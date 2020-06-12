40 лет назад англичане разнесли Турин. И заплатили всего 8 тысяч фунтов

КОПЕЕЧНЫЙ ШТРАФ ДАЖЕ С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИИ
На 80-е пришелся пик английского футбольного хулиганства (которое, в конце концов, привело к отстранению британских клубов от еврокубков). Любая страна готовилась к приезду англичан, как Древний Рим – к нашествию варваров. Не стал исключением и Евро-1980 в Италии.
12 июня на туринском стадионе «Комунале» сборные Англии и Бельгии должны были открыть турнир в группе В. Беспорядки начались еще накануне. Британцы в подавляющем большинстве расположились в выделенном для них специальном лагере. Но стычки между ними и итальянскими фанатами и полицией быстро перетекли в сам город…
Пик же пришелся непосредственно на матч. Гости повели себя крайне агрессивно, в ответ был применен слезоточивый газ. С ним перестарались: футболисты на поле стали задыхаться. Арбитру из ФРГ Хайнцу Альдингеру пришлось прервать встречу и увести команды в подтрибунное помещение. Игру возобновили после того, как газ рассеялся, благо этому способствовал ветер.
Дисциплинарный комитет УЕФА отреагировал на следующий день, оштрафовав Английскую футбольную ассоциацию… на 8 тысяч фунтов стерлингов за «хулиганское и опасное поведение болельщиков». По нынешнем меркам такая сумма, согласитесь, звучит смешно.
Да, инфляция за 40 лет изрядно обесценила даже твердый английский фунт. Те восемь тысяч сегодня стоят примерно в 2,5 раза дороже. Но и 20 тысяч фунтов – не самая серьезная плата за такие бесчинства. По курсу Центробанка это 1 740 000 рублей.
Насколько это мало для современного футбола, нетрудно понять, если взглянуть на контракты лидеров нынешней сборной Англии. Гарри Кейн в «Тоттенхэме» получает 12,5 млн евро в год, Маркус Рэшфорд в «МЮ» - столько же. А у звезды «Ман Сити» Рияда Мареза недавно из дома украли несколько часов стоимостью свыше 300 тысяч фунтов!
Нельзя сказать, что с тех пор штрафы УЕФА катастрофически увеличились. Тем не менее, скажем, за неподобающее поведение российских болельщиков на матче с Чехией во время Евро-2012 РФС заплатил 120 тысяч евро. А Марсель-2016 стоил нам уже 150 тысяч. Но даже та бойня не идет в сравнение с безобразиями, устроенными англичанами на Евро-1980.
«ИТАЛЬЯНСКАЯ ПРЕССА СДЕЛАЛА ИЗ НАС ЖИВОТНЫХ»
Впрочем, у каждого своя правда. Вот как события июня 1980-го описывал британский фанат Даглас Бримсон.
«Произошедшее в Италии объясняется довольно просто: они получили от нас то, что хотели. Я приехал за день до первого матча со сборной Бельгии. Когда добрался до лагеря, атмосфера уже была враждебной. Мне рассказали, что местные парни поджигают наши палатки, бросая с моста тряпки, пропитанные бензином. Любого, кто жаловался полиции, избивали дубинками. Нас не хотели видеть в барах и магазинах, а местная пресса подливала масла в огонь, делая из нас животных. На кое-кого из парней напали, когда они небольшой группой вышли за пределы лагеря. Некоторых даже ограбили, но полиции было наплевать. Английские газеты ничего об этом не писали, так как считали нас подонками. Это расстраивало больше всего — ведь они знали, как обстоит дело на самом деле… В день матча нам было просто хреново. Местные группировались, но прятались за спинами полицейских. Они начинали драку только тогда, когда у них был хотя бы небольшой шанс подставить нас под удар».
«МЫ АНГЛИЧАНЕ, А АНГЛИЧАНЕ НЕ БЕГУТ»
«Полицейские на стадионе вели себя еще хуже, - продолжает Бримсон. - Они не только позволяли итальяшкам многое, но и получали от этого удовольствие. Потом они сами принялись за дело и арестовали нескольких парней. С нас было довольно. Мы решили броситься в атаку, когда придет время, и повода не пришлось ждать слишком долго. Черт, они этого хотели, так получите же! В ответ нас стали избивать дубинками и травить слезоточивым газом. Но некоторым из них от нас хорошо досталось. Я, как и все остальные, не собирался мириться с дерьмовым к себе отношением.
Их фанаты облажались по полной, когда мы принялись за дело всерьез. На протяжении всего чемпионата происходили стычки, но мы ни разу не побежали, даже если силы были неравны. Английские фанаты еще раз подтвердили свою репутацию. Если я и мои соотечественники едем за сборной, относитесь к нам с должным уважением, и тогда все будет прекрасно. Но если полиция, местные жители и пресса начинают издеваться над нами, не ждите, что мы покорно все это снесем. Мы — англичане, а англичане не бегут! Мы были вынуждены отвечать на провокации, а к нам относились, как к агрессорам.
Благодаря нашей репутации итальянцы избежали наказания и продолжали во время чемпионата устраивать стычки с болельщиками других стран».
… Напомним, что подобные безобразия продолжались до 1985 года, когда перед финалом Кубка чемпионов между «Ювентусом» и «Ливерпулем» на стадионе «Эйзель» в Брюсселе британские фанаты спровоцировали стычку, давку и… обрушение одной из трибун. В результате трагедии погибли 39 человек. УЕФА отстранил английские клубы от еврокубков на пять лет. А в самой Великобритании всерьез взялись за футбольный хулиганизм – и постепенно искоренили эту проблему, по крайней мере, для АПЛ.