Авария в 22 и смерть в 44. Что ждало будущих россиян, с которых началась история сборной Украины - Советский спорт
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29 апреля 2020 11:31ФутболСергеев Иван

Авария в 22 и смерть в 44. Что ждало будущих россиян, с которых началась история сборной Украины

Ровно 28 лет назад состоялся первый футбольный матч в истории национальной команды независимой Украины.

Это было не самое простое время для бывших республик СССР. В футболе тогда царила полная неразбериха, как и во всех остальных сферах жизни. Изначально планировалось, что исторический для независимой Украины футбольный матч пройдет на Республиканском стадионе в Киеве. Однако у федерации на это не было средств. Пришлось довольствоваться ареной «Авангард» в Ужгороде, где 29 апреля 1992 года и сыграли сборные Украины и Венгрии.

Выбор соперника был не случаен. Лишь венгры согласились сами оплатить дорогу до места проведения матча. Но поставили условие – сыграть поближе к их границе. А Ужгород, напомним, расположен на самом западе Украины. Самое интересное, что после этого большой международный футбол в этот город не заглянул ни разу.

Любопытен и другой момент. Параллельно с футбольным дебютом «незалежной» к финальной стадии Евро-1992 готовилась сборная СНГ, в составе которой хватало украинцев. Это и Сергей Юран, и Алексей Михайличенко, и Андрей Канчельскис, и Виктор Онопко, и Владимир Лютый. Все они летом того года приняли участие в континентальном первенстве в Швеции, где команда Анатолия Бышовца сыграла вничью с голландцами и немцами, но, потерпев сенсационное поражение 0:3 от Шотландии, заняла последнее место в группе.

Юран, Канчельскис и Онопко впоследствии предпочли выступать за Россию, история футбольной сборной которой началась с августовского матча на стадионе «Локомотив» против Мексики. За той игрой с трибун наблюдало 15 тысяч болельщиков. А в Ужгороде 29 апреля собралось 13 тысяч. Больше местная арена принять физически не могла.

В роли главного тренера хозяев матча Украина – Венгрия выступил ныне покойный Виктор Прокопенко. Его вырвали из одесского «Черноморца» после того, как не удалось договориться с Валерием Лобановским, который был связан контрактом с федерацией ОАЭ. Разумеется, ни о какой полноценной подготовке к игре речи не шло. Трудности возникли даже с пошивом формы – оформить заказ у фирмы-производителя не успели, пришлось использовать переделанные комплекты для… миланского «Интера».

В итоге Украина едва не потерпела крупное поражение. Иван Гецко размочил счет (1:3) на 90-й минуте.

Но нас сейчас интересует другое. Дело в том, что в этом матче на поле вышли сразу четверо (!) футболистов, которые затем связали свою футбольную судьбу с Россией. Вот о ком речь: Олег Саленко (на тот момент игрок киевского «Динамо»), Илья Цымбаларь, Юрий Никифоров (оба – «Черноморец») и Сергей Щербаков («Шахтер»).

Каждый из них оставил заметный след в нашем футболе. Цымбаларь и Никифоров стали символами «Спартака» 90-х, предпочтя играть у Олега Романцева, а не у Прокопенко, возглавившего «Ротор» - одного из главных соперников красно-белых тех лет. Саленко в российский чемпионат так и не заглянул, начав в 1992-м длительную и временами успешную европейскую карьеру. Однако именно он в 1994 году стал рекордсменом сборной России и чемпионатов мира благодаря легендарным пяти голам в ворота Камеруна.

Судьба Щербакова сложилась трагически. Один из самых талантливых футболистов своего поколения, победитель и лучший бомбардир юниорского ЧМ-1990 в составе сборной СССР, успел сыграть только за российскую молодежку. Путь в главную команду страны Щербакову закрыла страшная автомобильная катастрофа в декабре 1993 года. В тот вечер полузащитник лиссабонского «Спортинга» сел за руль после командного ужина, на котором употреблял спиртное.

«Рено» Щербакова столкнулось с другой машиной. Футболист чудом выжил, но вследствие травмы позвоночника оказался прикованным к инвалидному креслу. Не получив от «Спортинга» компенсации по контракту, Сергей вернулся в Россию, проходил реабилитацию в центре Дикуля, какое-то время возглавлял федерацию футбола ДЦП, до сих пор работает селекционером в «Локо». Пару лет назад много шуму в СМИ наделал его развод с супругой…

щербаков

Больше всего матчей за сборную России из того «украинского квартета»-1992 провел Никифоров. Трехкратный чемпион страны в составе «Спартака», он сыграл под триколором 59 раз, забив 6 мячей. Съездил на Евро-1996 и два ЧМ (1994, 2002). В 2017-м Никифиров начал тренировать в системе московского «Динамо», составив дуэт со своим бывшим одноклубником по «ПСВ» Дмитрием Хохловым. Однако после отставки последнего осенью 2019-го тоже покинул столичный клуб и сейчас находится в творческом отпуске.

Что касается Цымбаларя (6-кратный чемпион России, 28 матчей и 4 гола за сборную), то его тренерская карьера совсем не сложилась. Помыкавшись по разным периферийным командам, один из самых техничных футболистов романцевского «Спартака» переключился на выступления за ветеранов. Цымбаларь ждал новых предложений по работе, но постепенно о нем забыли. А 28 апреля 2013 года из Одессы пришла трагическая весть: 44-летний специалист скончался, предположительно, от болезни сердца. Панихида по Цымбаларю состоялась у входа на стадион «Черноморец», откуда его в апреле 1992-го вызвали в расположение сборной Украины на исторический матч против Венгрии…

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