Куда податься Семину? В «Динамо» или… «Локомотив»

КТО ГРАБИТ «ЛОКО»?

Прошло четыре дня с того момента, как руководство «Локомотива» решило не продлевать контракт с Семиным, но страсти не утихают. Эксперты всех мастей продолжают выражать поддержку легенде железнодорожников, а болельщики красно-зеленых начали военные действия против функционеров, уволивших тренера, с которым команда шла в РПЛ-2019/20 на втором, лигочемпионском месте.

17 мая активисты даже соорудили у касс арены в Чекизове подобие надгробного памятника председателю совдира «Локо» Анатолию Мещерякову и гендиректору клуба Василию Кикнадзе, приложив к их фото по паре красных гвоздичек. А еще рядом со стадионом появилось красочное граффити в поддержку тренера: «Только Семин»…

Пресса вовсю обсуждает возможные перемены в команде после прихода на тренерскую должность серба Марко Николича. Мещеряков анонсировал уход из клуба восьми игроков, не называя конкретных имен. И для некоторых специалистов причины происходящего на поверхности.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в присущем ему стиле заявил «Советскому спорту»: «Все просто – как трусы с начесом. Семина убрали, чтоб пилить бюджет». А известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал в твиттере работу Мещерякова и Кикнадзе так: «Мещеряков, который странным образом избежал уголовной ответственности при разграблении баскетбольного «Локо-Кубань», сейчас хочет грабить и ФК «Локомотив Москва». И Семин ему мешал. Удивляет Олег Белозеров (глава «РЖД». – прим. ред.), который себе в помощники выбрал вора и хапугу. Позор».

Далее агент очередной раз напомнил, что Кикнадзе должен оказаться под следствием за недавнюю смерть 22-летнего игрока «Казанки» Иннокентия Самохвалова. И подчеркнул, что Семин во всю эту компанию явно не вписывался.

ПОЗОВУТ ЛИ СЕМИНА НАЗАД?

В общем, с «Локо» в ближайшей перспективе все примерно ясно. Если Николич после возобновления чемпионата не даст положительный результат, волны критики в адрес клубных боссов будут только нарастать, а там могут перейти и в цунами, которое способно смыть всю компанию разом. При этом как-то в сторону отошла дальнейшая судьба самого Семина. И зря!

Несмотря на почтенный возраст, а в мае Палычу стукнуло 73, сразу после увольнения из клуба он заявил, что не собирается завершать тренерскую карьеру. «Я не пойду на пенсию, обязательно буду работать. Но пока конкретики нет. Когда появится – тогда и буду что-то комментировать», - подчеркнул Семин.

Его решение не завязывать с работой вряд ли было эмоциональным. Сплав из клуба ведь не стал чем-то сенсационным, случившимся в один миг. К этому все шло, конфликт с руководством нарастал, хотя до последнего не хотелось верить, что столь некрасивое расставание с легендой станет реальностью. И Палыч наверняка не раз обдумывал ситуацию, что он будет делать, если ему укажут на дверь.

Полагаем, варианта есть только два. Первый заключается в том, что ни в какой другой клуб Семин… не собирается. Он вполне может взять небольшую паузу, несмотря на то, что время играет против него. Да, возраст для тренера очень приличный, но не все же принимают кадровые решения исходя из цифр в паспорте. А с результатами в досье Палыча – полный порядок.

Так вот, Семин со стороны может посмотреть, каких дел наворотит чудо-тройка Мещеряков – Кикнадзе – Николич. И в зависимости о того, сохранит команда добытое при нем место в Лиге чемпионов (а за 8 туров до конца РПЛ «Локо» - второй) или же потеряет примерно 20 миллионов евро, полагающихся за участие в групповом турнире Лиги чемпионов, будет действовать. Если все у нового тренера со старыми начальниками пойдет наперекосяк, на фоне тотальной войны фанатов большое начальство «РЖД» вполне может захотеть вернуться Палыча обратно.

Конечно, большие люди из «РЖД», расставаясь с тренером, взяли часть ответственности на себя. И потому они могут банально испугаться оперативно увольнять Николича и менеджмент клуба, тем самым публично признавая свою ошибку. Однако такой вариант все же не выглядит фантастикой. Семина убирали и возвращали в «Локо» не раз. Достаточно вспомнить времена президентства Ольги Смородской. Так почему бы истории еще раз не повториться?

