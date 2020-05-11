УЕФА повышает ставки? Бронзового призера чемпионата России могут отцепить от Лиги чемпионов

Выступление президента РФ 11 мая не пролило свет на судьбу российской премьер-лиги. Если в Великобритании разрешили проведение спортивных соревнований с 1 июня, то в России они по-прежнему запрещены. На территории всей страны. Хотя, как мы уже сообщали, предварительное согласие на рестарт сезона РФС и РПЛ от Минспорта и Роспотребнадзора получили. Вопрос может окончательно решиться до 15 мая, когда состоится исполком РФС. Либо ближе к 25 мая, когда все чемпионаты должны будут сообщить в УЕФА о своих планах по возобновлению/обнулению текущего сезона.

Тем временем в швейцарском офисе УЕФА вовсю говорят о сезоне-2020/21. Действительно, если с национальными чемпионатами-2019/20 скоро наступит полная ясность, равно как известно о проведении в августе заключительных матчей плей-офф ЛЧ и ЛЕ, то со следующим еврокубковым сезоном масса вопросов.

Самая большая загвоздка – с предварительными раундами, под которые необходимо зарезервировать около месяца. Но где его взять в условиях до предела спрессованного пандемией календаря?

По сообщениям британских СМИ, выходом из ситуации может стать полная отмена отбора в Лигу чемпионов и Лигу Европы 2020/21. Либо существенное сокращение числа квалификационных матчей: за счет замены двухраундовых противостояний однораундовыми или проведения турнира за 6 путевок в групповой этап ЛЧ среди 12 чемпионов стран с наивысшим рейтингом УЕФА.

Положение в рейтинге УЕФА стран, чьи клубы должны участвовать в квалификации ЛЧ-2020/21 (выделены страны, представленные в отборе чемпионами)

6. Португалия

7. Россия

8. Бельгия

9. Голландия

10. Украина

11. Турция

12. Австрия

13. Дания

14. Шотландия

15. Чехия

16. Кипр

17. Греция

18. Швейцария

19. Сербия

20. Хорватия

21. Швеция

22. Норвегия

В случае отмены квалификации обладатели шести путевок в главный еврокубок также будут отобраны по рейтингу. Рассматриваются две схемы. Могут взять чемпионов шести ведущих стран. А могут к четырем чемпионам добавить двух призеров – представителей стран с наивысшим рейтингом.

Именно в этом кроется надежда России. Напомним, отбор в Лигу чемпионов последние годы проводится по двум каналам – так называемым пути чемпионов (4 путевки) и пути лиг (2) для нечемпионов. В последней компании мы вместе с Португалией опережаем всех в рейтинге УЕФА (5-е и 6-е места). Значит, наш бронзовый призер-2019/20 в случае одобрения такого варианта автоматом попадет в ЛЧ-2020/21.

Не будет ничего страшного, и если двухматчевые дуэли в квалификации заменят на одноматчевые. Тогда третьему российскому участнику Лиги чемпионов придется на пути в группу выиграть две встречи (дома? в гостях? на нейтральном поле?) – третьего раунда и раунда плей-офф. А вот если УЕФА решит разыграть шесть путевок среди 12 чемпионов либо предоставит путевки 6 из них, от России в групповом раунде точно выступит два клуба. Чемпион и серебряный призер.

Как сообщают британцы, командам, не попавшим в основную стадию Лиги чемпионов из-за изменения формата, УЕФА выплатит компенсацию. Но понятно, что это будут совсем не те деньги, на которые можно рассчитывать, оказавшись в группе. Там ставки начинаются примерно от 20 миллионов евро.

Ну а в РПЛ-2019/20 ставки в заключительных восьми турах могут стать просто запредельными. Если выяснится, что третье место по итогам сезона – это пропуск всего лишь в Лигу Европы, нетрудно представить, какой будет борьба за второе место, на которое пока реально претендуют «Локомотив», «Краснодар», «Ростов» и ЦСКА.

Если же сезон в России все-таки признают досрочно завершенным и при этом сократят квоту РПЛ в ЛЧ, то особенно обидно будет за «быков». Ведь краснодарцы отдали промежуточную вторую строчку «Локо» по дополнительным показателям, сыграв с железнодорожниками оба матча вничью 1:1.

Нет, этот чемпионат России определенно надо доиграть. И в особенности, если путевок в Лигу чемпионов останется две. Вот это будет концовочка сезона!