая свою ошибку. В итоге проблема не рассосалась, а просто перенесся срок вынесения окончательного вердикта. Оно, может, и правильно, никто раньше с таким форс-мажором не сталкивался, а потому спасительного рецепта не знает. Боялись наломать дров и вызвать кучу недовольства. Пришлось идти маленькими шажками в надежде, что время подскажет дорогу.

ГОЛЛАНДСКИЙ ПРИМЕР

И вот теперь все отдано на откуп местным властям – как футбольным, так и самым что ни на есть настоящим. Они должны определиться, возобновлять или останавливать национальные турниры. Но в разных странах различная ситуация не только с пандемией, но и с футболом. Если для кого-то завершение сезона означает спасение крупных спонсорских контрактов, то для других – ненужные риски и сплошные убытки, вплоть до банкротства. Оттого и решения будут разные.

Без обиженных, как ни крути, не обойтись. Всем не угодишь. Посмотрите, что творится в Нидерландах, где Королевский футбольный союз после постановления премьер-министра запретить все спортивные мероприятия со зрителями до 1 сентября обнулил итоги чемпионата, лишив «Аякс» чемпионского титула, отменив вылет из лиги и повышение в классе для команд из второго по силе дивизиона. «Утрехт», у которого были все шансы попасть в Лигу Европы, уже пригрозил союзу судом. Главным позором в истории спорта страны назвал решение закрыть лигу на вход главный тренер «Камбюра», лидера второго дивизиона. Нашлись недовольные и в «Аяксе», хотя клуб попадает в Лигу чемпионов, но обида возникла из-за того, что команда не будет признана чемпионом страны.

Но оставим голландцев с их проблемами, пусть разбираются сами. Нас ведь волнуют наши клубы. И в этой команде из 16 игроков также нет единого мнения.

РОССИЙСКИЙ РАСКЛАД

Сразу после остановки чемпионатов слышались в основном голоса в поддержку такого варианта. Признать победителем команду, которая занимала первое место на момент прекращения турнира. Дальнейшее распределение мест в соответствии с таблицей, в том числе определение участников еврокубков. Из лиги никто не вылетает, а чтобы не обижать клубы ФНЛ, отказывая лучшим в переходе в РПЛ, расширить премьер-лигу на две команды.

Полагаю, если бы не вмешался в процесс УЕФА, такой расклад давно мог быть принят. Потому что всем вместе биться нашим командам не за что, в отличие от их английских или испанских коллег, для которых отмена оставшихся матчей означает потерю больших денег от контрактов с телевидением. Для большинства наших клубов продолжение чемпионата несет убытки, так как с проведением матчей без зрителей можно влететь в копеечку. Владелец «Спартака» Леонид Федун даже посчитал, что каждая домашняя игра на арене в Тушине будет вынимать из красно-белой кассы до 20 млн рублей.

За что тут биться-то? Разве что за место в Лиге чемпионов-2020/21.

Недовольные от остановки сезона, очевидно, появятся. Прежде всего это те клубы, у кого есть шанс побороться как раз за вторую лигочемпионскую путевку. Первую, в этом нет сомнений, не упустит «Зенит». В случае отмены турнира и подведения итогов по текущей таблице напрямую в ЛЧ попадает помимо питерцев «Локомотив», исходя из этого против обнуления могут быть стоящие вслед за железнодорожниками «Краснодар», «Ростов» и ЦСКА. Хотя армейцам предстояло бы отыграть пятиочковое отставание от «быков» (которые, кстати, получат путевку в квалификацию ЛЧ), и еще не факт, что красно-синие в итоге не упустили бы место в Лиге Европы, особенно вспоминая их невнятную мартовскую игру.

Но все же основные действующие лица РПЛ в большинстве своем от возобновления чемпионата ничего не выигрывают, зато сильно рискуют – не дай бог, конечно, но стоит подцепить кому-то из игроков вирус, как насмарку пойдет вся подготовка к новому сезону. Не должны по идее рваться в летний бой и команды из середины и подвала таблицы. Но это касается их руководителей. Что до игроков и тренеров, то им, конечно, хочется побыстрее вернуться на поле. Потому как возобновление привычного процесса принесет отмену сокращения зарплат. Ведь клубы договаривались с игроками об уменьшении выплат как раз на время остановки чемпионата.

Решать, однако, не игрокам, а клубным боссам. Не вижу причин для того, чтобы был против остановки сезона «Зенит» и «Локомотив» (разве что эти причины лежат в области политики), тем более оба клуба тогда окажутся в Лиге чемпионов. «Спартак» был инициатором прекращения чемпионата с самого начала, как и «Урал», а в «Динамо» заявляли, что готовы красно-белых земляков поддержать.

Важным может стать решение вопроса с невылетом из премьер лиги (тогда выдохнут спокойно все клубы из второй половины таблицы) и ее расширением. Хотя и в случае голландского варианта, когда лига будет закрыта на вход, кардинально ничего не изменится.

О ФНЛ и говорить нечего. Там уже часть клубов дышит на ладан, и чем больше они будут играть, тем быстрее разорятся.

А МОЖЕТ, ЛУЧШЕ РАНЬШЕ НАЧАТЬ СЕЗОН-2020/21?

Впрочем, все наши рассуждения необходимо согласовывать сегодня с главным игроком на поле. А пока это - нападающий COVID под номером 19. Если страна в ближайшее время способна будет показать ему красную карточку и отправить в раздевалку, тогда появится и пища для более предметных разговоров. Хотя полагаю, что уже сегодня было бы куда разумнее оставить попытки доиграть прерванный в марте чемпионат.

Не лучше ли, если позволит ситуация, начать летом новый сезон? Ведь где гарантия того, что чемпионат-2020/21 также не придется на время останавливать? Например, в ноябре, когда с новой волной коронавируса - о чем, кстати, уже предупреждает ряд экспертов - нас снова могут отправить на карантин. Или самоизоляцию. Это кому как больше нравится. Сделать летом задел, сыграв побольше туров, точно не будет лишним.

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