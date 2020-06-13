Нулевой Роналду не помешал «Ювентусу» выйти в 19-й финал Кубка Италии (видео)

БЕЗ ИГУАИНА, РЭМЗИ, КЬЕЛЛИНИ И ИБРАГИМОВИЧА

Наверное, в Кубке Италии еще никогда не было такой паузы между первым и ответным матчем. Почти четыре месяца назад, 13 февраля, команды сошлись в Милане. Наверняка вы уже не помните, что тогда была зафиксирована ничья 1:1, которую туринцам уже в компенсированое время с пенальти принес Криштиану Роналду.

Итальянский футбол вернулся следом за испанским. И это было символично: Испания и Италия сильнее всех в Европе пострадали от коронавируса. Перед стартовым свистком соперники выстроились по периметру центрального круга и минутой молчания почтили память тех, кого не стало из-за роковой болезни и связанных с нею осложнений.

В первой встрече главный тренер «Милана» Стефано Пиоли блестяще переиграл Маурицио Сарри. При 38 процентах владения мячом красно-черные тогда вчистую перебили туринцев: 21-14 по ударам и 11-4 в створ. Однако после столь длительного простоя форма футболистов была загадкой не только для болельщиков и журналистов, но даже для тренеров, в чем тот же Сарри не стеснялся признаваться.

Так что отсутствие Джорджо Кьеллини, Аарона Рэмзи и Гонсало Игуаина никого не удивило. Зато Пауло Дибала, переболевший COVID-19, вышел у «Юве» с первых минут, как и Роналду, проведший чуть ли не весь карантин на Мадейре. У гостей же отсутствовал Тео, удаленный в первом матче, и Златан Ибрагимович.

ПРОМАХ КРИШТИАНУ, КАРАТЕ РЕБИЧА

Хозяева сразу продемонстрировали, как сильно соскучились по игре. Уже на второй минуте Алекс Сандро прорвался по флангу, оставил не у дел оппонента Андреа Конти и выкатил мяч Дугласу Косте, после удара которого мяч просвистел мимо дальней штанги. Конти продолжил чудить и дальше. На 15-й минуте он подыграл себе локтем в штрафной, а вскоре срубил Родриго Бентанкура, уже давно расставшегося с мячом...

Впрочем, и другие участники матча чудили, как могли, будто бы играя в поддавки. В течение нескольких секунд Роналду с 11-метровой отметки угодил в штангу и настоящее помутнение рассудка постигло Анте Ребича, в каратистском прыжке воткнувшегося шипами в грудь Данило. Так «Милан» в дебюте остался в меньшинстве и без единственного нападающего.