Все за деньги, а мы – за идею. Почему вернулся российский футбол

ВОПРЕКИ ЭКОНОМИКЕ

А куда нашему футболу было деваться? Особенно на фоне того, как вся Европа за редким исключением в лице французов с голландцами, объявивших о завершении своих первенств, уже назначает даты возобновления национальных чемпионатов. Накануне об этом объявили в Англии и на Украине. Не падать же нам в грязь лицом перед ближайшими соседями. Россия привыкла смотреть на Запад и прислушиваться к каждому шепоту в свой адрес. Вдруг о нас что не так подумают?..

За решение на исполкоме проголосовали единогласно, хотя понятно, что отмашку давали не в этой организации, а на самом верху. Противиться было бессмысленно, несмотря на то, что больше половины клубов до этого выступали против продолжения сезона. В их числе были все команды из подвала турнирной таблицы. Оно и понятно, кому охота включаться в борьбу за выживание в премьер-лиге. Самим бы выжить в это непростое время.

Экономической составляющей у возвращения футбола в России нет никакой в отличие от немцев, испанцев, англичан, итальянцев, которым рестарт своих турниров поможет заработать приличные деньги, прежде всего от телетрансляций. Большинству наших клубов доигровка влетит в копеечку. Тем более что зрителей на трибунах не будет на спортивных аренах еще долго. Так что решение это, конечно, больше политическое или общественно необходимое, кому как больше нравится.

ОПАСЕНИЯ ФЕДУНА

Президент РФС Александр Дюков (надо отдать ему должное за смелость взять на себя ответственность за продолжение сезона), комментируя итоги исполкома, подчеркнул, что «это позволит сохранить целостность соревнований и соблюсти спортивный принцип, определить участников еврокубков и те команды, которые покинут РПЛ». То, что премьер-лига не будет расширяться, – один из немногих позитивных моментов возвращения, ведь наш убыточный клубный футбол объективно не готов потянуть 18 команд нормального уровня. К тому же в момент неслабого шторма в экономике, который еще только набирает свою силу.

В высший класс из ФНЛ перейдут «Ротор» и «Химки», а вот за право в нем остаться развернется ожесточенная борьба. Не менее серьезная битва пойдет и за участие в Лиге чемпионов, которая дает возможность прилично подзаработать.

Лидера - «Зенит», оторвавшегося от ближайшего преследователя «Локомотива» на девять очков, догнать будет нереально. Железнодорожники нашли, конечно, время и обстановку для сплава тренера, который их на второе лигочемпионское место и затащил аккурат перед остановкой чемпионата. Сменивший Юрия Семина в четверг серб Марко Николич сам по себе не вызывает большого доверия, а в чужой стране в период эпидемии и всеобщего хаоса для него и для клуба, работая с листа, будет за счастье не потерять вообще путевку в еврокубки.

Зато может воспрянуть духом «Спартак», босс которого Леонид Федун сейчас проходит курс лечения от коронавируса и идет на поправку, а все карантинное время был одним из самых ярых противников доигровки сезона. Вместе с чемпионатом вернется розыгрыш Кубка России, и красно-белым предстоит в полуфинале этого турнира сразиться с «Зенитом». Если смогут одолеть подопечные Доминико Тедеско два кубковых барьера (финал намечен на 25 июля) – ждет их тогда евро-осень. Потому как в чемпионате забраться высоко, на место, дающее право сыграть в Лиге Европы, у москвичей вряд ли получится. Слишком много было потеряно в предыдущих турах.

Федун, правда, и сегодня не уверен, что затея с возвращением футбола в период расцвета в стране эпидемии (15 мая количество выявленных случаев снова превысило 10 тысяч человек) окончиться чем-то хорошим. Леонид Арнольдович дает прогноз «50 на 50», полагая, что риск подцепить инфекцию у игроков достаточно велик, что может обернуться новой остановкой чемпионата.

СОМНИТЕЛЬНЫЕ ТВ-НАДЕЖДЫ

На случай заражений участников регламент предусматривает возможность прекращения соревнования. Как бы не… инсценировали это те команды, шансы которых на сохранение места в лиге сильнейших будут ничтожно малы. Но это, конечно, шутка.

Что принесет рестарт большого футбола всем нам? Дюков, называя третий аргумент, который принимался во внимание при принятии решения о доигровке, заявил: «Возвращение футбола на ТВ-экраны - это то, чего ждут все болельщики. Возобновление и показ матчей даст возможность привлечь интерес россиян к футболу. Возможно, даже тех, кто раньше не интересовался».

В последнее, если честно, не верится совсем. Дай бог удержать тех, кто смотрел РПЛ ранее. В Европе уже раздаются скептические мнения, что та картинка матчей, которую нам вскоре предстоит увидеть, вызовет лишь ностальгические воспоминания и вздохи разочарования. А еще отпугнет спонсоров, которые привыкли вкладываться в продукт, упакованный по высшему разряду.

Все страхи, тревоги и опасения понятны и не случайны. Но разве есть сегодня другой вариант для того, чтобы начать играть в футбол?