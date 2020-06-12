40 лет назад англичане разнесли Турин. И заплатили всего 8 тысяч фунтов

КОПЕЕЧНЫЙ ШТРАФ ДАЖЕ С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИИ

На 80-е пришелся пик английского футбольного хулиганства (которое, в конце концов, привело к отстранению британских клубов от еврокубков). Любая страна готовилась к приезду англичан, как Древний Рим – к нашествию варваров. Не стал исключением и Евро-1980 в Италии.

12 июня на туринском стадионе «Комунале» сборные Англии и Бельгии должны были открыть турнир в группе В. Беспорядки начались еще накануне. Британцы в подавляющем большинстве расположились в выделенном для них специальном лагере. Но стычки между ними и итальянскими фанатами и полицией быстро перетекли в сам город…

Пик же пришелся непосредственно на матч. Гости повели себя крайне агрессивно, в ответ был применен слезоточивый газ. С ним перестарались: футболисты на поле стали задыхаться. Арбитру из ФРГ Хайнцу Альдингеру пришлось прервать встречу и увести команды в подтрибунное помещение. Игру возобновили после того, как газ рассеялся, благо этому способствовал ветер.

Дисциплинарный комитет УЕФА отреагировал на следующий день, оштрафовав Английскую футбольную ассоциацию… на 8 тысяч фунтов стерлингов за «хулиганское и опасное поведение болельщиков». По нынешнем меркам такая сумма, согласитесь, звучит смешно.

Да, инфляция за 40 лет изрядно обесценила даже твердый английский фунт. Те восемь тысяч сегодня стоят примерно в 2,5 раза дороже. Но и 20 тысяч фунтов – не самая серьезная плата за такие бесчинства. По курсу Центробанка это 1 740 000 рублей.

Насколько это мало для современного футбола, нетрудно понять, если взглянуть на контракты лидеров нынешней сборной Англии. Гарри Кейн в «Тоттенхэме» получает 12,5 млн евро в год, Маркус Рэшфорд в «МЮ» - столько же. А у звезды «Ман Сити» Рияда Мареза недавно из дома украли несколько часов стоимостью свыше 300 тысяч фунтов!

Нельзя сказать, что с тех пор штрафы УЕФА катастрофически увеличились. Тем не менее, скажем, за неподобающее поведение российских болельщиков на матче с Чехией во время Евро-2012 РФС заплатил 120 тысяч евро. А Марсель-2016 стоил нам уже 150 тысяч. Но даже та бойня не идет в сравнение с безобразиями, устроенными англичанами на Евро-1980.