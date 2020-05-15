Все за деньги, а мы – за идею. Почему вернулся российский футбол - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 мая 2020 18:20ФутболКузнецов Дмитрий

Все за деньги, а мы – за идею. Почему вернулся российский футбол

Исполком РФС 15 мая объявил о возобновлении чемпионата России-2019/20 с 21 июня. Финал Кубка страны намечен на 25 июля. Но вопросы-то остаются.

ВОПРЕКИ ЭКОНОМИКЕ

А куда нашему футболу было деваться? Особенно на фоне того, как вся Европа за редким исключением в лице французов с голландцами, объявивших о завершении своих первенств, уже назначает даты возобновления национальных чемпионатов. Накануне об этом объявили в Англии и на Украине. Не падать же нам в грязь лицом перед ближайшими соседями. Россия привыкла смотреть на Запад и прислушиваться к каждому шепоту в свой адрес. Вдруг о нас что не так подумают?..

За решение на исполкоме проголосовали единогласно, хотя понятно, что отмашку давали не в этой организации, а на самом верху. Противиться было бессмысленно, несмотря на то, что больше половины клубов до этого выступали против продолжения сезона. В их числе были все команды из подвала турнирной таблицы. Оно и понятно, кому охота включаться в борьбу за выживание в премьер-лиге. Самим бы выжить в это непростое время.

Экономической составляющей у возвращения футбола в России нет никакой в отличие от немцев, испанцев, англичан, итальянцев, которым рестарт своих турниров поможет заработать приличные деньги, прежде всего от телетрансляций. Большинству наших клубов доигровка влетит в копеечку. Тем более что зрителей на трибунах не будет на спортивных аренах еще долго. Так что решение это, конечно, больше политическое или общественно необходимое, кому как больше нравится.

Сейчас Россия – точно не Европа. Почему нам нельзя уже в июне играть в футбол

ОПАСЕНИЯ ФЕДУНА

Президент РФС Александр Дюков (надо отдать ему должное за смелость взять на себя ответственность за продолжение сезона), комментируя итоги исполкома, подчеркнул, что «это позволит сохранить целостность соревнований и соблюсти спортивный принцип, определить участников еврокубков и те команды, которые покинут РПЛ». То, что премьер-лига не будет расширяться, – один из немногих позитивных моментов возвращения, ведь наш убыточный клубный футбол объективно не готов потянуть 18 команд нормального уровня. К тому же в момент неслабого шторма в экономике, который еще только набирает свою силу.

В высший класс из ФНЛ перейдут «Ротор» и «Химки», а вот за право в нем остаться развернется ожесточенная борьба. Не менее серьезная битва пойдет и за участие в Лиге чемпионов, которая дает возможность прилично подзаработать.

Лидера - «Зенит», оторвавшегося от ближайшего преследователя «Локомотива» на девять очков, догнать будет нереально. Железнодорожники нашли, конечно, время и обстановку для сплава тренера, который их на второе лигочемпионское место и затащил аккурат перед остановкой чемпионата. Сменивший Юрия Семина в четверг серб Марко Николич сам по себе не вызывает большого доверия, а в чужой стране в период эпидемии и всеобщего хаоса для него и для клуба, работая с листа, будет за счастье не потерять вообще путевку в еврокубки.

Зато может воспрянуть духом «Спартак», босс которого Леонид Федун сейчас проходит курс лечения от коронавируса и идет на поправку, а все карантинное время был одним из самых ярых противников доигровки сезона. Вместе с чемпионатом вернется розыгрыш Кубка России, и красно-белым предстоит в полуфинале этого турнира сразиться с «Зенитом». Если смогут одолеть подопечные Доминико Тедеско два кубковых барьера (финал намечен на 25 июля) – ждет их тогда евро-осень. Потому как в чемпионате забраться высоко, на место, дающее право сыграть в Лиге Европы, у москвичей вряд ли получится. Слишком много было потеряно в предыдущих турах.

Федун, правда, и сегодня не уверен, что затея с возвращением футбола в период расцвета в стране эпидемии (15 мая количество выявленных случаев снова превысило 10 тысяч человек) окончиться чем-то хорошим. Леонид Арнольдович дает прогноз «50 на 50», полагая, что риск подцепить инфекцию у игроков достаточно велик, что может обернуться новой остановкой чемпионата.

На радость «Спартаку» и ЦСКА, на беду «Локомотиву» и «Ахмату». Российский футбол вернулся

СОМНИТЕЛЬНЫЕ ТВ-НАДЕЖДЫ

На случай заражений участников регламент предусматривает возможность прекращения соревнования. Как бы не… инсценировали это те команды, шансы которых на сохранение места в лиге сильнейших будут ничтожно малы. Но это, конечно, шутка.

Что принесет рестарт большого футбола всем нам? Дюков, называя третий аргумент, который принимался во внимание при принятии решения о доигровке, заявил: «Возвращение футбола на ТВ-экраны - это то, чего ждут все болельщики. Возобновление и показ матчей даст возможность привлечь интерес россиян к футболу. Возможно, даже тех, кто раньше не интересовался».

