Русский орднунг и немецкий авось. Как Германия поможет ожить нашему футболу - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 мая 2020 22:00ФутболЗибрак Артем

Русский орднунг и немецкий авось. Как Германия поможет ожить нашему футболу

Первые матчи возобновившейся после пандемии бундеслиги показали положительные и отрицательные примеры для РПЛ, рестарт которой намечен на 21 июня.

В запущенном заново чемпионате Германии сыгран всего один тур, но выводы о рестарте первого из европейских топ-чемпионатов уже напрашиваются. Немцы показали, как работает и не работает протокол COVID-19, своя версия которого имеется и у нашей премьер-лиги. Опыт бундеслиги мы должны сейчас впитывать как губка. Чтобы не повторять чужих ошибок. И не стать жертвой «пофигизма», который, как заметил недавно глава футбольного профсоюза Нидерландов Евгений Левченко, не позволил доиграть сезон в чемпионате Голландии.

Итак, давайте разбираться.

СОЦИАЛЬНОЕ ДИСТАНЦИРОВАНИЕ

Краеугольным камнем «посткоронавирусных» матчей бундеслиги стало социальное дистанцирование. Оно коснулось всего – от прибытия команд на матчи несколькими группами на разных автобусах до празднования голов в одиночестве. Вот как отпраздновал первый гол возобновленного чемпионата Германии нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.

Также отменены командные фото, совместный выход на поле в сопровождении детей, обмен вымпелами и т. д. Футболисты не должны пожимать руки, обниматься и вообще контактировать друг с другом без нужды. На скамейке запасных они располагаются на двухметровой дистанции друг от друга (во Франкфурте их посадили на нижний ярус трибун) в перчатках и масках.

Касаться друг друга в неигровых моментах можно только локтями. Так, всех позабавил эпизод, когда Томас Мюллер, уходя на замену и не имея возможности поблагодарить Ханса-Дитера Флика, в шутку пнул главного тренера «Баварии» ногой. Интересно, нарушил ли он правила?

Многие недоумевают, зачем нужно это дистанцирование, если при угловых в штрафной скапливается по десять игроков, максимально плотно контактирующих друг с другом. Ответ, наверное, следует искать в теории вероятности. Чем меньше невынужденных контактов, тем больше шанс «проскочить». Да, полностью избежать опасности невозможно, но разве это значит, что не стоит предпринять все усилия, чтобы ее снизить?

Все это легко реализуемо и в РПЛ. Более того, в проекте медицинского регламента завершающего отрезка российского чемпионата почти все «немецкие пункты» присутствуют. Разница – в менталитете. Насколько строго в сравнении с немцами будут выполнять предписания наши футболисты? Смогут ли, например, сдерживать эмоции при праздновании голов?

Кстати, 26-й тур бундеслиги не обошелся без крайне неприятного эпизода: защитник «Герты» Дедрик Боята прижался губами к щеке Марко Груича, праздновавшего автогол игрока «Хоффенхайма» Кевина Акпогумы. Момент вызвал бурные обсуждения. Однако лига обошлась без санкций, подчеркнув, что соблюдение дистанции после взятия ворот – рекомендация, а не закон.

Такая реакция, если честно, кажется не слишком умной. И в России на подобные вещи глаза желательно не закрывать. Ведь если футболисты РПЛ почувствуют безнаказанность, там недалеко будет и до кучи-малы после какого-нибудь важного гола. Тогда все эти протоколы безопасности полетят в мусорную корзину…

РФС пока предусмотрел за нарушения регламента штрафы от 10 до 100 тысяч рублей. И это, согласитесь, маловато. На таких условиях многим футболистам по карману выписать себе «абонемент нарушителя» до конца сезона. Может, все-таки лучше не штрафовать, а дисквалифицировать, как за красные карточки?..

БОЛЕЛЬЩИКИ НА ДЕРЕВЕ

Другой любопытный момент 26-го тура бундеслиги – это история двух болельщиков, решивших посмотреть матч «Унион» – «Бавария» вживую. Для этого они отыскали 12-метровое дерево неподалеку от небольшого берлинского стадиончика (вмещает 22 тысячи зрителей) и забрались по стволу на самый верх, чтобы видеть футбольное поле. Спустя какое-то время полиция приказа им спуститься вниз. И отпустила восвояси…

Что ж, это повод всерьез задуматься организаторам матчей в Туле и Оренбурге. Трибуны тамошних стадионов не превосходят по высоте растущие по соседству деревья. Более того, поле там видно и с крыш домов, которые могут оккупировать болельщики. Поэтому надо обязательно продумать адекватные наказания, чтобы, с одной стороны, отбить желание нарушать закон, а с другой – не отбирать последние средства к существованию.

