Кошмар Федуна. Матчи без зрителей – минус миллиард рублей в бюджетах российских футбольных клубов

Футбольный чемпионат России должен возобновиться 21 июня, хотя многие клубы были не в восторге от этой идеи. И протестующих можно понять. Как не раз говорилось, на телеправах РПЛ зарабатывает копейки (примерно 4 процента от всех доходов). А получать прибыль от проведения матчей не получится: доступ на трибуны в июне – июле будет закрыт. Мы решили оценить размер беды в денежном выражении.
Сделать это помог аудиторский отчет компании PwC, согласно которому в предыдущем сезоне выручка клубов РПЛ от реализации билетов и абонементов составляла 3,28 миллиарда рублей. За вычетом еврокубков и Кубка России оставалось 2,39 млрд… И если учесть, что матчи чемпионата в общей сложности посетили 4,04 миллиона болельщиков, нетрудно вычислить среднюю стоимость билета: 591,6 рубля.
В РПЛ-2019/20 осталось провести восемь туров, то есть, 64 матча. Взяв за основу среднюю посещаемость российских футбольных арен до пандемии (17 285 зрителей), можно предположить, что в нормальных условиях футбол вживую увидели бы еще 1,11 млн человек. А клубы (перемножив на среднюю цену билета) заработали бы 656,68 млн рублей…
Кроме того, в сезоне-2019/20, как свидетельствует отчет PwC, клубы получили 923,7 млн от посетителей VIP-лож. Те обычно бронируются на весь сезон. И не исключено, часть средств за «не использованные» 3-5 домашних матчей элитным клиентам придется вернуть. Это еще минус 184,7 – 307,9 миллиона. Это мы еще не учли недополученную прибыль от всевозможных активностей, связанных с прямым контактом с болельщиками, - продажи еды, сувениров и так далее.
В прошлом сезоне каждый зритель в среднем дополнительно оставлял на стадионе 314,7 рубля. Значит, суммарно в оставшейся части чемпионата-2019/20 клубы потеряют еще 340 миллионов, а с учетом двух предыдущих «компонент» - примерно 1,2 миллиарда!
Оценить потери отдельно для каждой команды гораздо сложнее. Официальных данных по их доходам в открытом доступе нет. РПЛ технично обошла проблему, опубликовав лишь процентное соотношение различных статей в бюджетах клубов. Впрочем, примерный подсчет все-таки возможен. И мы его произвели.
ПОТЕРИ КЛУБОВ РПЛ ОТ ОТСУТСТВИЯ ЗРИТЕЛЕЙ НА МАТЧАХ*
Клуб
Бюджет-2018,
млн рублей
Доходы-2018
от матчей, %
Доходы-2018
от матчей,
млн рублей
Доходы-2018
от 1 матча,
млн рублей
Домашние матчи
в РПЛ-2019/20
Потери-2019/20,
млн рублей
Спартак
8 500
19,75
1 678,8
76,3
4
305,0
Краснодар
5 400
9,57
526,5
27,7
4
110,8
Зенит
12 800
6,00
768,0
36,5
3
109,7
Динамо
2 500
11,95
298,8
24,9
4
99,6
ЦСКА
4 400
9,90
396,0
19,8
4
79,2
Ростов
2 400
11,26
270,2
18,0
4
72,0
Локомотив
5 500
4,32
237,6
11,9
5
59,4
Урал
900
7,55
68,0
4,9
5
24,3
Крылья Советов
1 370
6,96
95,4
5,6
4
22,4
Рубин
4 400
1,02
44,9
3,2
5
16,0
Оренбург
1 000
2,38
23,8
1,6
4
6,4
Арсенал
1 350
1,65
22,3
1,5
4
5,9
Уфа
1 070
1,58
16,9
0,9
5
4,7
Ахмат
2 000
0,36
7,2
0,6
3
1,8
* По «Тамбову» и «Сочи» данных нет.
Больше всех от матчей без зрителей потеряет «Спартак». Неудивительно, что владелец красно-белых Леонид Федун изначально был против возобновления сезона в таком формате, поскольку это финансово нецелесообразно. На организацию игр, премиальные футболистам и другие расходы тратиться придется, а доходов-то – нет… А ведь десятикратные чемпионы страны больше всего зависят от наполнения трибун. Доходы от матчей составляют пятую часть выручки «Спартака».
В тройке наиболее пострадавших ожидаемо оказались «Зенит» и «Краснодар». Клуб Сергея Галицкого опережает питерцев из-за того, что должен был провести на один домашний матч больше. Правда, мы не учли полуфинал Кубка России, в котором «Зенит» сыграет со «Спартаком». Если она пройдет в Санкт-Петербурге, то недополученная чемпионами России прибыль еще увеличится.
Отметим также высокие потери «Динамо», которое недосчитается почти сотни миллионов рублей. А вот цифры «Локомотива» наверняка получились заниженными даже несмотря на то, что команде предстоит принимать на своей арене еще пятерых соперников. Дело в том, что после замены Юрия Семина на Марко Николича посещаемость «РЖД Арены» заметно упала бы и без коронавируса. А пришли бы болельщики наверняка только на ближайшую игру с «Оренбургом», чтобы выразить свое «фи» совету директоров.
В целом, по масштабу потерь клубы РПЛ делятся на четыре категории: потери от 99 млн («Динамо», «Зенит», «Краснодар», «Спартак»), 59 – 79 млн («Локомотив», «Ростов», ЦСКА), 16 – 25 млн («Рубин», «Крылья Советов», «Урал») и до 7 млн («Ахмат», «Уфа», «Арсенал», «Оренбург»). Для грозненцев футбол вообще выглядит как благотворительность. Доля доходов от матчей составляет у «Ахмата» чуть более трех десятых процента в бюджете. И это без всякой пандемии! А ведь 7,2 млн рублей в год – это карманные расходы Дениса Глушакова…
Безусловно, экстраполирование данных по предыдущему сезону на оставшиеся матчи нынешнего имеет недостатки: финансовые показатели клубов со временем меняются. И все же картина получилась вполне правдоподобной с поправкой на погрешность. Можно с уверенностью говорить, что клубы РПЛ недополучат более миллиарда рублей из-за того, что матч 8 заключительных туров пройдут без зрителей.
Для сравнения, в АПЛ потери от пустых трибун оцениваются в 128,8 млн фунтов или 11,4 млрд рублей по текущему курсу. То есть, по меньшей мере в 10 раз выше. Однако англичан спасут доходы от реализации коммерческих (262 млн фунтов) и телевизионных (691,4 млн) прав. А вот чем будут компенсировать финансовые «проплешины» наши клубы, непонятно. Урезать-то зарплату игрокам, как в мае – апреле, не получится…