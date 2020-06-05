Лишенный прав футболист Башкиров намерен проехать 1500 км из Польши до Питера на велосипеде

Башкиров – уроженец Санкт-Петербурга. После академии «Зенита» он выступал в России за «Томь», «Крылья Советов» и «Рубин». В 2020 году он перебрался в польский чемпионат, дебютировав в составе «Заглембе» до перерыва в сезоне. После возобновления чемпионата Башкиров успел 29 мая отыграть 90 минут против «Щецина» (3:0). Приводим некоторые фрагменты его беседы с главным футбольным видеоблогером России Евгением Савиным.

О ПЕРЕЕЗДЕ В ПОЛЬШУ

- Все произошло очень быстро. Агент Антон Астафьев сообщил, что «Заглембе» ищет человека в центр поля. А я давно хотел попробовать силы в Европе. И посчитал, что польский чемпионат – неплохой старт. Можно было и пораньше уехать, но конкретных предложений не было. Очень доволен. Единственное – мне, как уроженцу Петербурга, в Любине не хватает реки.

А САМОИЗОЛЯЦИИ

- Режим карантина в Польше был строжайший. По улицам патрулировали полицейские машины, предупреждая о том, что выходить из домов нельзя. Все второстепенные отрасли закрылись. При этом крупные предприятия продолжали работать. Никаких шашлыков, тусовок во дворах. Я домой перевез пол-тренажерки. Весов в 10-12 кг не было, растащили, пришлось брать 14 – 16-килограммовые. Поэтому руки накачал.

О ПОЛЬСКОМ ФУТБОЛЕ

- До паузы успел провести три матча. Вошел в новый чемпионат сразу, без раскачки. Приехал – и через три дня уже играл. Успел прочувствовать, что здесь все команды стремятся атаковать. И болельщики потрясающие. Для «Заглембе» главный матч в сезоне – против «Шленска». Люди готовятся к дерби по-серьезному. Жаль, что сейчас на трибуны народ пока не пускают.

О ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВАХ

- После того, как в 2018 году меня лишили водительских правах из-за того инцидента (Башкирова задержали за вождение машины каршеринга в состоянии алкогольного опьянения. – прим. ред.), до сих пор не успел сдать экзамен по новой. Скучаю по автомобилю. Взял в клубе у охранника велосипед, полностью его продезинфицировал и на нем езжу на базу. Вообще, от дома до стадиона минут двадцать пешком. Но я полюбил езду на велосипеде. Пока на карантине дома крутил педали, поднаторел в этом деле. Теперь буду готовить себя к триатлону. Куплю шоссейник – и поеду на нем в отпуск в Питер. Это полторы тысячи километров.

О ЗАРАБОТКАХ

- Я подписывал контракт до конца сезона, но чемпионат растянулся. Благодарен клубу, что соглашение продлили. Теперь оно действует два года. Зарплата – такая же, какая была в «Рубине» и «Крыльях». Последние пять – шесть лет у меня примерно один и тот же заработок. Получаю ли я больше 20 тысяч евро в месяц? Нет.