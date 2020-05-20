Кошмар Федуна. Матчи без зрителей – минус миллиард рублей в бюджетах российских футбольных клубов

БИЛЕТЫ, ЛОЖИ, СОСИСКИ

Футбольный чемпионат России должен возобновиться 21 июня, хотя многие клубы были не в восторге от этой идеи. И протестующих можно понять. Как не раз говорилось, на телеправах РПЛ зарабатывает копейки (примерно 4 процента от всех доходов). А получать прибыль от проведения матчей не получится: доступ на трибуны в июне – июле будет закрыт. Мы решили оценить размер беды в денежном выражении.

Сделать это помог аудиторский отчет компании PwC, согласно которому в предыдущем сезоне выручка клубов РПЛ от реализации билетов и абонементов составляла 3,28 миллиарда рублей. За вычетом еврокубков и Кубка России оставалось 2,39 млрд… И если учесть, что матчи чемпионата в общей сложности посетили 4,04 миллиона болельщиков, нетрудно вычислить среднюю стоимость билета: 591,6 рубля.

В РПЛ-2019/20 осталось провести восемь туров, то есть, 64 матча. Взяв за основу среднюю посещаемость российских футбольных арен до пандемии (17 285 зрителей), можно предположить, что в нормальных условиях футбол вживую увидели бы еще 1,11 млн человек. А клубы (перемножив на среднюю цену билета) заработали бы 656,68 млн рублей…

Кроме того, в сезоне-2019/20, как свидетельствует отчет PwC, клубы получили 923,7 млн от посетителей VIP-лож. Те обычно бронируются на весь сезон. И не исключено, часть средств за «не использованные» 3-5 домашних матчей элитным клиентам придется вернуть. Это еще минус 184,7 – 307,9 миллиона. Это мы еще не учли недополученную прибыль от всевозможных активностей, связанных с прямым контактом с болельщиками, - продажи еды, сувениров и так далее.

В прошлом сезоне каждый зритель в среднем дополнительно оставлял на стадионе 314,7 рубля. Значит, суммарно в оставшейся части чемпионата-2019/20 клубы потеряют еще 340 миллионов, а с учетом двух предыдущих «компонент» - примерно 1,2 миллиарда!

Оценить потери отдельно для каждой команды гораздо сложнее. Официальных данных по их доходам в открытом доступе нет. РПЛ технично обошла проблему, опубликовав лишь процентное соотношение различных статей в бюджетах клубов. Впрочем, примерный подсчет все-таки возможен. И мы его произвели.

ПОТЕРИ КЛУБОВ РПЛ ОТ ОТСУТСТВИЯ ЗРИТЕЛЕЙ НА МАТЧАХ*

Клуб Бюджет-2018, млн рублей Доходы-2018 от матчей, % Доходы-2018 от матчей, млн рублей Доходы-2018 от 1 матча, млн рублей Домашние матчи в РПЛ-2019/20 Потери-2019/20, млн рублей Спартак 8 500 19,75 1 678,8 76,3 4 305,0 Краснодар 5 400 9,57 526,5 27,7 4 110,8 Зенит 12 800 6,00 768,0 36,5 3 109,7 Динамо 2 500 11,95 298,8 24,9 4 99,6 ЦСКА 4 400 9,90 396,0 19,8 4 79,2 Ростов 2 400 11,26 270,2 18,0 4 72,0 Локомотив 5 500 4,32 237,6 11,9 5 59,4 Урал 900 7,55 68,0 4,9 5 24,3 Крылья Советов 1 370 6,96 95,4 5,6 4 22,4 Рубин 4 400 1,02 44,9 3,2 5 16,0 Оренбург 1 000 2,38 23,8 1,6 4 6,4 Арсенал 1 350 1,65 22,3 1,5 4 5,9 Уфа 1 070 1,58 16,9 0,9 5 4,7 Ахмат 2 000 0,36 7,2 0,6 3 1,8

* По «Тамбову» и «Сочи» данных нет.

ЛОГИКА ФЕДУНА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ГРОЗНОГО

Больше всех от матчей без зрителей потеряет «Спартак». Неудивительно, что владелец красно-белых Леонид Федун изначально был против возобновления сезона в таком формате, поскольку это финансово нецелесообразно. На организацию игр, премиальные футболистам и другие расходы тратиться придется, а доходов-то – нет… А ведь десятикратные чемпионы страны больше всего зависят от наполнения трибун. Доходы от матчей составляют пятую часть выручки «Спартака».

В тройке наиболее пострадавших ожидаемо оказались «Зенит» и «Краснодар». Клуб Сергея Галицкого опережает питерцев из-за того, что должен был провести на один домашний матч больше. Правда, мы не учли полуфинал Кубка России, в котором «Зенит» сыграет со «Спартаком». Если она пройдет в Санкт-Петербурге, то недополученная чемпионами России прибыль еще увеличится.

Отметим также высокие потери «Динамо», которое недосчитается почти сотни миллионов рублей. А вот цифры «Локомотива» наверняка получились заниженными даже несмотря на то, что команде предстоит принимать на своей арене еще пятерых соперников. Дело в том, что после замены Юрия Семина на Марко Николича посещаемость «РЖД Арены» заметно упала бы и без коронавируса. А пришли бы болельщики наверняка только на ближайшую игру с «Оренбургом», чтобы выразить свое «фи» совету директоров.

В целом, по масштабу потерь клубы РПЛ делятся на четыре категории: потери от 99 млн («Динамо», «Зенит», «Краснодар», «Спартак»), 59 – 79 млн («Локомотив», «Ростов», ЦСКА), 16 – 25 млн («Рубин», «Крылья Советов», «Урал») и до 7 млн («Ахмат», «Уфа», «Арсенал», «Оренбург»). Для грозненцев футбол вообще выглядит как благотворительность. Доля доходов от матчей составляет у «Ахмата» чуть более трех десятых процента в бюджете. И это без всякой пандемии! А ведь 7,2 млн рублей в год – это карманные расходы Дениса Глушакова…

СРАВНЕНИЕ С АПЛ

Безусловно, экстраполирование данных по предыдущему сезону на оставшиеся матчи нынешнего имеет недостатки: финансовые показатели клубов со временем меняются. И все же картина получилась вполне правдоподобной с поправкой на погрешность. Можно с уверенностью говорить, что клубы РПЛ недополучат более миллиарда рублей из-за того, что матч 8 заключительных туров пройдут без зрителей.

Для сравнения, в АПЛ потери от пустых трибун оцениваются в 128,8 млн фунтов или 11,4 млрд рублей по текущему курсу. То есть, по меньшей мере в 10 раз выше. Однако англичан спасут доходы от реализации коммерческих (262 млн фунтов) и телевизионных (691,4 млн) прав. А вот чем будут компенсировать финансовые «проплешины» наши клубы, непонятно. Урезать-то зарплату игрокам, как в мае – апреле, не получится…