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Нулевой Роналду не помешал «Ювентусу» выйти в 19-й финал Кубка Италии (видео)
13 июня 01:40
автор: Зибрак Артем

Нулевой Роналду не помешал «Ювентусу» выйти в 19-й финал Кубка Италии (видео)

В первом после выхода из карантина футбольном матче в Италии туринский суперклуб разошелся нулевой ничьей с «Миланом». Криштиану Роналду не забил пенальти.

БЕЗ ИГУАИНА, РЭМЗИ, КЬЕЛЛИНИ И ИБРАГИМОВИЧА

Наверное, в Кубке Италии еще никогда не было такой паузы между первым и ответным матчем. Почти четыре месяца назад, 13 февраля, команды сошлись в Милане. Наверняка вы уже не помните, что тогда была зафиксирована ничья 1:1, которую туринцам уже в компенсированое время с пенальти принес Криштиану Роналду.

Итальянский футбол вернулся следом за испанским. И это было символично: Испания и Италия сильнее всех в Европе пострадали от коронавируса. Перед стартовым свистком соперники выстроились по периметру центрального круга и минутой молчания почтили память тех, кого не стало из-за роковой болезни и связанных с нею осложнений.

В первой встрече главный тренер «Милана» Стефано Пиоли блестяще переиграл Маурицио Сарри. При 38 процентах владения мячом красно-черные тогда вчистую перебили туринцев: 21-14 по ударам и 11-4 в створ. Однако после столь длительного простоя форма футболистов была загадкой не только для болельщиков и журналистов, но даже для тренеров, в чем тот же Сарри не стеснялся признаваться.

Так что отсутствие Джорджо Кьеллини, Аарона Рэмзи и Гонсало Игуаина никого не удивило. Зато Пауло Дибала, переболевший COVID-19, вышел у «Юве» с первых минут, как и Роналду, проведший чуть ли не весь карантин на Мадейре. У гостей же отсутствовал Тео, удаленный в первом матче, и Златан Ибрагимович.

ПРОМАХ КРИШТИАНУ, КАРАТЕ РЕБИЧА

Хозяева сразу продемонстрировали, как сильно соскучились по игре. Уже на второй минуте Алекс Сандро прорвался по флангу, оставил не у дел оппонента Андреа Конти и выкатил мяч Дугласу Косте, после удара которого мяч просвистел мимо дальней штанги. Конти продолжил чудить и дальше. На 15-й минуте он подыграл себе локтем в штрафной, а вскоре срубил Родриго Бентанкура, уже давно расставшегося с мячом...

Впрочем, и другие участники матча чудили, как могли, будто бы играя в поддавки. В течение нескольких секунд Роналду с 11-метровой отметки угодил в штангу и настоящее помутнение рассудка постигло Анте Ребича, в каратистском прыжке воткнувшегося шипами в грудь Данило. Так «Милан» в дебюте остался в меньшинстве и без единственного нападающего.

И без того огромное территориальное преимущество хозяев стало тотальным. Красно-черные окончательно отказались от контригры. Джанлуиджи Буффон видел мяч только издалека. Туринцы за полчаса нанесли 11 (!) ударов, но зачастую действовали бесхитростно. И Роналду продолжал мазать изо всех позиций (португалец бил чаще всех – шесть раз за тайм), а самый классный момент имел Блез Матюиди, метров с восьми угодивший точно в Джанлуиджи Доннарумму.

ПРОВАЛЬНЫЕ ЗАМЕНЫ САРРИ

После перерыва «Милан» ожил. Джакомо Бонавентура ушел с центральной оси в правый полуфланг и стал действовать по Леонардо Бонуччи, создав голевой момент для Хакана Чалханоглу. В следующем эпизоде Бонавентура сфолил на Бонуччи, после чего Пиоли неожиданно заменил своего самого активного игрока на 188-сантиметрового Рафаэла Леау. Решение странное, и оно себя не оправдало. Тем не менее, португалец был продуктивнее резервистов, брошенных в бой Сарри.

Особенно невзрачен был Федерико Бернардески, заменивший Косту. После его появления даже Конти стал выглядеть эталоном защитника и начал поддерживать миланские атаки... И, безусловно, очень странный матч провел Роналду. Лидер «Юве» был тяжеловат, редко шел в обводку, часто опускался за мячом и надеялся на свой удар, который совершенно разладился. И главное – это легкомысленное отношение португальца к происходящему. Дело не только в смазанном пенальти. На 90-й минуте Криштиану зачем-то исполнил пижонскую рабону, подавая от лицевой. Ответная атака могла дорого обойтись туринцам: если бы «Милан» забил, времени отыграться у хозяев не оставалось.

Но туринцам, как это часто бывает, повезло. Команда Сарри протиснулась в рекордный для Италии 19-й финал Кубка и сохранила шансы сркзу на три трофея по итогам этого сезона. Правда, с такой игрой Роналду, по крайней мере, в Лиге чемпионов туринцам вряд ли что-то светит. Ну а второй финалист Кубка опредлится 13 июня в ответной встрече «Наполи» - «Интер» (счет первого матча - 1:0).

Кубок Италии. 1/2 финала. Ответный матч
«Ювентус» – «Милан» – 0:0
Нереализованный пенальти: Роналду, 16 (мимо).
«Ювентус»: Буффон, Данило (Куадрадо, 86), де Лигт, Бонуччи, Сандро, Пьяничи (Хедира, 62), Бентанкур, Матюиди (Рабьо, 62), Дибала, Роналду, Дуглас Коста (Бернардески, 63).
«Милан»: Доннарумма, Конти (Салемакерс, 88), Кьер, Романьоли, Калабрия (Лаксальт, 88), Беннасер, Кессье (Крунич, 82), Пакета (Коломбо, 82), Бонавентура (Леао, 52), Чалханоглу, Ребич.
Удаление: Ребич, 16.
Первый матч – 1:1.

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Нулевой Роналду не помешал «Ювентусу» выйти в 19-й финал Кубка Италии (видео)
Нулевой Роналду не помешал «Ювентусу» выйти в 19-й финал Кубка Италии (видео)
В первом после выхода из карантина футбольном матче в Италии туринский суперклуб разошелся нулевой ничьей с «Миланом». Криштиану Роналду не забил пенальти.
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