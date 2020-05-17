Алексей Сафонов: Чем больше игроков уйдет из «Локомотива», тем выгоднее Николичу

- Мещеряков заявил, что с заменой Юрия Семина на Марко Николича на посту главного тренера «Локомотиву» предстоит перестройка. Цель – оптимизировать бюджет в непростое время, которое ждет наш футбол после пандемии. По словам Мещерякова, команду покинут восемь футболистов. Как думаете, кто имелся в виду?

- Очевидно, что в команде не останется Жоау Мариу, у которого заканчивается аренда из «Интера». Выкупать португальца дорого, зарплату надо платить высокую. Сохранить его нереально. Наверняка уйдет и Джефферсон Фарфан. У него зарплата 2,4 млн евро, плюс возраст, а тут еще и коронавирус добавился… Ходили разговоры о том, что «Локо» расстанется с Соломоном Кверквелией. Это похоже на правду. Я бы добавил сюда вратаря Антона Коченкова, контракт которого истекает.

- Кроме Фарфана, Мариу и Коченкова соглашения в июне заканчиваются у Владислава Игнатьева, Мацея Рыбуса, Александра Коломейцева и Эдера…

- Уверен, что Рыбуса продлевать не будут. По Игнатьеву слышал, что на год его хотят сохранить. Думаю, и Коломейцева оставят еще на сезон. Это не твердый игрок основы, но добротный боец, работяга. Надо же кому-то рояль носить. Думаю, Николичу понадобятся футболисты для черновой работы.

- Бенедикт Хеведес уже высказывал пожелания вернуться в Германию.

- У него контракт до 2021 года. Продлевать соглашение с ветераном, который уже на сходе, смысла не вижу. Полагаю, «Локомотив» действительно ждет перестройка. Мещеряков не преувеличивал. Где-то 7-8 человек уйдут.

- Брайан Идову может попасть под сокращение?

- Может уйти. Но у Идову как раз зарплата не очень большая. А футболист добротный. Тут многое зависит от Николича. Он же кого-то с собой привезет. Вопрос – кого и на какие позиции.

- Вы еще не сказали про Эдера.

- Он средне выступал. Не так много сделал для команды и не был особо результативен. Но при этом Эдер забивал важные мячи. Тут клубу решать. Я считаю, что чем сильнее поменяется состав, тем проще будет новому главному тренеру. Надо же понимать: многие футболисты не поддержали уход Семина… Так что теперь «Локомотив» вынужден строить команду под Николича. И надеяться на то, что он сделает быстрый результат. Тогда все будут хвалить Мещерякова, что, мол, молодец, сделал новую команду, которая побеждает. Получится ли? Не берусь судить. Но считаю, что если руководство и решило не продлевать контракт с Семиным, то до конца чемпионата ему надо было дать доработать.

- У Семина не сложились отношения с Федором Смоловым. Теперь тот вернется из аренды в «Сельте»?

-Вряд ли. Смолов сам хочет остаться в Европе по окончании этого сезона. А зарплата у него приличная. Если «Локомотив» действительно планирует оптимизироваться, логичнее было бы Смолова продать.

- А как насчет братьев Миранчуков?

- Может уйти Алексей, если по нему поступит хорошее предложение.

- Допускаете, что Семина убрали в том числе потому, что он помешал бы столь масштабным кадровым переменам?

- Семин давал результат – это главное. А трансферы дело тонкое. В каждом клубе свой подход. Можно, как в НХЛ отдавать всю селекцию на откуп генерального менеджера, а можно привлекать к процессу тренера. В России так зачастую и происходит. Отсюда конфликты. Но я не думаю, что трансферный вопрос стал решающим при увольнении Семина.

Что можете сказать о Николиче?