Играл с Погребняком, сядет за взятку. Футболисту Вишневскому светит тюрьма за пожар в «Зимней вишне»

В сообщении на сайте Следственного комитета РФ говорится:

«Вячеславу Вишневскому предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении им преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ. Следствием ему вменяется дача взятки в особо крупном размере организованной преступной группе во главе с должностным лицом - начальником инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилией Комковой».

Данная статья предусматривает уголовную ответственность: 43-летнему Вишневскому грозит срок от 8 до 15 лет. Смягчающим обстоятельством могла бы стать добровольная явка обвиняемого в полицию. Однако Вишневский на момент пожара, унесшего жизни 60 человек, уже два года как находился в Испании, а затем скрывался в Польше. За границей сейчас находится и миллиардер Денис Штенгелов, который был фактическим владельцем сгоревшего торгового центра. Впрочем, в отношении проживающего в Австралии бизнесмена никто официальных обвинений не выдвигал.

Вишневский же почти сразу вошел в число фигурантов дела. Следствие установило, что при строительстве торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» директор компании «Кемеровский кондитерский комбинат» дал взятку в размере 7 миллионов рублей контролирующим органам, чтобы те закрыли глаза на нарушения, которые в конечном счете привели к жертвам при пожаре. Польские власти долгое время не выдавали Вишневского на родину. Только в марте 2020 года он был все-таки экстрадирован в Калининград. А теперь, после прохождения карантина, узнал обвинение и будет допрошен. Помимо упомянутой выше Комковой, в число обвиняемых входят ее сын Эдуард, гендиректор ООО «ИСК Ресурс» Никита Чередниченко, также получившие деньги от Вишневского при посредничестве Виктора Ефимкина, еще одного фигуранта дела.

Каким образом бывший футболист попал в большой бизнес? Вишневский – друг детства Штенгелова, который в 2013 году и ввел будущего «взяткодателя» в структуры своего холдинга «КДВ-групп». Сначала была фабрика «Красная Звезда», затем ООО «КДВ Воронеж», ЗАО «Бриджтаун Вудс», ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и «КДВ Яшкино». В бытность руководителем комбината Вишневский и организовал превращение фабрики в торговый центр. Кстати, по одной из версией, названием сгоревший комплекс обязан не сорту вишни и не популярному в 80-е художественному фильму Игоря Масленникова, а прозвищу, которое дали Вишневскому фанаты во время его выступлений за «Томь».

Вячеслав Вишневский – крайний слева.

Этот клуб – главный в карьере бывшего футболиста. Вишневский родился в Томске, начинал играть за команду своего города в 1994-м и вернулся в нее в 1996 – 1998 годах. Однако в его послужном списке значится много других клубов. В премьер-лиге Вишневский защищал цвета «Уралмаша» (10 матчей), «Уралана» (15), «Сатурна» (1) и «Шинника» (5). Свой последний матч в российском элитном дивизионе он провел 19 ноября 2005 года, когда ярославцы победили дома «Рубин» (3:2). Кстати, в «Шиннике» его партнером по атаке был никто иной как Павел Погребняк, будущий победитель Кубка УЕФА в составе «Зенита» и нынешний форвард «Урала», заразившийся коронавирусом. Именно Погребняку Вишневский отдал свой единственный голевой пас на уровне РПЛ. А забивал в премьер-лиге он дважды - еще в 1999 году, выступая за «Уралан».

После России Вишневский уехал в тогда еще украинский Крым, отыграв сезон-2006/07 за «Таврию». Футбольную карьеру он завершил в 2012-м. А спустя год получил предложение Штенгелова поработать в кондитерском бизнесе. Чем это закончилось для него самого и ни в чем не повинных жертв пожара в «Зимней вишне», мы знаем.