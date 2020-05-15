Сейчас Россия – точно не Европа. Почему нам нельзя уже в июне играть в футбол

Признаться, я никак не планировал «привязывать» эту публикацию к исполкому РФС, провозгласившему, что наш футбол вернется на поля уже 21 июня. Так совпало совершенно случайно. Просто первая серия статей на тему «спорт против вируса» в конце апреля вызвала у вас приличный интерес и, поразмыслив, я решил ее продолжить, ведь с тех пор на фронтах борьбы с пандемией много что изменилось, но теперь…

Теперь обойти российскую составляющую уже невозможно. И человеку, тщательно следящему за ходом пандемии по всему миру и в меру своих сил анализирующему эти данные много дней подряд (то есть, глаз, что называется, пристрелямши), решение РФС кажется, мягко говоря, сомнительным – если не вообще нереальным.

ВИРУС ОТСТУПАЕТ, А КОЕ-ГДЕ ДАЖЕ БЕЖИТ

Вкратце напомню основные правила своей затеи:

- на правильность-достоверность выкладок не претендуем, это лишь «путешествие дилетантов» по статистике эпидемии, не более,

- нас интересует только один вопрос - «когда вернется спорт?», и потому на число смертных случаев мы, скрепя сердце, не обращаем внимания,

- концентрируемся на тех странах и регионах, где проходит большинство крупных соревнований, вызывающих интерес в нашей стране, – это Европа, Восточная Азия, Северная Америка и, конечно, сама Россия,

- в плане сроков окончания пандемии главный показатель - количество «действующих» больных: как только оно перестает расти (так называемое «плато») и затем начинает снижаться, значит, нормальная жизнь, в том числе болельщицкая, не за горами,

- пользуемся теми цифрами, что есть в общем доступе, с минимумом оглядок на их возможную недостоверность (других-то все равно нет), основной источник - данные американского университета Джона Хопкинса.

В прошлый раз я начинал с Китая и его азиатских окрестностей, откуда все началось, но сегодня это не актуально, там почти все позади. Разве что японцы осторожничают до последнего: они лишь в четверг решились снять карантинные меры, да и то не по всей стране, к Токио послабления не относятся. Динамика спада там налицо, остаток в шесть тысяч недолеченных – не такая уж беда для страны за сто миллионов жителей, но упрямые самураи все равно ждут, когда количество новых заражений не будет превышать… десяти в день.

Эх, нам бы их проблемы. Так или иначе, осенним турнирам фигуристов на японском льду, до которых еще полно времени, вряд ли что-нибудь угрожает. А остальной тамошний спорт нам с вами, признайтесь, до фонаря.

Иное дело - старушка-Европа. Три недели назад мы почуяли, что там начинается перелом - и он действительно произошел. Коронованная зараза отступает повсеместно, а кое-где позорно бежит, размазывая по щекам едкие вирусные слезы. Ситуация на континенте в целом очевидна, она - в пользу человечества.

Проблема в том, что отдельные участки этого «фронта» остаются слабыми до сих пор. Включая, к сожалению, наш, российский.

СТАТИСТИКА ЭПИДЕМИИ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ, ГДЕ ЧИСЛО «ДЕЙСТВУЮЩИХ» БОЛЬНЫХ БОЛЬШЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ

Приведены суммарные показатели на 14 мая и их ежедневный прирост в среднем за период с 9 по 14 мая

Рост продолжается

Заразились Выздоровели Еще болеют Великобритания Всего «+/-» в день 234 341 +3581 1032 +6 199 707 +3169 Россия Всего «+/-» в день 252 245 +10 714 53 530 +4323 196 410 +6295 Швеция Всего «+/-» в день 28 582 +532 4971 +179 19 478 +470 Белоруссия Всего «+/-» в день 26 772 +944 8168 +424 18 453 +515

Вышли на «плато»

Заразились Выздоровели Еще болеют Голландия Всего «+/-» в день 43 680 +220 157 +2 37 914 +184 Украина Всего «+/-» в день 16 847 +427 4143 +247 12 248 +165

Застряли на «плато»

Заразились Выздоровели Еще болеют Франция Всего «+/-» в день 178 994 +443 59 718 +714 91 848 -494 Бельгия Всего «+/-» в день 54 288 +338 14 111 +140 31 274 +134 Португалия Всего «+/-» в день 28 319 +183 3198 +140 23 937 +31 Польша Всего «+/-» в день 17 615 +393 6696 +252 10 036 +121 Норвегия Всего «+/-» в день 8187 +21 32 0 7923 +18 Молдавия Всего «+/-» в день 5553 +137 2228 +61 3131 +70

