Сейчас Россия – точно не Европа. Почему нам нельзя уже в июне играть в футбол

Признаться, я никак не планировал «привязывать» эту публикацию к исполкому РФС, провозгласившему, что наш футбол вернется на поля уже 21 июня. Так совпало совершенно случайно. Просто первая серия статей на тему «спорт против вируса» в конце апреля вызвала у вас приличный интерес и, поразмыслив, я решил ее продолжить, ведь с тех пор на фронтах борьбы с пандемией много что изменилось, но теперь…
Теперь обойти российскую составляющую уже невозможно. И человеку, тщательно следящему за ходом пандемии по всему миру и в меру своих сил анализирующему эти данные много дней подряд (то есть, глаз, что называется, пристрелямши), решение РФС кажется, мягко говоря, сомнительным – если не вообще нереальным.
Вкратце напомню основные правила своей затеи:
- на правильность-достоверность выкладок не претендуем, это лишь «путешествие дилетантов» по статистике эпидемии, не более,
- нас интересует только один вопрос - «когда вернется спорт?», и потому на число смертных случаев мы, скрепя сердце, не обращаем внимания,
- концентрируемся на тех странах и регионах, где проходит большинство крупных соревнований, вызывающих интерес в нашей стране, – это Европа, Восточная Азия, Северная Америка и, конечно, сама Россия,
- в плане сроков окончания пандемии главный показатель - количество «действующих» больных: как только оно перестает расти (так называемое «плато») и затем начинает снижаться, значит, нормальная жизнь, в том числе болельщицкая, не за горами,
- пользуемся теми цифрами, что есть в общем доступе, с минимумом оглядок на их возможную недостоверность (других-то все равно нет), основной источник - данные американского университета Джона Хопкинса.
В прошлый раз я начинал с Китая и его азиатских окрестностей, откуда все началось, но сегодня это не актуально, там почти все позади. Разве что японцы осторожничают до последнего: они лишь в четверг решились снять карантинные меры, да и то не по всей стране, к Токио послабления не относятся. Динамика спада там налицо, остаток в шесть тысяч недолеченных – не такая уж беда для страны за сто миллионов жителей, но упрямые самураи все равно ждут, когда количество новых заражений не будет превышать… десяти в день.
Эх, нам бы их проблемы. Так или иначе, осенним турнирам фигуристов на японском льду, до которых еще полно времени, вряд ли что-нибудь угрожает. А остальной тамошний спорт нам с вами, признайтесь, до фонаря.
Иное дело - старушка-Европа. Три недели назад мы почуяли, что там начинается перелом - и он действительно произошел. Коронованная зараза отступает повсеместно, а кое-где позорно бежит, размазывая по щекам едкие вирусные слезы. Ситуация на континенте в целом очевидна, она - в пользу человечества.
Проблема в том, что отдельные участки этого «фронта» остаются слабыми до сих пор. Включая, к сожалению, наш, российский.
Приведены суммарные показатели на 14 мая и их ежедневный прирост в среднем за период с 9 по 14 мая
Рост продолжается
Заразились
Выздоровели
Еще болеют
Великобритания
Всего
«+/-» в день
234 341
+3581
1032
+6
199 707
+3169
Россия
Всего
«+/-» в день
252 245
+10 714
53 530
+4323
196 410
+6295
Швеция
Всего
«+/-» в день
28 582
+532
4971
+179
19 478
+470
Белоруссия
Всего
«+/-» в день
26 772
+944
8168
+424
18 453
+515
Вышли на «плато»
Заразились
Выздоровели
Еще болеют
Голландия
Всего
«+/-» в день
43 680
+220
157
+2
37 914
+184
Украина
Всего
«+/-» в день
16 847
+427
4143
+247
12 248
+165
Застряли на «плато»
Заразились
Выздоровели
Еще болеют
Франция
Всего
«+/-» в день
178 994
+443
59 718
+714
91 848
-494
Бельгия
Всего
«+/-» в день
54 288
+338
14 111
+140
31 274
+134
Португалия
Всего
«+/-» в день
28 319
+183
3198
+140
23 937
+31
Польша
Всего
«+/-» в день
17 615
+393
6696
+252
10 036
+121
Норвегия
Всего
«+/-» в день
8187
+21
32
0
7923
+18
Молдавия
Всего
«+/-» в день
5553
+137
2228
+61
3131
+70
