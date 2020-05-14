Палыч, пошли их «социальный пакет» куда подальше!

К СВОИМ ТАК НЕ ОТНОСЯТСЯ

Три чемпионства, шесть Кубков России, три Суперкубка страны, и все с «Локомотивом» – одно это заставляет снимать шляпу перед Юрием Семиным болельщиков всех российских команд. Вряд ли помимо Олега Романцева найдется у нас тренер, которого так уважали бы всем футбольным миром. И очень прискорбно было видеть все последнее время, как главного тренера «Локо», 73-летнего нестареющего душой и телом ветерана медленно, но уверенно, а главное - недостойно выпроваживал свой родной клуб.

Думать так вынуждали обстоятельства. Когда каждую неделю всплывали инсайды о расставании «Локо» с Палычем, а на замену ему прочили разных непонятных персонажей. Такой – некто Марко Николич – и займет в итоге место легенды клуба.

К постоянным информационным вбросам о скором уходе Семина все уже даже привыкли. Но сама ситуация выглядела ненормальной, когда наставник команды, идущей на втором месте, которое дает прямую путевку в Лигу чемпионов, подвергался день за днем такому прессингу на предмет его соответствия занимаемой должности. Никто более из наших тренеров не испытывал такого психологического давления. Даже Доминико Тедеско в «Спартаке», находясь в середине таблицы.

Почему так происходило? Потому что ни разу руководство железнодорожной команды и вышестоящие боссы не вышли с таким опровержением, при наличии которого «ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери» тренерской Семина. Чтобы после этого всем стало ясно: уход тренера – плод чьего-то воображения, не стоит этому верить, клуб доверяет тренеру, который стал символом команды, и никаких количей-николичей на замену близко не будет.

Напротив, раз за разом слышались комментарии, целью которых, создавалось ощущение, было что-то сказать, при этом не говоря ничего конкретного. Судите сами, вот последнее выступление для прессы председателя Совдира «Локомотива» Анатолия Мещерякова, за день до официальной отставки. «Решения по совету директоров? А кто вам сказал, что он состоялся? Кто пишет об этом, у того и спрашивайте. Решение по Семину? Когда и если примем, тогда все объявим».

Следовало из этого, что клуб доверял Семину? Нет, не следовало. Так к своим не относятся. Исходя из услышанного вывод тут мог быть только такой, что ему либо не доверяли вышестоящие начальники, что самое вероятное, либо они боялись открыто озвучивать свое мнение, опасаясь, что оно пойдет вразрез с мнением еще более вышестоящих товарищей. Как там обстояло с лояльностью по отношению к легенде клуба у самых высоких кураторов в РЖД, которым и предстояло либо переподписать контракт с тренером, либо распрощаться с ним, долгое время оставалось загадкой. И вот отгадка последовала.

СЕМИН ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ ПРОВАЛИЛ. А «ЗЕНИТ»?

Для атаки на тренера в СМИ в последнее время подключили тяжелую артиллерию, которая, как по заказу, разъясняла нам, что «Локомотив» не прогрессирует с Семиным, а в лучшем случае топчется на месте. Приводила для сравнения «Зенит» Сергея Семака и ставила в вину тренеру-ветерану тот факт, что с лучшим составом в стране (это корректно?!) в Лиге чемпионов клуб проваливается второй год подряд. Опуская при этом подробности, что до еврокубковой весны-2020 ни одна российская команда не дожила, хотя у того же Семака в ЛЧ группа была куда легче, чем у Палыча, которому после жеребьевки выпала «смертельная» четверка с «Ювентусом» Криштиану Роналду и «Атлетико», выбившим в последствии из турнира сам «Ливерпуль». И что прежде всего «Зенит» выглядел по-настоящему жалко в конце своего лигочемпионского похода.

В среду, когда появилась информация известного тележурналиста Нобеля Арустамяна о том, что Палычу осталось быть главным день-два, это уже не казалось очередными слухами. Стало понятно, что дни Семина, скорее всего, действительно сочтены. Потому что в пятницу в Москву должен был прилететь пресловутый Николич, который и должен вести дальше по шпалам «Локомотив».

Сам Семин, похоже, очень устал от всей этой нервотрепки и никаких комментариев не давал, отправляя за информацией к гендиру Василию Кикнадзе, у которого с тренером совсем не сложились отношения. Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов предположил, что причина сплава Палыча проста и банальна: «Господин Василий Кикнадзе (гендиректор клуба) по неопытности решил, что лучше иметь покладистого тренера, чем неудобного старичка, который все время капризничает». И дал прогноз, что, после того как уберут Семина, с Николичем команда провалится, упадет в середину турнирной таблицы, и болельщики устроят обструкцию Кикнадзе.

