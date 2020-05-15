Сейчас Россия – точно не Европа. Почему нам нельзя уже в июне играть в футбол - Советский спорт
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15 мая 2020 17:07ХроникаТигай Лев

Сейчас Россия – точно не Европа. Почему нам нельзя уже в июне играть в футбол

В субботу возобновляется чемпионат Германии, а в июне то же самое хотят сделать другие европейские лиги – включая теперь и российскую. Но позволит ли эпидемия?

Признаться, я никак не планировал «привязывать» эту публикацию к исполкому РФС, провозгласившему, что наш футбол вернется на поля уже 21 июня. Так совпало совершенно случайно. Просто первая серия статей на тему «спорт против вируса» в конце апреля вызвала у вас приличный интерес и, поразмыслив, я решил ее продолжить, ведь с тех пор на фронтах борьбы с пандемией много что изменилось, но теперь…

Теперь обойти российскую составляющую уже невозможно. И человеку, тщательно следящему за ходом пандемии по всему миру и в меру своих сил анализирующему эти данные много дней подряд (то есть, глаз, что называется, пристрелямши), решение РФС кажется, мягко говоря, сомнительным – если не вообще нереальным.

ВИРУС ОТСТУПАЕТ, А КОЕ-ГДЕ ДАЖЕ БЕЖИТ

Вкратце напомню основные правила своей затеи:

- на правильность-достоверность выкладок не претендуем, это лишь «путешествие дилетантов» по статистике эпидемии, не более,

- нас интересует только один вопрос - «когда вернется спорт?», и потому на число смертных случаев мы, скрепя сердце, не обращаем внимания,

- концентрируемся на тех странах и регионах, где проходит большинство крупных соревнований, вызывающих интерес в нашей стране, – это Европа, Восточная Азия, Северная Америка и, конечно, сама Россия,

- в плане сроков окончания пандемии главный показатель - количество «действующих» больных: как только оно перестает расти (так называемое «плато») и затем начинает снижаться, значит, нормальная жизнь, в том числе болельщицкая, не за горами,

- пользуемся теми цифрами, что есть в общем доступе, с минимумом оглядок на их возможную недостоверность (других-то все равно нет), основной источник - данные американского университета Джона Хопкинса.

В прошлый раз я начинал с Китая и его азиатских окрестностей, откуда все началось, но сегодня это не актуально, там почти все позади. Разве что японцы осторожничают до последнего: они лишь в четверг решились снять карантинные меры, да и то не по всей стране, к Токио послабления не относятся. Динамика спада там налицо, остаток в шесть тысяч недолеченных – не такая уж беда для страны за сто миллионов жителей, но упрямые самураи все равно ждут, когда количество новых заражений не будет превышать… десяти в день.

Эх, нам бы их проблемы. Так или иначе, осенним турнирам фигуристов на японском льду, до которых еще полно времени, вряд ли что-нибудь угрожает. А остальной тамошний спорт нам с вами, признайтесь, до фонаря.

Иное дело - старушка-Европа. Три недели назад мы почуяли, что там начинается перелом - и он действительно произошел. Коронованная зараза отступает повсеместно, а кое-где позорно бежит, размазывая по щекам едкие вирусные слезы. Ситуация на континенте в целом очевидна, она - в пользу человечества.

Проблема в том, что отдельные участки этого «фронта» остаются слабыми до сих пор. Включая, к сожалению, наш, российский.

СТАТИСТИКА ЭПИДЕМИИ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ, ГДЕ ЧИСЛО «ДЕЙСТВУЮЩИХ» БОЛЬНЫХ БОЛЬШЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ

Приведены суммарные показатели на 14 мая и их ежедневный прирост в среднем за период с 9 по 14 мая

Рост продолжается

Заразились

Выздоровели

Еще болеют

Великобритания

Всего

«+/-» в день

234 341

+3581

1032

+6

199 707

+3169

Россия

Всего

«+/-» в день

252 245

+10 714

53 530

+4323

196 410

+6295

Швеция

Всего

«+/-» в день

28 582

+532

4971

+179

19 478

+470

Белоруссия

Всего

«+/-» в день

26 772

+944

8168

+424

18 453

+515

Вышли на «плато»

Заразились

Выздоровели

Еще болеют

Голландия

Всего

«+/-» в день

43 680

+220

157

+2

37 914

+184

Украина

Всего

«+/-» в день

16 847

+427

4143

+247

12 248

+165

Застряли на «плато»