Спад
Заразились
Выздоровели
Еще болеют
Италия
Всего
«+/-» в день
223 096
+966
115 288
+2451
76 440
-1680
Испания
Всего
«+/-» в день
229 540
+1337
143 374
+2445
58 845
-1313
Турция
Всего
«+/-» в день
144 749
+1527
104 030
+2910
36 712
-1437
Румыния
Всего
«+/-» в день
16 247
+223
9053
+428
6141
-228
Сербия
Всего
«+/-» в день
10 295
+70
3824
+274
6249
-206
Окончание эпидемии
Заразились
Выздоровели
Еще болеют
Германия
Всего
«+/-» в день
174 478
+667
150 300
+1400
16 294
-804
Израиль
Всего
«+/-» в день
16 579
+25
12 521
+229
3793
-208
Как видите, я перешел от процентных показателей «плюс-минус» к абсолютным, и вот почему. Когда громада инфицированных достигает пяти-шестизначных чисел, проценты становятся слишком малы и уже не работают. На этой стадии более наглядна статистика, рассчитанная как бы «по головам». Особенно теперь, когда стадия повсеместного бурного роста пройдена, и количество заражений в день измеряется не тысячами, а сотнями или даже десятками. Ну, что значит прибавка ста с лишним больных в день для 40-миллионных Польши или Украины?
Другое дело, что, замедлив распространение вируса и стабилизировав нагрузку на медиков, далеко не везде удается сразу перейти в контратаку. Несколько крупных и благополучных государств всерьез застряли на «плато», и пока не ясно, когда число больных там начнет стабильно снижаться. Эксперты связывают это с высоким процентом пожилых людей и с их концентрацией в домах престарелых, где зараза распространяется моментально, а вот лечение потом выходит долгим, трудным и часто, увы, безуспешным.
Видимо, поэтому возникают прецеденты вроде двух выздоравливающих в день в Голландии или шести в Британии (Норвегию, где о таких случаях ничего не известно аж со 2 апреля, оставим за скобками - это явно какой-то информационный глюк). Такими черепашьими темпами пандемию быстро не остановишь и спорт не вернешь. Так что выбор голландцев и французов, отказавшихся возобновлять свои футбольные чемпионаты, понять отчасти можно.
Хотя большинство остальных чемпионатов будут доиграны. В основном они планируют ожить в июне (не всем же, как немцам, дано расправиться с вирусом в считанные недели), чтобы, согласно указаниям УЕФА, к августу завершить внутренние разборки и передать эстафету еврокубкам. В Германии и Израиле планируют даже завершить национальные первенства по баскетболу (!), да и Евролига пока не выбросила белый флаг.
Только мы-то здесь - при чем?
Взгляните на статистику: по росту пандемии России и близко нет равных на континенте. Мы лидируем по заражениям и вот-вот выйдем на первое место по числу самых главных, «действующих» больных – думаю, опережаем британцев прямо в эти часы, а может и уже опередили. Какой футбол, опомнитесь!
По идее мне, как спортивному журналисту, это должно быть, наоборот, выгодно, но, пардон, к чему такая спешка? В еврокубках-то наших клубов все равно нет. Ну, доиграйте в июле-августе, если охота, - параллельно договорившись с УЕФА про места в еврокубках на следующий сезон. В чем беда?
И я вовсе не утверждаю, что у России все плохо с коронавирусом. Нам просто повезло, до нас позже дошло. В отличие от настоящих «двоечников» (см. таблицу) - Швеции, идущей «особым путем», Белоруссии, игнорирующей вирус принципиально, и Англии, которая сначала рискнула взять пример с шведов, потом ужаснулась, а сейчас хорохорится и, вылечивая по шесть человек в день и хороня их сотнями, все равно обещает якобы вернуть команды своей Премьер-лиги на газоны в середине июня. Что ж, британский флаг в руки – а заодно и в прочие, более чувствительные места.
Откуда эта «пурга» берется у них – понятно. Тамошняя лига - не чета российской, и отмена оставшейся части сезона грозит Англии миллиардными потерями, причем не в рублях. Но мы-то чего вслед за ними дурака валяем? Может, я что-то пропустил, и в России вместе с коронавирусом вдруг появился прибыльный клубный футбол?
Что-то сомневаюсь…