Андрей Червиченко: Все просто – как трусы с начесом. Семина убрали, чтоб пилить бюджет

«КОМУ СУЖДЕНО ПОДХВАТИТЬ ВИРУС, ТОТ И ПОДХВАТИТ»

- 15 мая РФС принял решение возобновить сезон в РПЛ. 17 мая опубликован медицинский протокол проведения матчей. При этом в регламенте предусмотрено, что в случае подтвержденной серьезной угрозы здоровью футболистов чемпионат опять становят…

- Нынешнее руководство РПЛ какое-то ватное, боится принимать решения. Шаг вперед, два шага назад, как говорили классики марксизма-ленинизма. Пока немцы не вышли со своим решением, наши занимали выжидательную позицию… Что касается рисков заражения, единичные случаи, думаю, не должны повлиять. Раз решили, надо уже доигрывать. В конце концов, никто от коронавируса не застрахован. Если в каждом случае останавливать игры, тогда проще всем пойти и тихо умереть. Понятно, что вирус еще долго никуда не денется.

- В бундеслиге в первом же туре после рестарта пошли нарушения. Некоторые игроки обнимались, даже целовались.

- И будут нарушать. Можно подумать, что если игроки не обнимутся на поле после забитого мяча, то через полчаса в раздевалке, при условии, что есть кто-то зараженный, остальные не подхватят от него вирус. Кому суждено подхватить, тот и подхватит.

«ВСЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ЮГОСЛАВСКИМИ ТРЕНЕРАМИ ЗАКАНЧИВАЛИСЬ ДЛЯ «ЛОКО» ПЛАЧЕВНО»

- 17 мая Правительство РФ дало добро на возвращение легионеров РПЛ из-за границы. Но команды в неравных условиях. Вернувшимся иностранцам придется пройти 14-дневный карантин. Получается, «Зенит», у которого никто не уезжал, сможет намного раньше остальных начать тренироваться в полном составе. А, скажем, у «Спартака» за границей пока находится главный тренер Доменико Тедеско…

- Кого спартаковцам винить кроме себя? У них что – не было ни малейшего подозрения, что чемпионат может быть продолжен? Для этого стоило всего лишь посмотреть на «Зенит». Руководство питерского клуба тесно связано с руководством нашего футбола. Если там не распускали футболистов, наверное, это было неспроста. А теперь нечего жаловаться. Это не только к «Спартаку» относится.

- В «Локо» похожая ситуация – новый главный тренер Марко Николич еще не прибыл в Москву. Как восприняли его приход на место Семина?

- У меня к этому решению двоякое отношение. С одной стороны, у Палыча приличный возраст. И «Локомотив» в этом сезоне показывает не совсем то, что от него хотят. С другой стороны, убрали такую глыбу. Если такого человека убирают, нужно заменить кем-то, чтобы точно не было хуже. Все эксперименты с югославскими тренерами для «Локо» заканчивались плачевно. Боюсь, что сейчас будет то же самое.

Да и уровень Николича не совсем понятен. Славен Билич все-таки был человек с именем в футбольном мире. Но и у него не получилось.

- Председатель совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков сказал, что предстоит большая перестройка – команду покинут 8 футболистов…

- Для этого Семина, видимо, и убирали. Чтоб попилить трансферный бюджет. Тут все просто, как трусы с начесом.

«ЕСЛИ КОКОРИН ВЕРНЕТСЯ В «ЗЕНИТ», У НЕГО НАСТУПИТ УСПОКОЕНИЕ»

- Федор Смолов хочет остаться в «Сельте». Но нужен ли он испанцам на следующий сезон, большой вопрос. А тут еще перестройка в «Локо»…

- Не знаю как «Сельте», а «Локомотиву» Смолов точно не нужен. Он с каждым месяцем показывает результаты все хуже и хуже. И все больше становится понятно, что там еще и с рассудком не все в порядке.

- А распущенный испанской прессой слух об интересе «Барселоны» к Алексею Миранчуку вас впечатлил? Не иначе как полузащитник «Локо» может заменить самого Лионеля Месси…

- Не только Месси, а вообще - весь основной состав. Что тут сказать? Думаю, трансфер Миранчука в «Барсу» - не очень хорошая шутка.

- Сергей Семак вроде бы хочет вернуть Александра Кокорина в «Зенит». Летом «Зенит» продлит контракт с нападающим?

- Несмотря на весь талант и потенциал, у Кокорина есть проблема нестабильной успокоенности. Я бы так это назвал. Аренда в «Сочи» его взбодрила, он забивает, потому что хотел доказать, что «Зенит» поступил с ним несправедливо. Но если он вернется в Питер, то опять наступит успокоение – всем всё доказал, все хорошо. В такой ситуации Кокорин снизит к себе требования и будет наслаждаться моментом. И мы увидим того Кококина, который в «Сапсанах» развлекается и людей в барах молотит.

- «Локомотив», говорили, не против приобрести Кокорина…

- Думаю, все зависит от «Зенита». Если там не захотят отпускать Кокорина, то и не отпустят.