Качество работы полиции выйдет на первый план. В бундеслиге территория каждого стадиона оцепляется за несколько часов до стартового свистка. То же самое требуется сделать и в РПЛ, чтобы у фанатов не было ни единой возможности нарушить технику безопасности.

В продолжение темы нельзя не упомянуть акцию, организованную фанатами «Кельна». На домашних матчах команды трибуны будут украшены шарфами и футболками, переданными болельщиками. Выглядит красиво (хотя это и близко не замена личному присутствию). Хотелось бы повторения таких картинок и у нас. Опять же, с соблюдением всех норм – дезинфекцией переданных предметов, минимизацией контактов и т. д.

ИНТЕРШУМ ВМЕСТО ТИШИНЫ

Еще одна тема – звуковое сопровождение матчей. Бундеслига не рекомендовала не только включать интершум трибун, но даже играть гимны команд. Исключение сделано только для моментов празднования голов. Трудно понять, чем мотивировано данное решение. Возможно, желанием не провоцировать болельщиков собираться возле стадиона. Но на впечатлениях от матчей по телевизору это сказывается. Игры выглядят товарищескими.

Кроме того, в трансляции регулярно врываются какие-то лишние звуки. Так, в рурском дерби «Боруссии» с «Шальке» несколько раз был слышен шум то ли самолета, то ли вертолета. А в моменте с голом Холанда Жан-Клер Тодибо разразился матерной тирадой. И теперь представьте, что вы услышите в чемпионате России. Детей от экранов придется убрать подальше. Так что нам точно желательно организовать звуковое сопровождение. В идеале оно должно быть организовано прямо на стадионе. Это позволило бы местным спецам подстраивать звуковую дорожку под происходящее на поле. Чтобы во время гола стадион «взрывался», а перекатывание мяча в середине поля оформлялось нейтральными скандированиями.

Также это поможет заглушить подсказки тренеров и игроков друг другу. Всем нам, конечно, очень интересно послушать, о чем переговариваются участники матчей, но не стоит забывать, что интересно это и их соперникам. Боята, например, объяснил свой «поцелуй» тем, что на самом деле шептал Груичу в ухо такие-то тактические нюансы. «Шум трибун» снизил бы вероятность подобных инцидентов.

ФУТБОЛ БЕЗ ЖУРНАЛИСТОВ

Зато очень понравилась идея немецких телевизионщиков опустить основные камеры таким образом, чтобы в кадр попадало как можно меньше пустых трибун. Идея простая и очевидная, но насколько реализуемая в РПЛ, понять сложно. Нужно ли для этого готовить на стадионе специальные зоны? Потребуются ли какие-то вложения в перестановку кресел или иные затраты? Вообще, задумается ли об этом основной вещатель? В Нижнем Новгороде, Сочи, Казани и Грозном мы бы предложили переставить эти камеры навсегда, потому что смотреть на голые трибуны и в докоронавирусную эпоху не было уже никаких моральных сил.

А еще интересно, чем обусловлено желание РПЛ избавиться от прессы на трибунах. В проекте нашего регламента упоминаются только представители ТВ, тогда как об их пишущих коллегах не сказано ни слова. При этом пресс-конференции и миксты уже отменены. Решение непонятное. В бундеслиге, например, разрешено присутствие десяти журналистов, после матча игроки дают комментарии во флеш-зоне. Да, эти интервью выглядели забавно, потому что корреспондентам приходится пользоваться специальными стойками, чтобы подносить микрофоны к игрокам с двухметрового расстояния. Но в РПЛ-то послематчевое общение будет возможно только в режиме видеоконференции! Как это будет организовано, представить сейчас нереально...

