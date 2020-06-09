ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
В погромах 12 лет назад на Манежке виноваты алкоголь, милиция, реклама и… СМИ
09 июня 21:00
автор: Славин Виталий

В погромах 12 лет назад на Манежке виноваты алкоголь, милиция, реклама и… СМИ

Еще один взгляд на трагические околофутбольные события 2002 года.

Прочитал на заметку коллеги Юрии Волохова о погромах на Манежке 12-летней давности и решил поделиться своими воспоминаниями. Тем более, в какой-то степени был очевидцем тех событий в центре Москвы, от которых было рукой подать до редакции «Советского спорта».

Конечно, многое уже стерлось в памяти. Но я точно помнил, что это был в целом очень спокойный день. Точно. Проверил. Все произошло в воскресенье.

Наша редакция тогда еще располагалась в своем историческом здании в Большом Спасоглинищевском переулке (бывшая улица Архипова) и до продажи газеты «Московской недвижимостью» издательскому дому КП оставалось еще более года. До гостиницы «Москва», где были установлены экраны, можно было дойти пешком минут за 10-15.

В 2002 году «Советский спорт» был на подъеме. Тиражи росли рекордными темпами. Понедельничный выпуск, на 90-95 процентов посвященный футболу, пользовался особой популярностью. Во время чемпионата мира в Южной Корее и Японии продавали более 200 тысяч экземпляров!

К знаковому событию, для России по сути решающему матчу ЧМ-2002, который, без преувеличения, ждала вся страна, при этом начинался он в самое удобное время – в 14.30, нашлись деловые люди, которые организовали установку на Манежной площади экранов для прямой трансляции из Японии. Мы в редакции тоже подсуетились: выпустили на мелованной бумаге специальную рекламную листовку с анонсами материалов понедельничного номера и распространяли среди болельщиков, а их пришло тысяч десять, бесплатно.

Воскресенье – самый тихий день в редакции. Начальства, как правило, нет, утренней планерки – тоже. Кто не работал в номер, подтягивался к двум – трем часам. Посмотрев матч по ТВ, в 17.00 собрались на вечернюю планерку. Наши фото- и пишущие корреспонденты уже отзвонились и на месте фиксировали буйства пьяных орд. Решено было почти весь номер отдать беспорядкам, а обложку сделать разворотной. То есть увеличить ее формат вдвое и поставить фото пылающих перевернутых машин с танцующими на них упившимися погромщиками, размахивающими триколорами.

После планерки я пошел перекусить в кафешку «Аист», культовую для всех поколений сотрудников «Советского спорта». Но что это? У выхода из метро «Китай-город» я увидел группки взвинченной молодежи. Мелкими перебежками они перемещались сверху – от Лубянской площади. В глазах некоторых подростков я увидел испуг. Вскоре появились преследовавшие их омоновцы. Догнать им никого не удалось…

Что же произошло на Манежке, а главное – почему? Я вижу несколько причин.

1) Милиция оказалась совершенно не готова. Усиления не было от слова совсем. Малое количество сотрудников правопорядка тогдашний начальник московской милиции Владимир Пронин позже объяснил так: «Было столько, сколько положено по режиму выходного дня». И добавил: «Резерв подошел вовремя».

Вовремя? Как бы не так! Мне было стыдно за милицию и страшно за обычных горожан, после того как наши ребята, приехавшие оттуда, рассказали, как обкуренные хулиганы гоняли людей в погонах при исполнении, а те трусливой опрометью улепетывали и прятались в подъездах или магазинах.

2) Море разливанное спиртного. На самом деле – это главная причина. В это сейчас уже сложно поверить, но в те годы алкоголь продавался буквально везде – в подземных переходах, в киосках на улице, у входа в метро. Да к тому же еще и круглосуточно! Продавцам в голову не могло прийти спросить у кого-то паспорт. Разве что совсем уж детям зелье не отпускали.

