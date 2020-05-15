Все за деньги, а мы – за идею. Почему вернулся российский футбол

А куда нашему футболу было деваться? Особенно на фоне того, как вся Европа за редким исключением в лице французов с голландцами, объявивших о завершении своих первенств, уже назначает даты возобновления национальных чемпионатов. Накануне об этом объявили в Англии и на Украине. Не падать же нам в грязь лицом перед ближайшими соседями. Россия привыкла смотреть на Запад и прислушиваться к каждому шепоту в свой адрес. Вдруг о нас что не так подумают?..
За решение на исполкоме проголосовали единогласно, хотя понятно, что отмашку давали не в этой организации, а на самом верху. Противиться было бессмысленно, несмотря на то, что больше половины клубов до этого выступали против продолжения сезона. В их числе были все команды из подвала турнирной таблицы. Оно и понятно, кому охота включаться в борьбу за выживание в премьер-лиге. Самим бы выжить в это непростое время.
Экономической составляющей у возвращения футбола в России нет никакой в отличие от немцев, испанцев, англичан, итальянцев, которым рестарт своих турниров поможет заработать приличные деньги, прежде всего от телетрансляций. Большинству наших клубов доигровка влетит в копеечку. Тем более что зрителей на трибунах не будет на спортивных аренах еще долго. Так что решение это, конечно, больше политическое или общественно необходимое, кому как больше нравится.
Сейчас Россия – точно не Европа. Почему нам нельзя уже в июне играть в футбол
Президент РФС Александр Дюков (надо отдать ему должное за смелость взять на себя ответственность за продолжение сезона), комментируя итоги исполкома, подчеркнул, что «это позволит сохранить целостность соревнований и соблюсти спортивный принцип, определить участников еврокубков и те команды, которые покинут РПЛ». То, что премьер-лига не будет расширяться, – один из немногих позитивных моментов возвращения, ведь наш убыточный клубный футбол объективно не готов потянуть 18 команд нормального уровня. К тому же в момент неслабого шторма в экономике, который еще только набирает свою силу.
В высший класс из ФНЛ перейдут «Ротор» и «Химки», а вот за право в нем остаться развернется ожесточенная борьба. Не менее серьезная битва пойдет и за участие в Лиге чемпионов, которая дает возможность прилично подзаработать.
Лидера - «Зенит», оторвавшегося от ближайшего преследователя «Локомотива» на девять очков, догнать будет нереально. Железнодорожники нашли, конечно, время и обстановку для сплава тренера, который их на второе лигочемпионское место и затащил аккурат перед остановкой чемпионата. Сменивший Юрия Семина в четверг серб Марко Николич сам по себе не вызывает большого доверия, а в чужой стране в период эпидемии и всеобщего хаоса для него и для клуба, работая с листа, будет за счастье не потерять вообще путевку в еврокубки.
Зато может воспрянуть духом «Спартак», босс которого Леонид Федун сейчас проходит курс лечения от коронавируса и идет на поправку, а все карантинное время был одним из самых ярых противников доигровки сезона. Вместе с чемпионатом вернется розыгрыш Кубка России, и красно-белым предстоит в полуфинале этого турнира сразиться с «Зенитом». Если смогут одолеть подопечные Доминико Тедеско два кубковых барьера (финал намечен на 25 июля) – ждет их тогда евро-осень. Потому как в чемпионате забраться высоко, на место, дающее право сыграть в Лиге Европы, у москвичей вряд ли получится. Слишком много было потеряно в предыдущих турах.
Федун, правда, и сегодня не уверен, что затея с возвращением футбола в период расцвета в стране эпидемии (15 мая количество выявленных случаев снова превысило 10 тысяч человек) окончиться чем-то хорошим. Леонид Арнольдович дает прогноз «50 на 50», полагая, что риск подцепить инфекцию у игроков достаточно велик, что может обернуться новой остановкой чемпионата.
На радость «Спартаку» и ЦСКА, на беду «Локомотиву» и «Ахмату». Российский футбол вернулся
На случай заражений участников регламент предусматривает возможность прекращения соревнования. Как бы не… инсценировали это те команды, шансы которых на сохранение места в лиге сильнейших будут ничтожно малы. Но это, конечно, шутка.
Что принесет рестарт большого футбола всем нам? Дюков, называя третий аргумент, который принимался во внимание при принятии решения о доигровке, заявил: «Возвращение футбола на ТВ-экраны - это то, чего ждут все болельщики. Возобновление и показ матчей даст возможность привлечь интерес россиян к футболу. Возможно, даже тех, кто раньше не интересовался».
В последнее, если честно, не верится совсем. Дай бог удержать тех, кто смотрел РПЛ ранее. В Европе уже раздаются скептические мнения, что та картинка матчей, которую нам вскоре предстоит увидеть, вызовет лишь ностальгические воспоминания и вздохи разочарования. А еще отпугнет спонсоров, которые привыкли вкладываться в продукт, упакованный по высшему разряду.
Все страхи, тревоги и опасения понятны и не случайны. Но разве есть сегодня другой вариант для того, чтобы начать играть в футбол?