ХОРОШИЙ МОМЕНТ, ЧТОБЫ УБРАТЬ ПО-ТИХОМУ

К этому нужно добавить, что капризы Семина сильно мешали при покупке игроков. Палыч ведь не стеснялся много раз публично критиковать селекционный отдел «Локо», когда ему привозили под маркой подающего надежды очередной трансферный мусор. Так не раз было в клубе после его возвращения. Один Мурило чего стоит, которого Семин в свое время демонстративно не взял на сборы.

С лета 2018-го трансферы в «Локо» обсуждались уже на трансферном комитете. Обязательно в присутствии главного тренера, который своими достижениями этого заслужил и должен был благословить все переходы, высказывал все свои пожелания. Это наверняка напрягало некоторых товарищей очень сильно. Но именно они, а не тренер имели доступ к высокому начальству, от которого и зависело будущее тренера в клубе.

С Николичем все будет куда проще – не того пошиба птица, чтобы совать свой нос в дела на десятки миллионов долларов. Может, в этом и кроется главная причина недовольств тренером, который давал клубу лучший результат в его истории? Чем еще объяснить этот феномен недоверия.

Что до болельщиков, то их голос вживую теперь не скоро услышат – играть без зрителей нам придется долго. По крайней мере до того времени, пока не появится вакцина. А потому момент для того, что убрать кому-то неугодного, но жутко авторитетного специалиста сейчас как нельзя подходящий. Ну да, пошумят фанаты в сети, и только. Мало ли кто кого в интернете поливает. Это не так страшно, как баннеры на арене в Черкизове. Любой гендир «Локо» хорошо знает историю борьбы фанатов клуба с Ольгой Смородской и боится ее повторить.

ВСЕ И ВСЕМ ДАВНО ДОКАЗАЛ

Как не печально, но случай Семина для нашего спорта – обыденное явление. В России можно на пальцах пересчитать клубы, где боссы с уважением относились к тренерам, которые внесли серьезный вклад в историю своих команд. На память приходит в первую очередь ЦСКА Евгения Гинера и хоккейный «Ак Барс» Минтимера Шаймиева. В большинстве своем крутые начальники пытаются сделать все, чтобы их клубы и их успешное выступление ассоциировались прежде всего с ними любимыми. И никакие авторитеты с их постоянными мнениями, идущими вразрез, им не нужны. Потому и не гнушаются у нас менять тренеров даже после чемпионских сезонов.

Ничего хорошего из этого как правило не выходит. Потому и колбасит наши топ-команды из года в год. Потому и не видим мы настоящего возрождения «Спартака» или «Динамо». Сейчас рискуем потерять еще и «Локомотив», который вернулся в нашу элиту после стольких лет прозябания именно благодаря Семину. Что ж, как говорится, хозяин – барин. Только кому от этого легче.

Во всей этой истории мне не совсем была понятна позиция самого Юрия Палыча. Он уже все и всем давно доказал. Все выиграл в своей стране, а в Европе нашему футболу никакие победы в обозримом будущем не грозят. Это было видно по еврокубковой осени-2019. Всех денег не заработаешь, тем более что Семин обеспечил себе безбедную старость давно. Конечно, когда чувствуешь силы и желание работать дальше, обидно уходить. Но куда обиднее, как мне кажется, было продолжать работать бок о бок с людьми, которые с радостью воспринимали бы любую твою осечку.

Почему Семин не ушел сам? Возможно, ждал золотого парашюта, который клуб, судя по всему, готов ему предоставить. Теперь уже бывшему тренеру предложили перейти на место свадебного генерала, покупая его лояльность и предлагая остаться в качестве почетного главного тренера с соответствующей зарплатой и «социальным пакетом». А еще призывая его дать добро на то, чтобы назвать именем Семина «Академию ФК «Локомотив».

Если бы все это исходило от людей, которые шли с Палычем в единой команде единомышленников, это была бы одна история. В «Локо»-2020 у Семина, увы, была совершенно другая. А потому не будет удивительным, если Палыч возьмет, да и пошлет на фиг их «социальный пакет». По мне, так лучше уйти красиво. Наплевав на закулисные интриги и тех людей, кто не способен вписать свое имя в историю большого клуба. В отличие от человека, который на все времена стал главным локомотивом своей родной команды.

Вот только время сейчас дюже тяжелое. В такое «парашютами» не разбрасываются.