Так как это было воскресенье, болельщики – а это процентов на 80 была молодежь лет до 25 – приехали, в том числе из Подмосковья, заблаговременно. Естественно, сразу принялись разминаться пивом. Употребление алкоголя на улице тогда тоже никак не регламентировалось. Затем, как правило, шли напитки покрепче. Большой популярностью пользовался яблочный сидр, который продавали в полуторалитровых пластиковых бутылках, а стоил копейки.

К концу матча после этих обильных в течение нескольких часов возлияний многие отроки уже пребывали в отключке, а тут их еще и умело спровоцировали…

3) Перед игрой, в перерыве и после финального свистка на экран регулярно выводили рекламу фирмы, как я понял, организовавшей этот массовый присмотр. Не знаю, специально это было сделано либо все получилось случайно, но этот ролик фактически призывал публику к погромам. Креативщики рекламного клипа не нашли ничего лучшего, как использовать в раскрутке своей компании кадры из культового боевика «Большой Лебовски». Те самые, где толстяк ломом крушит стекла авто у своего дома, после чего идет рекламный месседж: «У нас нет плохих новостей…»

4) Ну и немного самокритики. Во всех этих безобразиях огромная «заслуга» СМИ. Позже Андрей Аршавин совершенно справедливо скажет: «Ваши ожидания – ваши проблемы». Вот только после поражения от греков и позорного вылета из Евро российских фанатов в Варшаве было слишком мало, а полиции – много, да и алкоголь в окрестностях стадиона был исключен, а здесь…

Наверное, не только я, а все, кто мало-мальски интересуется футболом, не забыли, какую вакханалию задолго до старта ЧМ-2002 устроили у нас СМИ после жеребьевки. Мол, россиянам досталась самая слабая группа! Тунис, Япония, Бельгия – уложим одной левой. Многие сразу принялись прикидывать, на кого мы попадем в 1/8 финала, где грозило свидание с Бразилией.

Вымученная победа над Тунисом 2:0 еще выше подняла градус ожиданий перед воскресной встречей с Японией. Тем более что в стартовом туре хозяева, в отличие от нас, потеряли два очка, сыграв вничью с Бельгией – 2:2.

В первом тайме ничто не предвещало пожарищ в сердце столицы. Иначе милицейские начальники давно вызвали бы подкрепление. Все поменялось в начале второго тайма, когда японцы открыли счет. С каждой минутой напряжение на площади нарастало. Тем более наши выглядели крайне неубедительно и беззубо. Хозяева контролировали, насколько я помню, ход игры. Разве что у Бесчастных возник полушанс размочить счет.

Помимо напряжения в геометрической прогрессии увеличивалось количество в стельку пьяных. Ближе к концу игры из толпы в сторону экрана полетели бутылки. Как раз из-под того самого сидра. Многие не достигали цели и попадали в головы впереди стоящих. Так джин был выпущен наружу. Массовое разочарование достигло апогея к финальному свистку, который и стал сигналом к началу боевых действий.

Реклама обманула – плохие новости все-таки бывают. Обезумевшие от алкоголя и безнаказанности малолетки принялись крушить все, что попадало под руки. Все свои несбывшиеся ожидания бузотеры сделали проблемами владельцев авто, беспечно припаркованных напротив Госдумы. Досталось и телевизионщикам с РТР, которых чуть не сожгли заживо в редакционном минивене. Благо, после того как пьяное быдло начало бить стекла авто, водитель успел дать по газам…

Обо всем этом подробно, с обилием фото и свидетельств очевидцев на следующий день написала наша газета.

