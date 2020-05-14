Руслан Нигматуллин: Семин еще поработает главным тренером

– «Локо» официально объявил о том, что контракт с Семиным продлен не будет. Ожидаемо?

– Ну, об этом долго говорили, а дыма без огня не бывает. Поэтому конкретно сегодняшнему решению не удивлен. Удивлялся, когда впервые возникли эти слухи о замене Семина на Николича. Ведь речь идет о тренере, с которым связаны все без исключения успехи «Локомотива». И команде, у которой в этом сезоне дела шли неплохо. Второе место – это высокий результат. И возраст Семина – не проблема. В свои 73 он по-прежнему голоден до побед. В общем, предпосылок изначально не было. Ну а что получится у Николича, сказать не берусь. Любому иностранцу в России работать не просто. А уж тем более, когда приходишь на место тренера, которого боготворят болельщики. Остается надежда, что до конца чемпионата команда как-то доедет на багаже Семина.

– У вас есть ощущение, что с Семиным поступили некрасиво?

– О внутреннем конфликте было известно давно. Но, конечно, уход Семина можно было обставить иначе. Увы, таковы современные реалии. Семина отправили на улицу, не дав доработать чемпионат. Все это печально.

– Генеральному директору Василию Кикнадзе стоит ждать обструкции болельщиков?

– Да у него и до этого нормального контакта с фанатами не было. Последние события еще больше отдалят его от болельщиков. И очень сильно. Но мне бы не хотелось, чтобы это переросло в войну. Команда не должна страдать.

– При этом клуб предложил Семину, по сути, роль «свадебного генерала»…

– Семин – очень самолюбивый человек. Он вряд ли согласится на такую альтернативу, формальные должности в руководстве. И мне кажется, он еще попробует поработать тренером. Я видел его год назад на презентации его книги, сил у него хоть отбавляй. Как будто за плечами нет десятилетий работы.

– Если сезон возобновится, Николич может успеть перестроить игру «Локо» под свое видение?

– Cейчас главное не разрушить то, что есть. А моментального результата работы Николича я не жду и в следующем сезоне. Наверное, он прикупит футболистов с Балкан. Но команда быстро не строится.

– Кого-то из лидеров придется продавать?

– Да.