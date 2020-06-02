Романцева и Чернышева убрали, не посмотрев на заслуги. Как уходили большие тренеры - Советский спорт
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02 июня 2020 11:00ФутболДомрачев Владислав

Романцева и Чернышева убрали, не посмотрев на заслуги. Как уходили большие тренеры

Уход Юрия Семина из «Локомотива» вызвал бурю возмущений, хотя юридически все было обставлено корректно.

У Семина закончился контракт. И история знает случаи, когда знаменитых тренеров выгоняли, невзирая на их успехи и регалии.

В свое время наставника футбольного «Торпедо» Виктора Маслова после увольнения не велено было пускать на базу черно-белых в Мячково. Он узнал об этом от… сторожа.

Анатолия Тарасова убрали после чемпионата-1973/74, в котором нашпигованный звездами ЦСКА отстал от молодых «Крыльев Советов» на 11 (!) очков. Подобного законодатели хоккейной моды ни до, ни после не знали. Тренера вызвали в Главпур минобороны вместе с Борисом Михайловым и Владимиром Петровым. Тарасов наехал на лидеров команды. В ответ Михайлов поинтересовался: «Вы же нас недавно хвалили, а теперь охаиваете. Когда вы врали?»

В ключевом дерби с «Крылышками» (3:7) Тарасов снял Михайлова и Петрова с игры за то, что они, по его мнению, сплавляли команду. «Мы же свой микроматч выиграли 2:1, – изумлялся Михайлов. – Какой сплав?!»

Армейцы в том сезоне пошли вразнос, это было головокружение от успеха после ЧМ-1973, в котором наша сборная забила 100 голов, причем чуть ли не половину из них – звено Михайлов – Петров – Харламов. Как же их потом публично распекал Тарасов, буквально уничтожал.

Анатолий Владимирович ушел в межсезонье. Его многолетнему коллеге по сборной Аркадию Чернышеву «повезло» меньше – основателя динамовского хоккейного клуба уволили в начале следующего чемпионата. Мэтру не простили фальстарт, замену нашли в лице Владимира Юрзинова, входившего в тренерский штаб сборной. До отставки Чернышев 28 лет бессменно руководил «Динамо», дважды приведя его к чемпионству (1947, 1954). Однако руководству общества надоела стагнация на фоне успехов других столичных клубов, отсюда такое непопулярное решение. Юрзинову до своей отставки в 1979 году не удалось озолотить бело-голубых. Пришлось ему перезагрузиться в Риге. Его второе пришествие в родной клуб (в 1989-м) оказалось триумфальным – три чемпионства подряд.

Константин Бесков принял футбольный «Спартак», упавший в первую лигу. По просьбе своего друга Андрея Старостина он снова позвал в клуб его старшего брата Николая. Бесков не только вернул красно-белых в элиту, но и добился фантастических результатов: под его руководством команда дважды стала чемпионом и 7 раз забиралась на пьедестал, хотя комплектовалась по остаточному принципу. Но главное – Бесков поставил игру, которую старожилы до сих пор вспоминают с восхищением. В 1988 году «Спартак» занял четвертое место, Бесков подготовил список на отчисление из восьми фамилий и ушел в отпуск. Вернуться в лагерь красно-белых ему было не суждено. Начальник команды Анатолий Старостин, непревзойденный мастер интриг, добился увольнения тренера за его спиной.

Бескова заменил молодой Олег Романцев, с ходу вернувший чемпионский титул. Самый выигрывающий российский тренер был уволен вскоре после завоевания Кубка страны в июне 2003 года. Накануне кубкового финала с «Ростовым» Романцев собрал в Тарасовке пресс-конференцию, на которую не пригласил журналистов «7 ТВ» - канала, принадлежавшего президенту и владельцу ФК «Спартак» Андрею Червиченко. На встрече с журналистами предчувствовавший свою отставку тренер раскрыл внутреннюю кухню клуба. На этом его блестящая карьера завершилась. Пришествие в «Динамо», а после в «Сатурн», успехом не увенчалось.

Самый побеждающий хоккейный тренер в мире Виктор Тихонов оставил «штурвал» в 74 года. В ЦСКА он пересел в президентское кресло, а из сборной его уволили после фиаско на ЧМ-2004 в Чехии, где наши не пробились в плей-офф. Его отставку общественность восприняла как должное, спокойно.

«Тренера золотой мечты» Сергея Михалева убрали после поражения «Салавата Юлаева» в первом раунде плей-офф-2009 от «Авангарда». Причем на следующий день после возвращения из Омска в Уфу, аннулировав анонсированное его интервью на местном ТВ. В 2008-м юлаевцы добрались до вершины, став чемпионами России, однако с их тренером контракт продлили с заминкой. Судя по всему, руководство клуба не очень-то этого желало, но не рискнуло пойти против гласа народа, обожавшего Михалева.

Вот и Семина болельщики уважают, однако надо уважать и абсолютно легитимное решение верхов «Локомотива».

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