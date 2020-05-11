Без вакцины будут потеряны сотни миллионов фунтов. На каких условиях в Англии вернется футбол

ВРАЧИ ПРОТИВ ТВ

Французы закрыли спорт до сентября и завершили свой футбольный чемпионат досрочно. Немцы, напротив, дали зеленый свет возобновлению бундеслиги уже с 16 мая – даже несмотря на довольно многочисленные случаи заражения COVID-19 среди футболистов своих команд. Теперь пришла пора определяться англичанам.

То, что АПЛ-2019/20 будет доиграна, ни у кого сомнений уже не вызывает. Пусть врачи нескольких клубов и обратились в медицинский департамент премьер-лиги с многостраничным письмом, в котором в ста пунктах сформулировали опасения в связи с июньским рестартом сезона. Их мнение, безусловно, важно. Но ТВ-контракт, по которому клубы АПЛ недосчитаются более полумиллиарда фунтов стерлингов в случае «обнуления» завершающего отрезка чемпионата, еще важнее.

АУ, ИЗОБРЕТАТЕЛИ!

И все же медицина должна сыграть ключевую, судьбоносную роль в английском футболе. Для некоторых клубов это вопрос жизни и смерти. По сообщениям британских СМИ, в дорожной карте, которую 11 мая должен обнародовать премьер Джонсон, обязательным (но не факт, что достаточным) условием допуска зрителей на трибуны стадионов АПЛ станет… изобретение вакцины против коронавируса.

Это, конечно, принципиальнейший момент. Напомним, согласно предварительному проекту, футбольный сезон-2019/20 в Англии предполагалось доиграть без зрителей на нейтральных стадионах. Для этого даже выбрали 8 арен, в число которых вроде как не попали «Энфилд» и «Стэмфорд Бридж». Но многие надеялись, что болельщики вернутся в АПЛ уже в следующем сезоне. Теперь же этот момент может быть отложен на неопределенный срок.

Ученые не дают точных прогнозов относительно изобретения вакцины. Но раньше зимы она вряд ли появится. А, возможно, это произойдет только в 2022 году. Или в 2023-м… И что тогда? А тогда по всей футбольной экономике будет нанесен сокрушительный удар, от которого еще совсем недавно процветавшая АПЛ может и не отойти.

БОГАТЫЕ БУДУТ ПЛАКАТЬ

Причем больше всего пострадают самые богатые, клубы с огромными аренами, заполняемость которых существенно влияет на выручку. Потенциальные потери уже посчитаны. Так, «МЮ», оставшись без зрителей до мая 2021 года, недосчитается 140 миллионов фунтов! Более ста миллионов потеряют «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал». И это мы еще не учли влияние «эффекта пустых трибун» на ТВ-контракт.

Потери клубов АПЛ при отсутствии зрителей на трибунах до конца сезона-2020/21, млн фунтов

МЮ 140 Арсенал 122 Тоттенхэм 107 Ливерпуль 105 Челси 82 Ман Сити 74 Вест Хэм 37 Ньюкасл 32 Брайтон 25 Саутгемптон 21 Эвертон 20 Лестер 19 Астон Вилла 17 Вулверхэмптон 15 Кристал Пэлас 14 Норвич 13 Уотфорд 12 Шеффилд 9 Бернли 8 Борнмут 7

Кто знает, насколько снизится привлекательность футбола в отсутствии болельщиков для рекламодателей. А это может быть существенное падение. Тогда сразу же поползут вниз и доходы от телевидения – основное условие благополучия маленьких клубов вроде «Борнмута» или «Бернли», в бюджетах которых реализация билетов как раз не играет ключевую роль.

ОРИЕНТИР ДЛЯ РОССИИ?

Осталось дождаться выступления Джонсона. От того, как он в своей речи свяжет изобретение вакцины с футболом, для АПЛ зависит очень многое, если не все. Клубы тут же проведут очередную пресс-конференцию.

Не исключено, британский пример можно будет потом как-то учесть и в нашем чемпионате, участники которого тоже ждут отмашки властей по вопросу возобновления сезона. Как рассказал 10 мая генсек РФС Александр Алаев, при разработке протокола проведения соревнований в условиях поэтапного выхода страны из самоизоляции использовался опыт немецких и швейцарских лиг. Что ж, Великобритания может подбросить новую пищу для размышлений.

А думать осталось недолго. 15 мая желательно определиться с планами на исполкоме РФС. А до 25 мая сообщить о своем решении в УЕФА.