Яндекс Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Кубковый полуфинал между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-ПетербургеАлексис Оганян вышел из совета директоров RedditБолельщиков гостей не пустят на матчи доигровки РПЛГуберниев проклял ЕфремоваГуберниев жестко ответил артистам, поддержавшим ЕфремоваЧто заявил Шлеменко после смертельного ДТП с участием Ефремова
В погромах 12 лет назад на Манежке виноваты алкоголь, милиция, реклама и… СМИ
В погромах 12 лет назад на Манежке виноваты алкоголь, милиция, реклама и… СМИ
Еще один взгляд на трагические околофутбольные события 2002 года.
09.06.2020 21:00
Футбол
автор: Славин Виталий
Рай для гастарбайтеров. Что сулит «особый статус» в РФ футболистов Армении, Киргизии и Казахстана
Рай для гастарбайтеров. Что сулит «особый статус» в РФ футболистов Армении, Киргизии и Казахстана
Представители трех соседних государств уже с сезона-2020/21 не будут считаться в российском чемпионате легионерами. Объясняем последствия.
09.06.2020 19:58
Футбол
автор: Зибрак Артем
Александр Дюков: При голосовании о месте проведения полуфинала «Зенит» – «Спартак» я воздержался
Александр Дюков: При голосовании о месте проведения полуфинала «Зенит» – «Спартак» я воздержался
Президент РФС подвел итоги очередного исполкома и высказался по всем актуальным футбольным темам.
09.06.2020 17:46
Футбол
автор: Григорьевская Юлия
Шел «Спартак» по кукурузе… Парадоксы Ефремова и Джорджа Флойда
Шел «Спартак» по кукурузе… Парадоксы Ефремова и Джорджа Флойда
Обозреватель «Советского спорта» не понимает, какое отношение к знаменитому футбольному клубу имеет смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова. И тут же вспоминает убитого за океаном афроамериканца.
09.06.2020 15:28
Футбол
автор: Кузнецов Дмитрий
Андрей Червиченко: Либерал с перебором Ефремов долго к этому убийству шел и все-таки пришел
Андрей Червиченко: Либерал с перебором Ефремов долго к этому убийству шел и все-таки пришел
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал свое мнение о смертельном ДТП с участием известного актера и многолетнего поклонника красно-белых Михаила Ефремова, которому теперь грозит тюремный срок до 12 лет.
09.06.2020 11:38
Футбол
автор: Григорьевская Юлия
«Погромы на Манежке организовали сами власти». 18 лет назад в Москве было, как сейчас в Америке
«Погромы на Манежке организовали сами власти». 18 лет назад в Москве было, как сейчас в Америке
9 июня 2002 года на Манежной площади после поражения сборной России на чемпионате мира от Японии начались беспрецедентные уличные беспорядки с участием футбольных фанатов.
09.06.2020 11:00
Футбол
автор: Волохов Юрий
От Тихонова до Брагина. Рассказываем о всех 14 главных тренерах нашей сборной
От Тихонова до Брагина. Рассказываем о всех 14 главных тренерах нашей сборной
Начинаем сериал о наставниках национальной команды в новой истории отечественного хоккея с Виктора Тихонова.
09.06.2020 10:45
Футбол
автор: Домрачев Владислав
Болельщику «Спартака» актеру Михаилу Ефремову грозит тюрьма. Он стал виновником смертельного ДТП
Болельщику «Спартака» актеру Михаилу Ефремову грозит тюрьма. Он стал виновником смертельного ДТП
Вечером 8 июня автомобиль, которым управлял заслуженный артист РФ, столкнулся с курьерской машиной.
09.06.2020 09:38
Футбол
автор: Сергеев Иван
Данни: После победы «Зенита» над «МЮ» Роналду услышал от меня пару шуток
Данни: После победы «Зенита» над «МЮ» Роналду услышал от меня пару шуток
Бывший капитан команды из Санкт-Петербурга поделился в эфире клубного ТВ воспоминаниями о победе в Суперкубке УЕФА 2008 года.
08.06.2020 22:30
Футбол
автор: Григорьевская Юлия
Каждая победа обходится «Зениту» почти в 2,5 млн евро. КПД трансферов российских футбольных клубов
Каждая победа обходится «Зениту» почти в 2,5 млн евро. КПД трансферов российских футбольных клубов
Англичане суммировали трансферные расходы клубов за пять лет. Мы сделали то же самое применительно к РПЛ. И вывели соотношение затрат и результатов.
08.06.2020 20:00
Футбол
автор: Зибрак Артем
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика