Русский орднунг и немецкий авось. Как Германия поможет ожить нашему футболу

В запущенном заново чемпионате Германии сыгран всего один тур, но выводы о рестарте первого из европейских топ-чемпионатов уже напрашиваются. Немцы показали, как работает и не работает протокол COVID-19, своя версия которого имеется и у нашей премьер-лиги. Опыт бундеслиги мы должны сейчас впитывать как губка. Чтобы не повторять чужих ошибок. И не стать жертвой «пофигизма», который, как заметил недавно глава футбольного профсоюза Нидерландов Евгений Левченко, не позволил доиграть сезон в чемпионате Голландии.

Итак, давайте разбираться.

Краеугольным камнем «посткоронавирусных» матчей бундеслиги стало социальное дистанцирование. Оно коснулось всего – от прибытия команд на матчи несколькими группами на разных автобусах до празднования голов в одиночестве. Вот как отпраздновал первый гол возобновленного чемпионата Германии нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.

Why would Haaland or Sancho ever think of leaving Dortmund when they can actually win it all there They are competing in all the big trophies now pic.twitter.com/ymY8Rnwbpa

Также отменены командные фото, совместный выход на поле в сопровождении детей, обмен вымпелами и т. д. Футболисты не должны пожимать руки, обниматься и вообще контактировать друг с другом без нужды. На скамейке запасных они располагаются на двухметровой дистанции друг от друга (во Франкфурте их посадили на нижний ярус трибун) в перчатках и масках.

Касаться друг друга в неигровых моментах можно только локтями. Так, всех позабавил эпизод, когда Томас Мюллер, уходя на замену и не имея возможности поблагодарить Ханса-Дитера Флика, в шутку пнул главного тренера «Баварии» ногой. Интересно, нарушил ли он правила?

Многие недоумевают, зачем нужно это дистанцирование, если при угловых в штрафной скапливается по десять игроков, максимально плотно контактирующих друг с другом. Ответ, наверное, следует искать в теории вероятности. Чем меньше невынужденных контактов, тем больше шанс «проскочить». Да, полностью избежать опасности невозможно, но разве это значит, что не стоит предпринять все усилия, чтобы ее снизить?

Все это легко реализуемо и в РПЛ. Более того, в проекте медицинского регламента завершающего отрезка российского чемпионата почти все «немецкие пункты» присутствуют. Разница – в менталитете. Насколько строго в сравнении с немцами будут выполнять предписания наши футболисты? Смогут ли, например, сдерживать эмоции при праздновании голов?

Кстати, 26-й тур бундеслиги не обошелся без крайне неприятного эпизода: защитник «Герты» Дедрик Боята прижался губами к щеке Марко Груича, праздновавшего автогол игрока «Хоффенхайма» Кевина Акпогумы. Момент вызвал бурные обсуждения. Однако лига обошлась без санкций, подчеркнув, что соблюдение дистанции после взятия ворот – рекомендация, а не закон.

Такая реакция, если честно, кажется не слишком умной. И в России на подобные вещи глаза желательно не закрывать. Ведь если футболисты РПЛ почувствуют безнаказанность, там недалеко будет и до кучи-малы после какого-нибудь важного гола. Тогда все эти протоколы безопасности полетят в мусорную корзину…

РФС пока предусмотрел за нарушения регламента штрафы от 10 до 100 тысяч рублей. И это, согласитесь, маловато. На таких условиях многим футболистам по карману выписать себе «абонемент нарушителя» до конца сезона. Может, все-таки лучше не штрафовать, а дисквалифицировать, как за красные карточки?..

Другой любопытный момент 26-го тура бундеслиги – это история двух болельщиков, решивших посмотреть матч «Унион» – «Бавария» вживую. Для этого они отыскали 12-метровое дерево неподалеку от небольшого берлинского стадиончика (вмещает 22 тысячи зрителей) и забрались по стволу на самый верх, чтобы видеть футбольное поле. Спустя какое-то время полиция приказа им спуститься вниз. И отпустила восвояси…

Что ж, это повод всерьез задуматься организаторам матчей в Туле и Оренбурге. Трибуны тамошних стадионов не превосходят по высоте растущие по соседству деревья. Более того, поле там видно и с крыш домов, которые могут оккупировать болельщики. Поэтому надо обязательно продумать адекватные наказания, чтобы, с одной стороны, отбить желание нарушать закон, а с другой – не отбирать последние средства к существованию.

Качество работы полиции выйдет на первый план. В бундеслиге территория каждого стадиона оцепляется за несколько часов до стартового свистка. То же самое требуется сделать и в РПЛ, чтобы у фанатов не было ни единой возможности нарушить технику безопасности.

В продолжение темы нельзя не упомянуть акцию, организованную фанатами «Кельна». На домашних матчах команды трибуны будут украшены шарфами и футболками, переданными болельщиками. Выглядит красиво (хотя это и близко не замена личному присутствию). Хотелось бы повторения таких картинок и у нас. Опять же, с соблюдением всех норм – дезинфекцией переданных предметов, минимизацией контактов и т. д.

We asked #effzeh fans if they wanted to hand over their lucky scarf or kit to be placed in the stadium for the upcoming games.



It’s not the same as you being there and it never will be, but thank you ❤️⚪️ pic.twitter.com/oRbXOKSerp