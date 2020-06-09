В погромах 12 лет назад на Манежке виноваты алкоголь, милиция, реклама и… СМИ

Прочитал на заметку коллеги Юрии Волохова о погромах на Манежке 12-летней давности и решил поделиться своими воспоминаниями. Тем более, в какой-то степени был очевидцем тех событий в центре Москвы, от которых было рукой подать до редакции «Советского спорта».

Конечно, многое уже стерлось в памяти. Но я точно помнил, что это был в целом очень спокойный день. Точно. Проверил. Все произошло в воскресенье.

Наша редакция тогда еще располагалась в своем историческом здании в Большом Спасоглинищевском переулке (бывшая улица Архипова) и до продажи газеты «Московской недвижимостью» издательскому дому КП оставалось еще более года. До гостиницы «Москва», где были установлены экраны, можно было дойти пешком минут за 10-15.

В 2002 году «Советский спорт» был на подъеме. Тиражи росли рекордными темпами. Понедельничный выпуск, на 90-95 процентов посвященный футболу, пользовался особой популярностью. Во время чемпионата мира в Южной Корее и Японии продавали более 200 тысяч экземпляров!

К знаковому событию, для России по сути решающему матчу ЧМ-2002, который, без преувеличения, ждала вся страна, при этом начинался он в самое удобное время – в 14.30, нашлись деловые люди, которые организовали установку на Манежной площади экранов для прямой трансляции из Японии. Мы в редакции тоже подсуетились: выпустили на мелованной бумаге специальную рекламную листовку с анонсами материалов понедельничного номера и распространяли среди болельщиков, а их пришло тысяч десять, бесплатно.

Воскресенье – самый тихий день в редакции. Начальства, как правило, нет, утренней планерки – тоже. Кто не работал в номер, подтягивался к двум – трем часам. Посмотрев матч по ТВ, в 17.00 собрались на вечернюю планерку. Наши фото- и пишущие корреспонденты уже отзвонились и на месте фиксировали буйства пьяных орд. Решено было почти весь номер отдать беспорядкам, а обложку сделать разворотной. То есть увеличить ее формат вдвое и поставить фото пылающих перевернутых машин с танцующими на них упившимися погромщиками, размахивающими триколорами.

После планерки я пошел перекусить в кафешку «Аист», культовую для всех поколений сотрудников «Советского спорта». Но что это? У выхода из метро «Китай-город» я увидел группки взвинченной молодежи. Мелкими перебежками они перемещались сверху – от Лубянской площади. В глазах некоторых подростков я увидел испуг. Вскоре появились преследовавшие их омоновцы. Догнать им никого не удалось…

Что же произошло на Манежке, а главное – почему? Я вижу несколько причин.

1) Милиция оказалась совершенно не готова. Усиления не было от слова совсем. Малое количество сотрудников правопорядка тогдашний начальник московской милиции Владимир Пронин позже объяснил так: «Было столько, сколько положено по режиму выходного дня». И добавил: «Резерв подошел вовремя».

Вовремя? Как бы не так! Мне было стыдно за милицию и страшно за обычных горожан, после того как наши ребята, приехавшие оттуда, рассказали, как обкуренные хулиганы гоняли людей в погонах при исполнении, а те трусливой опрометью улепетывали и прятались в подъездах или магазинах.

2) Море разливанное спиртного. На самом деле – это главная причина. В это сейчас уже сложно поверить, но в те годы алкоголь продавался буквально везде – в подземных переходах, в киосках на улице, у входа в метро. Да к тому же еще и круглосуточно! Продавцам в голову не могло прийти спросить у кого-то паспорт. Разве что совсем уж детям зелье не отпускали.