ПАЛЫЧ НУЖЕН ТЕМ, КТО ДАВНО НИЧЕГО НЕ ВЫИГРЫВАЛ

Если же Николич каким-то чудом не провалится или его действительно побоятся убирать, Семину придется искать работу «на стороне». Понятно, что не в Саудовской Аравии, где готовы платить большие деньги «тренерам-пенсионерам», и не в Европе, где тренерам-иностранцам в возрасте не доверяют. Семину нужен контракт в РПЛ. Но кто же его, кроме «Локо», предложит? И тут ларчик открывается довольно просто. Внимание на Палыча мог бы обратить амбициозный, но давно ничего не выигрывавший клуб, которому нужен быстрый результат.

«Спартак» в этот ряд не вписывается категорически. Чемпионство у красно-белых было недавно, их боссу Леониду Федуну Семина на стороне никто легенду тренерского цеха точно не посоветует, а нынешний наставник команды Доменико Тедеско пока себя ничем не дискредитировал. Так что клуб, в котором в 1965 году Семин начинал игровую карьеру на серьезном уровне, сейчас точно не для него.

В ЦСКА тоже не верится, хотя Виктор Гончаренко свой кредит доверия прилично просрочил, не давая результата, а главное – игры, которых от него ждут. Однако Евгений Гинер (продолжающий отвечать за футбольные вопросы даже в качестве заместителя нового председателя совета директоров клуба Максима Орешкина) никогда не был замечен в пристрастии брать человека на сезон. Он предпочитает работать с тренерами в долгосрочной перспективе.

Кто еще? Из больших клубов «Зенит» даже не рассматривается, «Рубин» совсем недавно пригласил Леонида Слуцкого, с которым подписан пятилетний контракт. В «Ростове» прочны позиции Валерия Карпина, а «Краснодар» никогда не гонялся за авторитетными тренерами. Остается единственный вариант – «Динамо», где Семин и играл, и тренировал. Правда, и тут есть оговорки.

ДИНАМОВСКИЕ НЮАНСЫ

От постоянных неудач прославленного столичного клуба уже все устали. Кураторы, большие начальники, спонсоры, болельщики. Кирилл Новиков, на которого была сделана ставка в середине сезона после увольнения Дмитрия Хохлова, пока не дал поводов к серьезной критике. Перед паузой в чемпионате команда забралась на шестое, потенциально лигоевропейское место, однако календарь финишного отрезка чемпионата у бело-голубых архисложный.

Предстоят четыре гостевых матча - с «Краснодаром», «Сочи», «Уралом» и «Уфой», и каждый выезд не подарок. Домашние игры – с ЦСКА, «Арсеналом», «Крыльями Советов» и «Оренбургом» - тоже не сулят большое количество набранных очков. И если «Динамо» по итогам 30 туров снова опустится в середину таблицы, а то и ближе к зоне вылета, тренерский вопрос приобретет актуальность.

Когда зимой бело-голубые неожиданно назначили на пост спортивного директора Желько Бувача, известного по работе с Юргеном Клоппом в «Майнце», «Боруссии» и «Ливерпуле», многие видели в 58-летнем боснийце потенциального сменщика для еще неопытного Новикова. Теперь же в этом качестве вполне могут рассматривать и Семина, лучшие футбольные годы которого прошли именно в бело-голубой форме. Для болельщиков «Динамо» со стажем Палыч – тоже почти легенда.

Собственно, в 2005 году, после сборной России, его уже звали возрождать динамовские традиции. Тогда из этого ничего не вышло: в 2006-м Семин покинул клуб по собственному желанию. Но ситуация выглядела принципиально иначе. В том «Динамо» Палыч не справился с непонятным набором звезд, в основном португальских, накупленных за большие деньги боссами, строившими грандиозные планы. За год до него на те же грабли наступил Олег Романцев. Как показала жизнь, с тем динамовским подходом к комплектованию неудача ждала бы любого тренера.

Но теперь-то все иначе. Дорогие и непонятные звезды (вроде Максимилиана Филиппа) есть и в нынешнем «Динамо». Но все же это не настолько разношерстный и разболтанный коллектив, как в 2005-м. Игра и футбольные ресурсы у бело-голубых для достижения высокого результата уже в РПЛ-2020/21 имеются. И есть подозрение, сотрудничество с Семиным может оказаться взаимовыгодным. Клуб вернет подзабытый вкус побед, а тренер замажет редкую кляксу в своей карьере.