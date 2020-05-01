«Если туго с кэшем – на хлеб поможем». Народ поддержал застрявшего в Софии «русского Месси»

Напомним, когда-то юного Давыдова владелец «Спартака» Леонид Федун называл «русским Месси», проча нападающему звездное будущее. С тех пор Денис провел за главную команду красно-белых 38 матчей, в которых забил 1 гол. В 2018-м он перешел в «Нижний Новгород», в 2019-м – подписал контракт с софийским ЦСКА. И вот какие неприятные новости Давыдов сообщил 1 мая в своем инстаграме:

«Всем привет! Не думал, что мне придется писать об этом тут, но приходится! На данный момент я нахожусь в Болгарии, так как у меня действовал контракт с клубом ЦСКА (София). В связи со сложившейся обстановкой в мире в клубе начались финансовые трудности: мне предложили расторгнуть договор и вернуться домой. Я согласился, но с условием, что будет рейс до Москвы. На тот момент границы уже были закрыты. И вот уже месяц я нахожусь на территории Болгарии в ожидании. 2 мая 2020 года правительство Болгарии обещало организовать рейс по маршруту София — Москва — София, для вывоза своих граждан из России. Узнав, что на этом рейсе я смогу вернуться домой, я приобрел билеты, расторг контракт и сдал квартиру, в которой проживал. Но 30 апреля МИД России отказался принимать своих граждан! Болгарский самолет полетит пустой. И за два дня до вылета нам сообщают об этом! Как будто только вчера узнали о самолете из Болгарии! Я остался без контракта, жилья, тренировок и дохода. Получается, граждане Болгарии для Болгарии важны, а граждане России нет?! Я понимаю, что ситуация сложная, но я хочу придать этому огласку! Всем здоровья в это непростое время!»

Под криком о помощи Давыдова тут же посыпались комментарии пользователей. Не только из России, но и, скажем, из Белоруссии, где российскому футболисту предложили вернуться домой обходным путем. Сообщение собрало более тысячи лайков. Поставил его и форвард «Локомотива» Федор Смолов, который, напомним, в начале апреля, нарушив правила испанского карантина, покинул расположение арендовавшей его «Сельты» и перебрался из Виго в Москву как раз транзитом через Минск.

А вот что пишут пользователи Давыдову. Кто-то искренне переживает, кто-то подшучивает.

flipi88:

- А ты им говорил, что ты русский Месси?)

maksimfadeev1978:

- Держись, браток! Сейчас всех русских за границей кинули, а по телевизору говорят, что всех вывезли. Грустно.

akadimik:

- Да езжай ты в Минск, оттуда доберешься... Из Вены, например, только в Минск самолеты летают...

nikitos19844:

- Езжай в Белоруссию, там заодно в футбик погоняешь. А потом - домой...

denispivnev:

- В Белоруссии с Темой Милевским топовая связка у тебя будет. Если, конечно, в состав пройдешь.

r.alukaev21:

- Давай назад в «Спартак»!

zhavoronkov86:

- Денис, если совсем туго с кэшем, скинь в личку номер карты - на хлеб помогу.

utochnyaetsya:

- Ну, несерьезно это! Русского Месси надо забрать, таких талантов больше не будет в нашей стране.

mevlanrzaev:

- Не должен воспитанник «Спартака» переходить в ЦСКА. Вот и итог…

appledoctor24_msk:

- Салют! Я тоже нахожусь в Софии ! Тоже застрял здесь. Если нужна помощь, пиши. Жилье есть! Сам болею за «Спартак» более 20 лет. Своих в беде не бросаем.

ser_podo:

- Можно еще по морю в Грузию. А оттуда в Абхазию.

dzerve_iz_klaipedy:

- Может, с Дзюбой связаться? Он же всемогущий, все устроит.

...А и правда. Может, Давыдову позвонить Дзюбе? Как-никак бывший одноклубник по «Спартаку». А лучше связаться с Федуном. У «Лукойла» в Болгарии серьезный бизнес. Надо своего Месси выручать.