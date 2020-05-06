«Мы опасаемся за черных и азиатов». Врачи английских футбольных клубов бьют тревогу

Клубные специалисты составили коллективное письмо на имя советника АПЛ по медицинским вопросам Марка Жиллетта и директора по проведению матчей Ричарда Гарлика. Многостраничный документ включает 100 пунктов и 10 разделов, описывающих проблемы и риски, связанные с возобновлением тренировочного и соревновательного процессов. Вот некоторые моменты, на которые делают упор врачи:

– ответственность сторон при тестировании игроков, тренеров, персонала и членов их семей;

– предотвращение передачи вируса через перчатки вратарей;

– повышенная угроза заражения для темнокожих игроков и представителей Азии;

– возможность быстрого доступа к тренировкам служб спасения;

– отсутствие достоверной статистики смертельных случаев для инфицированных COVID-19.

В общем, врачи взялись за дело со всей серьезностью. И АПЛ придется поломать голову над тем, как отразить столь мощную атаку. Напомним, лиге позарез нужно возвращать футбол – чтобы не потерять сотни миллионов фунтов стерлингов по ТВ-контракту. Однако пренебрегать советами специалистов футбольные чиновники тоже не могут. Если возобновление сезона приведет к негативным последствиям для здоровья людей, мало никому не покажется. Это уже вопрос национальной безопасности.

Пока клубы АПЛ предпринимают робкие попытки возобновления тренировок. К командной работе – с многочисленными ограничениями, разумеется – уже приступили «Тоттенхэм» и «Арсенал». Однако никаких окончательных решений по-прежнему не принято. Ориентировочная дата рестарта – 12 июня. Главные тренеры команд хотели бы получить четыре недели на подготовку, то есть, повсеместные тренировки должны начаться в 10-х числах мая. Но начнутся ли?

Все ждут заявлений официальных властей. Однако в отличие от коллег из Франции (где футбол закрыли до сентября) и Германии (где бундеслиге дали зеленый свет на рестарт 18 мая), первые лица Великобритании пока молчат. Ясно только, что если АПЛ-2019/20 и будет доиграна, то при пустых трибунах и на нейтральных аренах. Обсуждался, правда, и вариант с переносом соревнований на австралийский континент, но пока это больше походит на фантастику. Тем более что клубы уже составили предварительный список стадионов премьер-лиги, где могли бы пройти матчи. В нем, напомним, отсутствуют арены «Ливерпуля» и «Челси» – соответственно «Энфилд» и «Стэмфорд Бридж».

Среди возможных дополнительных мер предосторожности – сокращение продолжительности матчей в концовке сезона АПЛ и увеличение числа замен до пяти (это уже инициатива ФИФА). В любом случае, окончательных решений ждать осталось недолго. До 25 июня все европейские лиги должны дать ответ УЕФА, будут ли они доигрывать чемпионат-2019/20 и по какой схеме.

В России эти вопросы рассмотрит 15 мая исполком РФС. А РПЛ, по сообщениям некоторых СМИ, может определиться уже 12 мая.