Спад

Заразились Выздоровели Еще болеют Италия Всего «+/-» в день 223 096 +966 115 288 +2451 76 440 -1680 Испания Всего «+/-» в день 229 540 +1337 143 374 +2445 58 845 -1313 Турция Всего «+/-» в день 144 749 +1527 104 030 +2910 36 712 -1437 Румыния Всего «+/-» в день 16 247 +223 9053 +428 6141 -228 Сербия Всего «+/-» в день 10 295 +70 3824 +274 6249 -206

Окончание эпидемии

Заразились Выздоровели Еще болеют Германия Всего «+/-» в день 174 478 +667 150 300 +1400 16 294 -804 Израиль Всего «+/-» в день 16 579 +25 12 521 +229 3793 -208

Как видите, я перешел от процентных показателей «плюс-минус» к абсолютным, и вот почему. Когда громада инфицированных достигает пяти-шестизначных чисел, проценты становятся слишком малы и уже не работают. На этой стадии более наглядна статистика, рассчитанная как бы «по головам». Особенно теперь, когда стадия повсеместного бурного роста пройдена, и количество заражений в день измеряется не тысячами, а сотнями или даже десятками. Ну, что значит прибавка ста с лишним больных в день для 40-миллионных Польши или Украины?

Другое дело, что, замедлив распространение вируса и стабилизировав нагрузку на медиков, далеко не везде удается сразу перейти в контратаку. Несколько крупных и благополучных государств всерьез застряли на «плато», и пока не ясно, когда число больных там начнет стабильно снижаться. Эксперты связывают это с высоким процентом пожилых людей и с их концентрацией в домах престарелых, где зараза распространяется моментально, а вот лечение потом выходит долгим, трудным и часто, увы, безуспешным.

Видимо, поэтому возникают прецеденты вроде двух выздоравливающих в день в Голландии или шести в Британии (Норвегию, где о таких случаях ничего не известно аж со 2 апреля, оставим за скобками - это явно какой-то информационный глюк). Такими черепашьими темпами пандемию быстро не остановишь и спорт не вернешь. Так что выбор голландцев и французов, отказавшихся возобновлять свои футбольные чемпионаты, понять отчасти можно.

Хотя большинство остальных чемпионатов будут доиграны. В основном они планируют ожить в июне (не всем же, как немцам, дано расправиться с вирусом в считанные недели), чтобы, согласно указаниям УЕФА, к августу завершить внутренние разборки и передать эстафету еврокубкам. В Германии и Израиле планируют даже завершить национальные первенства по баскетболу (!), да и Евролига пока не выбросила белый флаг.

Только мы-то здесь - при чем?

ПО БОЛЬНЫМ МЫ - ЛИДЕРЫ КОНТИНЕНТА

Взгляните на статистику: по росту пандемии России и близко нет равных на континенте. Мы лидируем по заражениям и вот-вот выйдем на первое место по числу самых главных, «действующих» больных – думаю, опережаем британцев прямо в эти часы, а может и уже опередили. Какой футбол, опомнитесь!

По идее мне, как спортивному журналисту, это должно быть, наоборот, выгодно, но, пардон, к чему такая спешка? В еврокубках-то наших клубов все равно нет. Ну, доиграйте в июле-августе, если охота, - параллельно договорившись с УЕФА про места в еврокубках на следующий сезон. В чем беда?

И я вовсе не утверждаю, что у России все плохо с коронавирусом. Нам просто повезло, до нас позже дошло. В отличие от настоящих «двоечников» (см. таблицу) - Швеции, идущей «особым путем», Белоруссии, игнорирующей вирус принципиально, и Англии, которая сначала рискнула взять пример с шведов, потом ужаснулась, а сейчас хорохорится и, вылечивая по шесть человек в день и хороня их сотнями, все равно обещает якобы вернуть команды своей Премьер-лиги на газоны в середине июня. Что ж, британский флаг в руки – а заодно и в прочие, более чувствительные места.

Откуда эта «пурга» берется у них – понятно. Тамошняя лига - не чета российской, и отмена оставшейся части сезона грозит Англии миллиардными потерями, причем не в рублях. Но мы-то чего вслед за ними дурака валяем? Может, я что-то пропустил, и в России вместе с коронавирусом вдруг появился прибыльный клубный футбол?

Что-то сомневаюсь…