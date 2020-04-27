«От нас все шарахались, а потом была тюрьма». Футбол возвращается в Ухань

Ивуариец поделился своими впечатлениями с британским изданием The Guardian. Его команда отсутствовала в Китае 104 дня. Старт местного чемпионата был перенесен с 19 апреля на июнь или даже июль. Но футболисты Уханя уже возобновили тренировки на свежем воздухе. Вот основные моменты из интервью 25-летнего Куасси, выступающего за «Чжоэр» с 2017 года.

О ВСТРЕЧЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ

- В Ухань мы прибыли на поезде . На станции нас встречали несколько сотен фанатов. И они устроили такой шум, что я словно опять оказался на стадионе. Но контактировать ни с кем, разумеется, было нельзя. И мы понимали, что еще не скоро увидим болельщиков на трибунах. Надо было наслаждаться моментом.

На станции нас встречали несколько сотен фанатов. И они устроили такой шум, что я словно опять оказался на стадионе. Но контактировать ни с кем, разумеется, было нельзя. И мы понимали, что еще не скоро увидим болельщиков на трибунах. Надо было наслаждаться моментом.



О СБОРАХ В ЕВРОПЕ

- Вспышка пандемии застала нас на сборах в Гунчжоу, в 520 милях от Уханя. Это было еще в январе. Мы полетели в Испанию – и многие местные игроки полагали, что еще успеют до начала сезона увидеться со своими родственниками. Однако этого не случилось. Возвращения в Ухань нам пришлось ждать три месяца.

Это было ужасное время. В Испании от нас все шарахались. Слыша слово «Ухань», многие думали, что мы разносчики инфекции. Невозможно было даже зайти в магазин. Особенно китайским футболистам команды. Никто не хотел играть с нами товарищеские матчи. Каждый день – тренировки, тренировки, тренировки. И никаких игр. Невыносимо!

О ГНЕТУЩЕЙ АТМОСФЕРЕ

- Почти каждый день приходили грустные новости из Уханя. У кого-то кто-то заболел, у кого-то – умер. Это создавало гнетущую обстановку. Всем было не до футбола. Но никто ничего не мог сделать. Команда оказалась в испанской ссылке без единого шанса вернуться в Китай.

О КАРАНТИНЕ В ШЭНЬЧЖЭНЕ

- Из Европы мы не сразу оказались в Ухане. Сначала был Шэньчжэнь. И там нас обязали пройти 14-дневный карантин. Это было ужасное время. Две недели тянулись невыносимо медленно. Парням хотелось поскорее увидеть семьи, а вместо этого приходилось целыми днями сидеть в четырех стенах. Наверное, то же самое чувствуют заключенные в тюрьмах. Эти две недели я запомню на всю жизнь.

О ПЕРВЫХ ТРЕНИРОВКАХ В УХАНЕ

- С 22 апреля мы начали тренироваться на клубной базе. Перед каждым занятием сдаем кровь. Все очень быстро. Ни у кого COVID-19 не выявлен. И я думаю, если надевать маску на пути от стадиона до дома и обратно, все будет хорошо. Этот кошмар останется за спиной.

О РОДИНЕ ПАНДЕМИИ

- Конечно, Ухань изменился. На лицах людей можно прочитать тревогу. Они стараются обходить друг друга. Но рестораны и магазины уже открыты. При входе надо просканировать «зеленый код», свидетельствующий о том, что ты не болен коронавирусом. Жизнь потихоньку возвращается в город. Хочется верить, она нормализуется и во всем остальном мире.