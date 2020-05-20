Кошмар Федуна. Матчи без зрителей – минус миллиард рублей в бюджетах российских футбольных клубов - Советский спорт
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20 мая 2020 22:29ФутболЗибрак Артем

Кошмар Федуна. Матчи без зрителей – минус миллиард рублей в бюджетах российских футбольных клубов

Больше всего из-за отсутствия болельщиков на трибунах в восьми заключительных турах РПЛ-2019/20 потеряют «Спартак», «Краснодар» и «Зенит».

БИЛЕТЫ, ЛОЖИ, СОСИСКИ

Футбольный чемпионат России должен возобновиться 21 июня, хотя многие клубы были не в восторге от этой идеи. И протестующих можно понять. Как не раз говорилось, на телеправах РПЛ зарабатывает копейки (примерно 4 процента от всех доходов). А получать прибыль от проведения матчей не получится: доступ на трибуны в июне – июле будет закрыт. Мы решили оценить размер беды в денежном выражении.

Сделать это помог аудиторский отчет компании PwC, согласно которому в предыдущем сезоне выручка клубов РПЛ от реализации билетов и абонементов составляла 3,28 миллиарда рублей. За вычетом еврокубков и Кубка России оставалось 2,39 млрд… И если учесть, что матчи чемпионата в общей сложности посетили 4,04 миллиона болельщиков, нетрудно вычислить среднюю стоимость билета: 591,6 рубля.

В РПЛ-2019/20 осталось провести восемь туров, то есть, 64 матча. Взяв за основу среднюю посещаемость российских футбольных арен до пандемии (17 285 зрителей), можно предположить, что в нормальных условиях футбол вживую увидели бы еще 1,11 млн человек. А клубы (перемножив на среднюю цену билета) заработали бы 656,68 млн рублей…

Кроме того, в сезоне-2019/20, как свидетельствует отчет PwC, клубы получили 923,7 млн от посетителей VIP-лож. Те обычно бронируются на весь сезон. И не исключено, часть средств за «не использованные» 3-5 домашних матчей элитным клиентам придется вернуть. Это еще минус 184,7 – 307,9 миллиона. Это мы еще не учли недополученную прибыль от всевозможных активностей, связанных с прямым контактом с болельщиками, - продажи еды, сувениров и так далее.

В прошлом сезоне каждый зритель в среднем дополнительно оставлял на стадионе 314,7 рубля. Значит, суммарно в оставшейся части чемпионата-2019/20 клубы потеряют еще 340 миллионов, а с учетом двух предыдущих «компонент» - примерно 1,2 миллиарда!

Оценить потери отдельно для каждой команды гораздо сложнее. Официальных данных по их доходам в открытом доступе нет. РПЛ технично обошла проблему, опубликовав лишь процентное соотношение различных статей в бюджетах клубов. Впрочем, примерный подсчет все-таки возможен. И мы его произвели.

ПОТЕРИ КЛУБОВ РПЛ ОТ ОТСУТСТВИЯ ЗРИТЕЛЕЙ НА МАТЧАХ*

Клуб

Бюджет-2018,

млн рублей

Доходы-2018

от матчей, %

Доходы-2018

от матчей,

млн рублей

Доходы-2018

от 1 матча,

млн рублей

Домашние матчи

в РПЛ-2019/20

Потери-2019/20,

млн рублей

Спартак

8 500

19,75

1 678,8

76,3

4

305,0

Краснодар

5 400

9,57

526,5

27,7

4

110,8

Зенит

12 800

6,00

768,0

36,5

3

109,7

Динамо

2 500

11,95

298,8

24,9

4

99,6

ЦСКА

4 400

9,90

396,0

19,8

4

79,2

Ростов

2 400

11,26

270,2

18,0

4

72,0

Локомотив

5 500

4,32

237,6

11,9

5

59,4

Урал

900

7,55

68,0

4,9

5

24,3

Крылья Советов

1 370

6,96

95,4

5,6

4

22,4

Рубин

4 400

1,02

44,9

3,2

5

16,0

Оренбург

1 000

2,38

23,8

1,6

4

6,4

Арсенал

1 350

1,65

22,3

1,5

4

5,9

Уфа

1 070

1,58

16,9

0,9

5

4,7

Ахмат

2 000

0,36

7,2

0,6

3

1,8

* По «Тамбову» и «Сочи» данных нет.

ЛОГИКА ФЕДУНА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ГРОЗНОГО

Больше всех от матчей без зрителей потеряет «Спартак». Неудивительно, что владелец красно-белых Леонид Федун изначально был против возобновления сезона в таком формате, поскольку это финансово нецелесообразно. На организацию игр, премиальные футболистам и другие расходы тратиться придется, а доходов-то – нет… А ведь десятикратные чемпионы страны больше всего зависят от наполнения трибун. Доходы от матчей составляют пятую часть выручки «Спартака».

В тройке наиболее пострадавших ожидаемо оказались «Зенит» и «Краснодар». Клуб Сергея Галицкого опережает питерцев из-за того, что должен был провести на один домашний матч больше. Правда, мы не учли полуфинал Кубка России, в котором «Зенит» сыграет со «Спартаком». Если она пройдет в Санкт-Петербурге, то недополученная чемпионами России прибыль еще увеличится.

Отметим также высокие потери «Динамо», которое недосчитается почти сотни миллионов рублей. А вот цифры «Локомотива» наверняка получились заниженными даже несмотря на то, что команде предстоит принимать на своей арене еще пятерых соперников. Дело в том, что после замены Юрия Семина на Марко Николича посещаемость «РЖД Арены» заметно упала бы и без коронавируса. А пришли бы болельщики наверняка только на ближайшую игру с «Оренбургом», чтобы выразить свое «фи» совету директоров.

В целом, по масштабу потерь клубы РПЛ делятся на четыре категории: потери от 99 млн («Динамо», «Зенит», «Краснодар», «Спартак»), 59 – 79 млн («Локомотив», «Ростов», ЦСКА), 16 – 25 млн («Рубин», «Крылья Советов», «Урал») и до 7 млн («Ахмат», «Уфа», «Арсенал», «Оренбург»). Для грозненцев футбол вообще выглядит как благотворительность. Доля доходов от матчей составляет у «Ахмата» чуть более трех десятых процента в бюджете. И это без всякой пандемии! А ведь 7,2 млн рублей в год – это карманные расходы Дениса Глушакова

СРАВНЕНИЕ С АПЛ

Безусловно, экстраполирование данных по предыдущему сезону на оставшиеся матчи нынешнего имеет недостатки: финансовые показатели клубов со временем меняются. И все же картина получилась вполне правдоподобной с поправкой на погрешность. Можно с уверенностью говорить, что клубы РПЛ недополучат более миллиарда рублей из-за того, что матч 8 заключительных туров пройдут без зрителей.

Для сравнения, в АПЛ потери от пустых трибун оцениваются в 128,8 млн фунтов или 11,4 млрд рублей по текущему курсу. То есть, по меньшей мере в 10 раз выше. Однако англичан спасут доходы от реализации коммерческих (262 млн фунтов) и телевизионных (691,4 млн) прав. А вот чем будут компенсировать финансовые «проплешины» наши клубы, непонятно. Урезать-то зарплату игрокам, как в мае – апреле, не получится…

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