Остальные вопросы носят скорее технический характер. У каждого тренера есть до пяти замен (провести их можно в три захода), все участники футбольного процесса, включая сотрудников клубов, регулярно проходят медосмотр и сдают тесты, все носят маски, боллбои дезинфицируют мячи и так далее. Здесь никаких проблем у РПЛ возникнуть не должно. Даже если что-то не учли сразу, можно добавить, глядя на немецкий опыт. Благо, время еще есть.

Важно только не перегнуть палку. Потому что «российские» пункты, согласно которым «каждый участник спортивного мероприятия, которому предоставлен доступ на стадион, должен заполнить декларацию», а «контроль доступа на стадион осуществляется по QR-коду», пока вызывают недоумение.

Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев
Трусова вспомнила момент, когда ее жизнь остановилась 15-летняя звезда фигурного катания Александра Трусова продолжила комментировать свой уход от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. 15.05.2020 21:00 Фигурное катание Сергеев Иван
Медведева объяснила принципиальную разницу между Тутберидзе и своим нынешним тренером Орсером Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вышла в прямой эфир инстаграма известного французского одиночника Флорана Амодьо. 16.05.2020 17:00 Фигурное катание Сергеев Иван
Вей передислоцировался в Питер. Ждем Доуса? Армия Санкт-Петербурга крепчает. В СКА перешел элитный центрфорвард КХЛ Линден Вей, который уступает разве что Вадиму Шипачеву. 17.05.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав
Драчев – регионам: Члены Правления занимают деструктивную позицию Президент СБР Владимир Драчев направил письма в регионы с отчетом о проделанной работе и аргументацией своей позиции по основным вопросам. 12.05.2020 18:00 Биатлон Чикирис Олег
UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет  в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван
Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
Сборная СССР/России всех времен. В нее попали Малкин и Ковальчук Телеканал TSN составил символическую сборную Канады всех времен из 23 игроков. «Советский спорт» тоже решил объять необъятное и предложил вариант отечественной дрим тим. 18.05.2020 07:30 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
22:49 Футбол «Бавария» намерена продлить аренду Коутиньо
22:36 Футбол «Лучше так, чем никак». Калиниченко оценил проведение матчей бундеслиги при пустых трибунах
22:20 Футбол «Уфа» начала сбор в Челябинской области
22:04 ММА Руслан Раджабов - о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова: Про ИВЛ - насколько знаю, старая информация
21:59 Футбол Эден Азар: Приятно вернуться на поле спустя два месяца
21:45 Футбол ЦСКА ведет переговоры с форвардом «Оренбурга» Деспотовичем
21:33 Футбол Стив Макманаман: Не знаю, готов ли Вернер к переходу в «Ливерпуль»
21:16 ММА Источник: Отца Хабиба Нурмагомедова подключили к ИВЛ
21:00 Футбол Ян Мельбю: Вернер, в конце концов перейдет в «Ливерпуль»
20:46 Футбол Мертенс близок к подписанию двухлетнего контракта с «Наполи»
20:30 Футбол Вассилев подписал двухлетний контракт с «Астон Виллой»
20:11 Лыжный спорт Наталья Непряева: Йохауг реально догнать, но пока я не знаю, как
19:56 Футбол Массимо Моратти: Конте вкладывает свою душу в «Интер», я верю в него
19:39 Футбол Массимо Моратти: Сегодня Месси лучший в мире, но он не покинет «Барселону»
19:20 Футбол Себастьяно Росси: Посоветовал бы Доннарумме остаться в Милане, но решать ему
19:00 Хоккей Мамин подписал с ЦСКА однолетний контракт
18:40 Футбол Александр Фетисов: В ближайшие два дня игроки «Крыльев Советов» сдадут тест на COVID-19
18:24 Футбол Эсекьель Понсе: Читал об иске, но я игрок «Спартака» и полностью уверен в солидности клуба
18:09 Футбол Чемпионат Италии не сможет возобновиться 13 июня
17:47 Футбол Александр Фетисов: Трансфер Соболева станет одним из самых коммерчески успешных в истории «Крыльев»
Who's in need of temporary hospitals in Moscow - officials or patients?
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
После выходных в Оренбуржье снова выросло число заразившихся коронавирусом
Посттравматический синдром: почему отмена режима самоизоляции дастся омичам нелегко
Опять 65: в Волгоградской области подсчитали новых зараженных COVID-19
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика