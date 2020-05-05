Дмитрий Селюк: Если Смолов появится втихаря на тренировке, «Сельту» оштрафуют

«ЛОКОМОТИВ» ВСЕ ВРЕМЯ ПЛАТИТ. ЭТО НЕНОРМАЛЬНО»

- Игроки испанских клубов потихоньку возвращаются к тренировкам. Из России в Виго прибыл и арендованный «Сельтой» у «Локомотива» Федор Смолов. Он сразу заявил местному ТВ, что намерен летом заключить с клубом полноценный контракт. Верите в подобное развитие событий?

- Сейчас Cмолов должен две недели отсидеть на карантине. Если он появится втихаря на тренировке, то команду наверняка оштрафуют. Может ли «Сельта» сохранить Смолова на будущий сезон? Давайте дождемся, что будет с его нынешним договором аренды.

Возможно, его и продлят до конца чемпионата, который завершится на пару месяцев позже, чем планировалось. Но в этом случае в странном положении окажется «Локомотив». Смолова покупали за десять миллионов у «Краснодара», потом платили большую ему зарплату – и будут продолжать платить, пока нападающий играет за «Сельту». Это не лучшая реклама менеджменту «Локо». Когда Смолов идет в аренду, платят москвичи. Когда берут в аренду Гжегожа Крыховяка и Жоау Мариу – то же самое. «Локомотив» все время всем платит. Это ненормально.

А насчет будущего сезона… «Сельте» еще нужно сохранить место в примере. От этого во многом зависит и судьба Смолова.

- В Испании карантин для приезжих составляет 14 дней, как и в России?

- Да. Любой, прилетает в страну из-за рубежа должен провести две недели в самоизоляции. Никаких исключений не делается.

- Многие ли легионеры примеры, по примеру Смолова и его одноклубника датчанина Пионе Систо, покидали Испанию во время пандемии?

- Нет. Это единичные случаи. Испанская лига запретила такие перемещения. И клубы обо всем предупреждали игроков. Тренер «Сельты» Оскар Гарсия об этом тоже говорил. А вот агент Смолова Герман Ткаченко утверждает, что Федор якобы получил разрешение. Кто из них говорит правду, непонятно.

- Как в Испании оценивают перспективы Смолова?

- А какие перспективы могут быть у 30-летнего футболиста, никогда не игравшего в топ-чемпионатах?..

«СКОРЕЕ ЧЕРЫШЕВ ПРЕДПОЧТЕТ ЗАРАБОТАТЬ В РОССИИ»

- А как насчет другого российского легионера – полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева? Верите, что в связи с тяжелой финансовой ситуацией клуб может выставить его на трансфер?

- Пресса писала сразу о семи футболистах. Если честно, я бы не связывал возможное выставление игроков на трансфер с финансами. Сейчас все под эту мульку будут подстраиваться. А это маркетинговый ход. Любой клуб, от «Зенита» до «Тамбова», может продать в трансферное окно семь человек. И пандемия, кризис будут не при чем.

Вообще, пишут сейчас много всякой чепухи. Вот, только что прочитал, что якобы спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль летал смотреть Алексея Миранчука. Это полная чушь! Он прилетал по совсем другим вопросам, никак с Миранчуком не связанным.

- И все же, каковы перспективы Черышева?

- Важно, чего хочет сам Денис. В последнее время он часто травмируется. Это его главная проблема. А так, он очень хороший футболист, который мог бы пригодиться многим командам и в Испании, и в России. Но одно дело идти на понижение в классе в условную «Сельту», а другое - в «Зенит», «Краснодар» или московские топ-клубы РПЛ. Одно дело платить налог с зарплаты пятьдесят процентов, а другое – тринадцать. Думаю, денежный фактор перевесит. Денису - 29. И скорее он предпочтет заработать в России. Хотя, не удивлюсь, если он останется в «Валенсии».

«ИСПАНСКИЙ ЧЕМПИОНАТ ДОЛЖЕН ВОЗОБНОВИТЬСЯ 31 МАЯ»

- Когда возобновится испанский чемпионат?

- Сейчас все команды проходят тесты. С пятницы начнут тренироваться. А 31 мая должен возобновиться чемпионат. Как в Италии и Казахстане.

- Какие-то ограничения в Испании сейчас снимаются?

- Конечно. Стало полегче. Моя жена, например, сейчас пошла в парикмахерскую. Они уже открылись. Так что режим ослабевает.

- Ждете больших покупок от «Барселоны»?

- А почему нет? Не надо преувеличивать финансовые последствия пандемии для суперклубов. «Барса» очень хочет заполучить Лаутаро Мартинеса из «Интера». Это очень дорогой трансфер. Но я вполне допускаю, что стороны договорятся.