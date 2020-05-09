Смолов. Гадство. КоронОвирус. Как нападающий «Сельты» переиграл Гордон

Нападающий «Сельты» Федор Смолов на днях вернулся в Испанию и теперь сидит на карантине. Его клуб с 11 мая планирует возобновить тренировки, однако у игроков есть выбор – заниматься или нет, все пока по желанию.

Последнего у Федора, думаю, в избытке, но 14 дней в изоляции после возвращения из России ему придется отсидеть на домашнем режиме. Иначе, если вдруг он появится на тренировке команды из Виго, мало ему от испанской прессы не достанется.

Его побег на родину в начале апреля сопровождался громким скандалом. Кто только Федора не полил и не обгадил. Особенно поусердствовал в этом агент Дмитрий Селюк. Там было много унизительных слов в адрес футболиста. Но если кратко и по сути, то он назвал поступок игрока непрофессиональным и глупым. В Испании также сильно наезжали на россиянина. Так что новые неприятности нашему легионеру ни к чему.

Но теперь у Смолова неожиданно нашлись новые «доброжелатели» в России. А может – и обожатели. Очень трудно разобрать истинные чувства женщины, когда она обрушивается на симпатичного молодого человека на ровном месте. К чему бы это?

Известный блогер и адвокат Екатерина Гордон, узнав о возвращении Смолова в Испанию, почему-то сильно возбудилась. И выдала неслабый текст в своем инстаграме:

«Ребят, вот МК пишет, что футболист Смолов вернулся в Испанию. Это вообще как?! До этого все его ругали, что покинул Испанию во время карантина и прилетел сюда… Вы, гады, с бабушек 5 тыс. штраф на улице собираете… Вы нас заставляете у Собянина электронное разрешение спрашивать, чтобы до работы дойти или дедов навестить! Вы задолбали нищих рабочих, которых шмонают и штрафуют, когда они пожрать купить идут, — сидят по углам, прячутся… А жених внучки Ельцина спокойно летает… Карантин, для нас, быдла? Вы там не офигели?»

Екатерина при этом допустила одну непростительную ошибку. Гордон под текстом сообщения прописала несколько хештегов. Привожу дословно: #смолов #гадство #россия #короновирус. Профессионал Смолов, который недавно забивал самому «Реалу» на выезде, легко перехватил мяч. «Лучше бы вас беспокоило, что вы коронАвирус без ошибок написать не можете», — ответил он в комментариях под новым фото Гордон, убрав финтом правозащитницу и поразив ворота. 1:0 в пользу Федора.

Если бы Смолов почитал предыдущие посты Екатерины, то там было бы и 2:0, и 3:0. Коронавирус она все время пишет с ошибкой, заменяя «а» на «о», но не в этом суть. Признаться, меня поражает, насколько Федор корректный человек. Все нападки на него, будь то со стороны Селюка, Гордон и прочих деятелей, цель которых зачастую – попиариться на имени футболиста, он практически не замечает. И этот изящный ответ блогерше, пропагандирующей, кто не в курсе, теорию мирового заговора, чипизации и единства Трампа с Путиным в борьбе с мировыми элитами, мог быть иным. Потому что она либо не знает, как обстоят сегодня некоторые вещи, хотя это сомнительно, либо намеренно искажает картину происходящего

Никто не запрещает человеку в добром здравии выписать пропуск до Шереметьева. Как нет запрета на частные рейсы за границу. Если принимающая сторона не возражает – а в случае Смолова, она его ждет не дождется, – нет проблем улететь в Испанию, соблюдая правила и социальную дистанцию. Что Федор и сделал.

Также было с его побегом в Москву через Белоруссию. Федор не прилетел в Россию, когда было закрыто авиасообщение, а пересек границу на автомобиле, не подвергая риску посторонних людей. Даже если он где-то и что-то нарушил, то с его-то заработками, пока добирался до российской столицы, мог по пятерочке отстегивать на каждом пункте досмотра. Не обеднеет сильно. Но нам до этого какое дело? Он что, преступление совершил?

Причем тут бабушки, дедушки, штрафы по пять тысяч рублей? Причем то, что он жених внучки Ельцина?

Жених он или нет – его личное дело. Да, внучка Ельцина Мария Юмашева, вероятно, и есть его возлюбленная, ради которой Федор убегал из Виго на ее 18-летие, которое было 14 апреля. Просто громкая фамилия притягивает разных граждан, не знающих как привлечь дополнительное внимание к себе.

Понятно, что если смешать в кучу все ограничения, которые вызывают сегодня всеобщее неприятие, как это и сделала Гордон, и взять для примера работягу Василия из соседнего подъезда, то мало кому это будет интересно. А вот Смолов, внучка Ельцина – на это народ пойдет. Не важно, что никакой связи между штрафами, самоизоляцией и игроком сборной России нет. Главное – хайпануть, а там – трава не расти. Пусть Смолов отмазывается, если ему нужно.

Федору, очевидно, не нужно. И в этом он большой молодец. Так что отстаньте от человека.

А коронАвирус, Екатерина, научитесь писать правильно. К сожалению, сегодня это главное слово в нашем извращенном мире.