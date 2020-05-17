Бог шельму метит. No Semin, No Party - Советский спорт
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17 мая 2020 07:52ФутболКузнецов Дмитрий

Бог шельму метит. No Semin, No Party

После увольнения из «Локомотива» Юрия Семина у руководителей клуба начинаются непростые времена.

ПОДСТИЛАНИЕ СОЛОМКИ

Не зря говорят, что Бог шельму метит. Народные поговорки проверены годами и испытаны жизнью. Стоило «Локомотиву» неприглядно расстаться с легендой клуба Юрием Семиным, как неприятности начинают сыпаться на голову товарищей, которые проворачивали всю эту некрасивую операцию - с ничем не обоснованной заменой тренера, выигравшего с командой все в России, на малопонятного сербского персонажа Марко Николича.

Палыча выпроводили из родного клуба 14 мая, а 15-го РФС взял да постановил возобновить чемпионат страны, хотя решение с учетом всех привходящих обстоятельств было неочевидным. Турнир предположительно стартует 21 июня, то есть, у клубов есть на все про все месяц с небольшим хвостиком, чтобы в пожарном и форс-мажорном режиме подготовить своих игроков к бою. В случае «Локо» придется отстаивать свое право играть в Лиге чемпионов на будущий сезон.

Одно дело, когда этим занимаются люди, у которых все уже налажено, схвачено, обкатано. Хотя и у них все происходящее вызовет нешуточный стресс. А как будет у Николича, который еще не успел познакомиться со своими игроками и командами-соперницами, не знает, каким будет протокол по безопасности, и как будет выглядеть тренировочный процесс в чужой стране с незнакомыми людьми? Да никак, плоховато все будет. Как минимум.

Руководство «Локомотива» почувствовало, что начинает подгорать, достаточно быстро. Ведь одно дело, если бы сезон решили завершить, тогда все задумки были бы воплощены – Семина убрали, кого хотели поставили, место в Лиге чемпионов и, как следствие, денежные поступления обеспечили. А тут – на тебе.

Председатель Совета директоров клуба Анатолий Мещеряков после обнародования вердикта исполкома РФС сразу заявил, что его смущает нарушение спортивного принципа. «Зенит» уже начал тренироваться в Санкт-Петербурге, вот-вот этим же займется «Рубин» в Казани, а в ряде регионов еще нельзя возобновлять занятия», - начал подстилать себе соломку железнодорожный начальник.

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«ЗАБОТА» О ФАРФАНЕ

А где вы были со спортивным принципом, на который сейчас ссылаетесь, в случае с Семиным? Он что, не выполнил задачу попадания в еврокубки, идя на втором месте в таблице, которое дает путевку в ЛЧ напрямую? Обраточка прибежала так скоро, как это вообще можно было подумать. И тут же послышались из офиса «Локо» новые нотки недовольства: мол, непонятно, каким образом РФС что-то принимал, если их не ставили о многом в известность.

Следом Мещеряков выступил с защитой интересов игроков, озадачившись проблемой их здоровья. «Коронавирус – серьезное вредное заболевание, которое поражает легкие. Для профессионального спортсмена означает практически крест на карьере. Что в этом случае он будет делать? Если заразившийся футболист подаст иск, кому он его адресует – клубу или РФС?»

Коронавирус глава совдира «Локомотива» словно накаркал – в субботу стало известно, что легионер клуба Джефферсон Фарфан подцепил эту китайскую заразу. Открыв, таким образом, список футболистов РПЛ, заболевших COVID-19.

Будем надеяться, что больше в нем никто из его коллег по цеху не окажется и что сам перуанец в скором времени пойдет на поправку. Врачи прогнозируют, что к тренировкам он сможет вернуться недели через три-четыре. Интересно будет посмотреть на принципиальность боссов «Локо»: допустят Фарфана до игр исходя из тех оценок болезни, что были даны в комментариях к возобновлению сезона? Или побоятся возможного иска от своего игрока?

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И СНОВА О САМОХВАЛОВЕ

Забота о здоровье своих подопечных – важнейшее дело, кто бы спорил. А что же клуб не бил тревогу по поводу Иннокентия Самохвалова, игрока молодежной команды «Казанки» из структуры «Локомотива», который умер прямо на пробежке в апреле этого года?

В «Локо» знали о проблемах и якобы предлагали ему уходить на тренерскую работу. Не случайно после случившегося известный футбольный агент Дмитрий Селюк обратил внимание на бездействие гендиректора клуба Василия Кикнадзе в этом вопросе и призвал прокуратору возбудить дело по данному вопиющему случаю.

Вопрос поэтому актуальный. Где вы были, зная о проблемах молодого человека с сердцем? Ведь, как говорят бывшие тренеры Самохвалова, футболист время от времени не мог получить разрешения на занятия спортом от медиков. Как рассказывают в футбольном мире, тогда Кеша проходил курсы лечения и снова пытался проходить медосмотры. Почему игрок молодежки не вызывал столько беспокойства, как игроки основы, от игры которых зависит благополучие и всех чиновников клуба?

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ОБИДА СМЕРТЕЛЬНАЯ – И НАВСЕГДА

Ну и напоследок - о болельщиках «Локомотива», которые четвертый день кипят возмущением после увольнения их легендарного тренера, требуя прогнать из клуба нынешних боссов. Если в руководстве клуба думали, что отсутствие зрителей на трибунах – а играть без них предстоит довольно долго - поможет им избежать вала критики и обструкции, то сильно просчитались. Интернет сегодня – самое мощное средство промывания мозгов. В том числе это убойное оружие оказывает нервнопаралитическое действие на очень больших начальников, когда они видят, как находящиеся у них в подчинении люди становятся объектами ежедневных наездов.

А наезды эти не уйдут, как кому-то того хотелось бы, через пару деньков. Обида у фанатов «Локомотива», это уже очевидно, смертельная и навсегда. Они такой подлости по отношению к Палычу, да и к ним самим не простят, даже не надейтесь. Тем более что все футбольное сообщество встало в едином порыве на сторону Семина, включая всех авторитетных тренеров (в субботу его поддержали Сергей Семак и Леонид Слуцкий), больших игроков и даже некоторых политиков.

В адвокатах у совдира клуба остается разве что вечный друг Ольги Смородской тележурналист Василий Уткин. Но это не случай Владимира Соловьева, даже Василий здесь не поможет, потому что с народом бороться бесполезно. А он свое обвинительное заключение уже вынес: No Semin, No Party.

Семину, кстати, очень понравилось.

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