В последнее, если честно, не верится совсем. Дай бог удержать тех, кто смотрел РПЛ ранее. В Европе уже раздаются скептические мнения, что та картинка матчей, которую нам вскоре предстоит увидеть, вызовет лишь ностальгические воспоминания и вздохи разочарования. А еще отпугнет спонсоров, которые привыкли вкладываться в продукт, упакованный по высшему разряду.

Все страхи, тревоги и опасения понятны и не случайны. Но разве есть сегодня другой вариант для того, чтобы начать играть в футбол?

Массовое бегство от Тутберидзе – миф. У нее и по шесть человек уходило После перехода Александры Трусовой к Евгению Плющенко поднялась мощная волна слухов, что школу Этери Тутберидзе покидают и другие фигуристы.  14.05.2020 11:00 Фигурное катание Тигай Лев
Что ждет хоккеиста Морозова? Он насмерть сбил велосипедиста Нападающий «Северстали» Егор Морозов на своем BMW совершил наезд на 55-летнего велосипедиста на одной из улиц в Тольятти. Пострадавший скончался. 13.05.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав
И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег
Драчев – регионам: Члены Правления занимают деструктивную позицию Президент СБР Владимир Драчев направил письма в регионы с отчетом о проделанной работе и аргументацией своей позиции по основным вопросам. 12.05.2020 18:00 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Драчев отправил письма с критикой решений правления СБР во все региональные федерации Валерий Польховский: Королькевич возмущен обвинениями Драчева Владимир Драчев: СБР закрыл часть долгов перед сотрудниками
Тейшейра неожиданно «финишировал» Смита, Ротвелл вызвал на бой Олейника (видео) В Джексонвилле (штат Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 171. Главный бой завершился тотальным избиением. 14.05.2020 07:30 ММА Ващенко Сергей
Як-15 взлетел выше всех. Тройка Якушев – Шадрин – Шалимов – лучшая в «Спартаке» «Советский спорт» продолжает определять лучшие звенья в истории отечественных клубов. На очереди «Спартак». 14.05.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
На радость «Спартаку» и ЦСКА, на беду «Локомотиву» и «Ахмату». Российский футбол вернулся Основные итоги состоявшегося заседания исполкома РФС, на котором была утверждена дата рестарта РПЛ-2019/20 – 21 июня. 15.05.2020 15:18 Футбол Безъязычный Алексей
Все за деньги, а мы – за идею. Почему вернулся российский футбол Исполком РФС 15 мая объявил о возобновлении чемпионата России-2019/20 с 21 июня. Финал Кубка страны намечен на 25 июля. Но вопросы-то остаются. 15.05.2020 18:20 Футбол Кузнецов Дмитрий
Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Новости
18:36 Футбол Борис Рапопорт: Аудитория чемпионата России увеличится, люди соскучились без футбола
18:27 ММА Автор скандального клипа о Хабибе не хочет драться с дагестанцами на Fight Nights Global
18:15 Теннис Официально: ATP и WTA продлили паузу в теннисном сезоне до 31 июля
17:57 Футбол Анатолий Мещеряков: Нет ответов на многие вопросы, решение возобновить сезон выглядит кулуарным
17:33 Футбол Денис Черышев: Все игроки «Валенсии» два месяца работали с клубным психологом
17:15 Футбол Четвертьфинал Кубка России «Шинник» – «Урал» может состояться 24 июня на нейтральном поле
17:04 Футбол Вадим Евсеев: Хорошо знаю Семина. Думаю, Юрий Палыч еще карьеру не заканчивает
16:52 Формула-1 Риккардо заработает 35 миллионов евро за два сезона в «Макларене»
16:40 Футбол Григорий Иванов: Если РФС принял такое решение, подчинимся и будем доигрывать чемпионат
16:21 Теннис US Open собираются провести в запланированные сроки в Нью-Йорке
16:10 Фигурное катание Академия Плющенко будет сотрудничать с хореографами Большого театра
15:55 Футбол Левандовски назвал лучших «девяток» в мире
15:36 Футбол СМИ: Ибрагимович покинет «Милан» и станет игроком шведского клуба
15:22 Футбол Леонид Федун: Боюсь, что чемпионат будет очень напряженный
15:14 Футбол «Рубин» вернется к тренировкам 16 мая
14:57 Фигурное катание Загитова – в составе сборной России на следующий сезон
14:36 Футбол Сергей Прядкин: Доиграем сезон в сжатые, но разумные сроки
14:20 Футбол Александр Дюков: Исполком единогласно принял решение возобновить сезон
14:20 Футбол «Ротор» и «Химки» вышли в РПЛ
14:11 Футбол Финал Кубка России состоится 25 июля
Бизнес летит в трубу: каждая десятая компания в России на грани банкротства
Из больниц Оренбурга 15 мая выписали рекордное число выздоровевших от коронавируса
Данные татарстанцев стерты: подписан акт об их уничтожении
Почти 850 нижегородских пар не смогли пожениться из-за коронавируса
В депздраве рассказали, когда белгородцам ждать послаблений режима самоизоляции
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика