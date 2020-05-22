Семи клубам разрешили тренироваться, РПЛ ждет ответ Роспотребнадзора, Аскарову прочат топ-10 драфта - Советский спорт
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22 мая 2020 08:27ФутболКузнецов Дмитрий

Семи клубам разрешили тренироваться, РПЛ ждет ответ Роспотребнадзора, Аскарову прочат топ-10 драфта

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера.

МИНСПОРТА ПОДДЕРЖАЛ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СЕЗОНА

Семь клубов РПЛ получили от региональных властей разрешение на возобновление тренировочного процесса. Об этом сообщил заместитель гендиректора РФС Александр Митрофанов. В их число вошли четыре московские команды «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак», а также «Уфа», «Рубин» и «Крылья Советов».

Между тем в РФС не исключают вероятности того, что чемпионат России, возобновление которого запланировано на 21 июня, может быть завершен досрочно. Это произойдет в случае массового заражения футболистов.

В настоящий момент сразу в нескольких клубах РПЛ выявлены случаи заболевания коронавирусом. В московском «Динамо» положительные тесты на COVID-19 сдали пять человек - игроки и персонал клуба. Также вирус был выявлен у двух сотрудников «Локомотива», форварда железнодорожников Джефферсона Фарфана и у защитника казанского «Рубина» Константина Плиева.

Тем временем Министерство спорта России заявило о том, что поддерживает решение исполкома РФС о возобновлении сезона премьер-лиги. Глава ведомства Олег Матыцин уверен, что болельщики с пониманием отнесутся к тому, что на данном этапе они будут следить за игрой любимых команд из дома.

«Это большое событие, которого с нетерпением ждали спортсмены и болельщики. Но, безусловно, в сложившейся ситуации с пандемией крайне важно понимание ответственности и соблюдение всех мер безопасности. В регламенте РФС прописаны соответствующие стандарты, при соблюдении которых можно тренироваться и проводить соревнования», - подчеркнул министр.

Напомним, что сезон РПЛ был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. В турнире сыграны 22 тура, лидирует «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга опережает идущий вторым «Локомотив» на девять очков. 15 мая исполком РФС принял решение о возобновлении чемпионата. По плану восемь оставшихся туров, а также четвертьфинал, полуфиналы и финал Кубка России должны пройти до конца июля, а в августе, предположительно в отрезке с 2-го по 5-го число, начнется следующий сезон.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО МЕДИЦИНСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ

Вчера в СМИ появилась информация, что Роспотребнадзор пока не одобрил возобновление чемпионата России по футболу. У контролирующего органа возникли вопросы к медицинскому регламенту премьер-лиги-2019/20. РПЛ и РФС разработали этот документ для проведения заключительных 8 туров премьер-лиги в период с 21 июня до 22 июля.

В нем, в частности, предусматривался перевод заразившегося коронавирусом игрока или другого члена команды под наблюдение врачей с последующей изоляцией. Однако в Роспотребнадзоре такие меры считают недостаточными. Там требуют, чтобы при выявлении COVID-19 у одного игрока автоматически изолировалась бы вся команда. Либо несколько команд в том случае, если выявленный носитель вируса успел принять участие в матчах.

По словам Максима Митрофанова, на следующей неделе регламент проведения оставшихся матчей РПЛ будет согласован с Роспотребнадзором. «Если надо, внесем необходимые изменения. Письмо Роспотребнадзора говорит о том, что они рекомендуют применять этот регламент после того, как региональные власти снимут ограничения, этот регламент на это и рассчитан», - заявил зам гендиректора РФС.

Чиновникам Роспотребнадзора, конечно, надо перестраховаться, иначе какие они чиновники. А клубам и РФС не стоит сильно переживать. Ведь даже в Германии, которая первой из больших стран возобновила свой футбольный чемпионат, с первого раза вышел фальстарт. Сезон бундеслиги намеревались начать после паузы 5 мая, но протокол по безопасности пришлось возвращать на доработку. Из-за этого рестарт турнира сдвинули на 11 дней.

АСКАРОВ МОЖЕТ ОБОЙТИ ВАСИЛЕВСКОГО

ESPN высоко оценивает голкипера из системы СКА Ярослава Аскарова, которому в июне исполнится 18 лет. Он считается одним из самым талантливых вратарей, выходящих на драфт НХЛ-2020.

«Аскаров обладает особенным талантом. Конечно, сказанное относится к любому голкиперу, который попадает в первый раунд по прогнозам многих ресурсов. Однако Ярослав все равно выделяется на общем фоне. Он считается самым перспективным вратарем со времен Кэри Прайса, который был выбран на драфте-2005 под общим 5-м номером «Монреаль Канадиенс». Аскаров может уйти под самым высоким номером для вратарей со времен того драфта. Почти во всех рейтингах он попадает в топ-10».

Если это действительно случится, то Аскаров станет самым высоким пиком среди российских вратарей и обойдет Андрея Василевского, который был выбран «Тампой» под 19-м номером в 2012 году. Но одно дело рейтинги, а другое – сам драфт. Как там будет – узнаем летом. Если, конечно, драфт не перенесут куда подальше.

Напомним, что об Аскарове всерьез заговорили в прошедшем сезоне КХЛ, когда 17-летний голкипер вышел в основе СКА в матче регулярного чемпионата. Однако его выступление за молодежную сборную России на МЧМ-2020 оставило неоднозначное впечатление. Ярослав смазал пару матчей, и было видно, что пока талантливому вратарю не хватает серьезного опыта.

НХЛ ПОЧТИ ОПРЕДЕЛИЛАСЬ С ФОРМАТОМ ПЛЕЙ-ОФФ

Что же касается сезона НХЛ, то телекомпания TSN обнародовала предварительный формат проведения Кубка Стэнли с участием 24 команд. Однако консультации между лигой и профсоюзом игроков о вариантах возобновления турнира продолжаются.

По информации источника, в плей-офф попадут 12 клубов из каждой конференции по проценту побед в регулярном чемпионате. Четыре лучших клуба конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы, чтобы определить номер посева в плей-офф. Параллельно круговому турниру остальные 16 команд проведут серии до трех побед. Победители этих серий выйдут в первый раунд плей-офф – добавятся к первым четырем сеяным командам конференций. После этого 16 клубов разыграют Кубок Стэнли в привычном формате.

Предполагается также, что матчи пройдут в регионах, где будет наиболее благоприятная эпидемиологическая обстановка.

Расширение числа участников кубковых матчей станет беспрецедентным для НХЛ. Такая мера обусловлена финансовыми соображениями – чтобы дать возможность заработать на играх плей-офф как можно большему числу клубов, пострадавших от остановки сезона.

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