Без вакцины будут потеряны сотни миллионов фунтов. На каких условиях в Англии вернется футбол - Советский спорт
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11 мая 2020 11:09ФутболСергеев Иван

Без вакцины будут потеряны сотни миллионов фунтов. На каких условиях в Англии вернется футбол

11 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен представить дорожную карту выхода страны из карантина и, соответственно, условия возобновления спортивных соревнований. Предполагаемая дата рестарта АПЛ-2019/20 – 12 июня.

ВРАЧИ ПРОТИВ ТВ

Французы закрыли спорт до сентября и завершили свой футбольный чемпионат досрочно. Немцы, напротив, дали зеленый свет возобновлению бундеслиги уже с 16 мая – даже несмотря на довольно многочисленные случаи заражения COVID-19 среди футболистов своих команд. Теперь пришла пора определяться англичанам.

То, что АПЛ-2019/20 будет доиграна, ни у кого сомнений уже не вызывает. Пусть врачи нескольких клубов и обратились в медицинский департамент премьер-лиги с многостраничным письмом, в котором в ста пунктах сформулировали опасения в связи с июньским рестартом сезона. Их мнение, безусловно, важно. Но ТВ-контракт, по которому клубы АПЛ недосчитаются более полумиллиарда фунтов стерлингов в случае «обнуления» завершающего отрезка чемпионата, еще важнее.

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АУ, ИЗОБРЕТАТЕЛИ!

И все же медицина должна сыграть ключевую, судьбоносную роль в английском футболе. Для некоторых клубов это вопрос жизни и смерти. По сообщениям британских СМИ, в дорожной карте, которую 11 мая должен обнародовать премьер Джонсон, обязательным (но не факт, что достаточным) условием допуска зрителей на трибуны стадионов АПЛ станет… изобретение вакцины против коронавируса.

Это, конечно, принципиальнейший момент. Напомним, согласно предварительному проекту, футбольный сезон-2019/20 в Англии предполагалось доиграть без зрителей на нейтральных стадионах. Для этого даже выбрали 8 арен, в число которых вроде как не попали «Энфилд» и «Стэмфорд Бридж». Но многие надеялись, что болельщики вернутся в АПЛ уже в следующем сезоне. Теперь же этот момент может быть отложен на неопределенный срок.

Ученые не дают точных прогнозов относительно изобретения вакцины. Но раньше зимы она вряд ли появится. А, возможно, это произойдет только в 2022 году. Или в 2023-м… И что тогда? А тогда по всей футбольной экономике будет нанесен сокрушительный удар, от которого еще совсем недавно процветавшая АПЛ может и не отойти.

БОГАТЫЕ БУДУТ ПЛАКАТЬ

Причем больше всего пострадают самые богатые, клубы с огромными аренами, заполняемость которых существенно влияет на выручку. Потенциальные потери уже посчитаны. Так, «МЮ», оставшись без зрителей до мая 2021 года, недосчитается 140 миллионов фунтов! Более ста миллионов потеряют «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал». И это мы еще не учли влияние «эффекта пустых трибун» на ТВ-контракт.

Потери клубов АПЛ при отсутствии зрителей на трибунах до конца сезона-2020/21, млн фунтов

МЮ

140

Арсенал

122

Тоттенхэм

107

Ливерпуль

105

Челси

82

Ман Сити

74

Вест Хэм

37

Ньюкасл

32

Брайтон

25

Саутгемптон

21

Эвертон

20

Лестер

19

Астон Вилла

17

Вулверхэмптон

15

Кристал Пэлас

14

Норвич

13

Уотфорд

12

Шеффилд

9

Бернли

8

Борнмут

7

Кто знает, насколько снизится привлекательность футбола в отсутствии болельщиков для рекламодателей. А это может быть существенное падение. Тогда сразу же поползут вниз и доходы от телевидения – основное условие благополучия маленьких клубов вроде «Борнмута» или «Бернли», в бюджетах которых реализация билетов как раз не играет ключевую роль.

ОРИЕНТИР ДЛЯ РОССИИ?

Осталось дождаться выступления Джонсона. От того, как он в своей речи свяжет изобретение вакцины с футболом, для АПЛ зависит очень многое, если не все. Клубы тут же проведут очередную пресс-конференцию.

Не исключено, британский пример можно будет потом как-то учесть и в нашем чемпионате, участники которого тоже ждут отмашки властей по вопросу возобновления сезона. Как рассказал 10 мая генсек РФС Александр Алаев, при разработке протокола проведения соревнований в условиях поэтапного выхода страны из самоизоляции использовался опыт немецких и швейцарских лиг. Что ж, Великобритания может подбросить новую пищу для размышлений.

А думать осталось недолго. 15 мая желательно определиться с планами на исполкоме РФС. А до 25 мая сообщить о своем решении в УЕФА.

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