Заразились

Выздоровели

Еще болеют

Франция

Всего

«+/-» в день

178 994

+443

59 718

+714

91 848

-494

Бельгия

Всего

«+/-» в день

54 288

+338

14 111

+140

31 274

+134

Португалия

Всего

«+/-» в день

28 319

+183

3198

+140

23 937

+31

Польша

Всего

«+/-» в день

17 615

+393

6696

+252

10 036

+121

Норвегия

Всего

«+/-» в день

8187

+21

32

0

7923

+18

Молдавия

Всего

«+/-» в день

5553

+137

2228

+61

3131

+70

Спад

Заразились

Выздоровели

Еще болеют

Италия

Всего

«+/-» в день

223 096

+966

115 288

+2451

76 440

-1680

Испания

Всего

«+/-» в день

229 540

+1337

143 374

+2445

58 845

-1313

Турция

Всего

«+/-» в день

144 749

+1527

104 030

+2910

36 712

-1437

Румыния

Всего

«+/-» в день

16 247

+223

9053

+428

6141

-228

Сербия

Всего

«+/-» в день

10 295

+70

3824

+274

6249

-206

Окончание эпидемии

Заразились

Выздоровели

Еще болеют

Германия

Всего

«+/-» в день

174 478

+667

150 300

+1400

16 294

-804

Израиль

Всего

«+/-» в день

16 579

+25

12 521

+229

3793

-208

Как видите, я перешел от процентных показателей «плюс-минус» к абсолютным, и вот почему. Когда громада инфицированных достигает пяти-шестизначных чисел, проценты становятся слишком малы и уже не работают. На этой стадии более наглядна статистика, рассчитанная как бы «по головам». Особенно теперь, когда стадия повсеместного бурного роста пройдена, и количество заражений в день измеряется не тысячами, а сотнями или даже десятками. Ну, что значит прибавка ста с лишним больных в день для 40-миллионных Польши или Украины?

Другое дело, что, замедлив распространение вируса и стабилизировав нагрузку на медиков, далеко не везде удается сразу перейти в контратаку. Несколько крупных и благополучных государств всерьез застряли на «плато», и пока не ясно, когда число больных там начнет стабильно снижаться. Эксперты связывают это с высоким процентом пожилых людей и с их концентрацией в домах престарелых, где зараза распространяется моментально, а вот лечение потом выходит долгим, трудным и часто, увы, безуспешным.

Видимо, поэтому возникают прецеденты вроде двух выздоравливающих в день в Голландии или шести в Британии (Норвегию, где о таких случаях ничего не известно аж со 2 апреля, оставим за скобками - это явно какой-то информационный глюк). Такими черепашьими темпами пандемию быстро не остановишь и спорт не вернешь. Так что выбор голландцев и французов, отказавшихся возобновлять свои футбольные чемпионаты, понять отчасти можно.

Хотя большинство остальных чемпионатов будут доиграны. В основном они планируют ожить в июне (не всем же, как немцам, дано расправиться с вирусом в считанные недели), чтобы, согласно указаниям УЕФА, к августу завершить внутренние разборки и передать эстафету еврокубкам. В Германии и Израиле планируют даже завершить национальные первенства по баскетболу (!), да и Евролига пока не выбросила белый флаг.

Только мы-то здесь - при чем?

ПО БОЛЬНЫМ МЫ - ЛИДЕРЫ КОНТИНЕНТА

Взгляните на статистику: по росту пандемии России и близко нет равных на континенте. Мы лидируем по заражениям и вот-вот выйдем на первое место по числу самых главных, «действующих» больных – думаю, опережаем британцев прямо в эти часы, а может и уже опередили. Какой футбол, опомнитесь!

По идее мне, как спортивному журналисту, это должно быть, наоборот, выгодно, но, пардон, к чему такая спешка? В еврокубках-то наших клубов все равно нет. Ну, доиграйте в июле-августе, если охота, - параллельно договорившись с УЕФА про места в еврокубках на следующий сезон. В чем беда?

И я вовсе не утверждаю, что у России все плохо с коронавирусом. Нам просто повезло, до нас позже дошло. В отличие от настоящих «двоечников» (см. таблицу) - Швеции, идущей «особым путем», Белоруссии, игнорирующей вирус принципиально, и Англии, которая сначала рискнула взять пример с шведов, потом ужаснулась, а сейчас хорохорится и, вылечивая по шесть человек в день и хороня их сотнями, все равно обещает якобы вернуть команды своей Премьер-лиги на газоны в середине июня. Что ж, британский флаг в руки – а заодно и в прочие, более чувствительные места.

Откуда эта «пурга» берется у них – понятно. Тамошняя лига - не чета российской, и отмена оставшейся части сезона грозит Англии миллиардными потерями, причем не в рублях. Но мы-то чего вслед за ними дурака валяем? Может, я что-то пропустил, и в России вместе с коронавирусом вдруг появился прибыльный клубный футбол?

Что-то сомневаюсь…

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