Руслан Нигматуллин: Семин еще поработает главным тренером - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 мая 2020 18:30ФутболГригорьевская Юлия

Руслан Нигматуллин: Семин еще поработает главным тренером

Бывший вратарь «Локомотива» прокомментировал отставку Юрия Семина, которого клуб решил поменять на Марко Николича.

«Локо» официально объявил о том, что контракт с Семиным продлен не будет. Ожидаемо?
 Ну, об этом долго говорили, а дыма без огня не бывает. Поэтому конкретно сегодняшнему решению не удивлен. Удивлялся, когда впервые возникли эти слухи о замене Семина на Николича. Ведь речь идет о тренере, с которым связаны все без исключения успехи «Локомотива». И команде, у которой в этом сезоне дела шли неплохо. Второе место – это высокий результат. И возраст Семина – не проблема. В свои 73 он по-прежнему голоден до побед. В общем, предпосылок изначально не было. Ну а что получится у Николича, сказать не берусь. Любому иностранцу в России работать не просто. А уж тем более, когда приходишь на место тренера, которого боготворят болельщики. Остается надежда, что до конца чемпионата команда как-то доедет на багаже Семина.

Палыч, пошли их «социальный пакет» куда подальше!

У вас есть ощущение, что с Семиным поступили некрасиво?
 О внутреннем конфликте было известно давно. Но, конечно, уход Семина можно было обставить иначе. Увы, таковы современные реалии. Семина отправили на улицу, не дав доработать чемпионат. Все это печально.

Генеральному директору Василию Кикнадзе стоит ждать обструкции болельщиков?
 Да у него и до этого нормального контакта с фанатами не было. Последние события еще больше отдалят его от болельщиков. И очень сильно. Но мне бы не хотелось, чтобы это переросло в войну. Команда не должна страдать.

При этом клуб предложил Семину, по сути, роль «свадебного генерала»…
 Семин очень самолюбивый человек. Он вряд ли согласится на такую альтернативу, формальные должности в руководстве. И мне кажется, он еще попробует поработать тренером. Я видел его год назад на презентации его книги, сил у него хоть отбавляй. Как будто за плечами нет десятилетий работы.

Валерий Баринов: Плюнули в болельщиков и весь наш футбол. Даже по телевизору смотреть матчи не буду

Если сезон возобновится, Николич может успеть перестроить игру «Локо» под свое видение?
 Cейчас главное не разрушить то, что есть. А моментального результата работы Николича я не жду и в следующем сезоне. Наверное, он прикупит футболистов с Балкан. Но команда быстро не строится.

Кого-то из лидеров придется продавать?
 Да.

Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Александр Тихонов: Хватит врать о катастрофе с коронавирусом в Белоруссии Александр Тихонов: «Иностранный специалист» Королькевич разве что в Африке не работал Александр Тихонов: Думаю, Минспорта не будет больше финансировать СБР
Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван
Рейтинг наездов. Панарин и коррупция, подзатыльник «Крыльям» от Кремля, «автомат» Уткина Герои нашего хит-парада несколько поумерили свой пыл за последнюю неделю – очевидно, вышли на плато. Но коронавирусное обострение все еще продолжается. 13.05.2020 23:30 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев
Как Щербакова «ушла» от Тутберидзе вслед за Трусовой На персональной странице российской фигуристки Анны Щербаковой появилось сообщение о том, что она покидает группу Этери Тутберидзе. Однако поклонники чемпионки страны переживали недолго. 12.05.2020 11:00 Фигурное катание Сергеев Иван
Депутат Госдумы ставит в пример НХЛ, но предлагает государству финансировать профессионалов КХЛ Хоккейный обозреватель «Советского спорта» вновь призывает государство отказаться от финансирования профессионального спорта. 14.05.2020 18:00 Хоккей Славин Виталий
Драчев – регионам: Члены Правления занимают деструктивную позицию Президент СБР Владимир Драчев направил письма в регионы с отчетом о проделанной работе и аргументацией своей позиции по основным вопросам. 12.05.2020 18:00 Биатлон Чикирис Олег
«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег
Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
Новости
19:53 Футбол Виталий Мутко: Все победы «Локомотива» связаны с Семиным
19:35 Футбол Семин отказался от должности почетного главного тренера «Локомотива»
19:23 Футбол «Спасибо за все, Юрий Палыч! #Legend». Антон Миранчук попрощался с Семиным
19:12 Футбол Дмитрий Селюк: За Семина ни один игрок «Локомотива» не вступился
18:59 Футбол Игуаин завтра вернется в Италию
18:49 Футбол Михаил Гершкович: Решение «Локомотива» не продлевать контракт с Семиным - не объяснимый поступок
18:31 Футбол Дмитрий Булыкин: Были задачи, которые Семин не смог решить
18:11 Хоккей СКА подписал двухлетний контракт с Бенгтссоном
18:00 Футбол Николай Наумов: После ухода Семина «Локомотив» скатится в середину таблицы
17:38 Футбол Анатолий Мещеряков: В новых реалиях «Локомотиву» придется рассчитывать на собственные ресурсы
17:30 Футбол Анатолий Мещеряков: Воздавая должное всему, что сделано, мы должны смотреть вперед
17:25 Футбол Руслан Нигматуллин: Не думаю, что Николичу будет легко работать после Семина
17:12 Футбол Юрий Семин: Все вопросы задавайте Мещерякову и Кикнадзе
17:08 Олимпиада ОКР помог больнице Сыктывкара в борьбе с коронавирусом
16:43 Футбол «Локомотив» объявил об отставке Семина и назначении Николича
16:40 Футбол УЕФА хотел бы получить как можно больше информации по возобновлению чемпионатов к 25 мая
16:24 Футбол Сезон в УПЛ возобновится 30 мая, все матчи пройдут без зрителей
16:15 Легкая атлетика Мария Ласицкене: Решение ВФЛА скинуть оплату взноса на спортсменов неверное
15:52 Футбол Агент Жиго – об интересе «Лиона»: Это просто слухи
15:43 Футбол Кавани, Мертенс и Видаль – в списке трансферных целей «Интера»
«Вживую — это как спектакль». На чем могли заработать тагильчане в период пандемии
«Вживую — это как спектакль». На чем могли заработать тагильчане в период пандемии
В Хабаровском крае выявлено 1074 человека больных коронавирусом
В Волгоградской области нашли еще 96 зараженных коронавирусом
Нижегородские власти намерены предоставить перевозчикам субсидии из-за COVID-19
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика