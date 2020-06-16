«Спартак» ищет «Покемона», «Локо» отпускает ветеранов, Кокорин рвется в Европу. Трансферы РПЛ

«ЗЕНИТ»

Питерцы, по сведениям La Banda Deportiva, интересуются нападающим «Ривер Плейта» Рафаэлем Борре. Возможно, подбирают замену Сердару Азмуну, готовому переехать в серию А. Борре 24 года, он обладает опытом выступлений в Европе – четыре года назад мадридский «Атлетико» отправил его в аренду в «Вильярреал» (30 матчей, 4 гола), а затем продал «миллионерам». В чемпионате Аргентины-2020 у колумбийца 20 матчей и 12 мячей. Его контракт истекает в 2021 году, а трансфер оценивается в 10 миллионов евро.

«ЛОКОМОТИВ»

Москвичи несут потери. Они уже расстались с центральным защитником Бенедиктом Хеведесом, контракт которого был расторгнут по взаимному согласию. Официальная причина – «по семейным обстоятельствам». Также с большой вероятностью покинет «Локо» Мацей Рыбус. Ожидается, что правах на правах свободного агента переберется в один из стамбульских клубов.

Рыбуса может заменить его 24-летний соотечественник Аркадиуш Реца, выступающий за СПАЛ на правах аренды (игрок принадлежит «Аталанте»). Не исключено, что не вернется в «Локо» нападающий Федор Смолов. «Сельта» ведет предварительные переговоры по его выкупу. Стороны близки к соглашению: наши просят 8 млн евро, испанцы готовы предложить 6,5 млн плюс бонусы. Впрочем, для начала команде Смолова надо сохранить прописку в примере.

«КРАСНОДАР»

«Быки» на год продлили контракт с 33-летним шведским нападающим Маркусом Бергом.

«РОСТОВ»

В команду Валерия Карпина активно сватают двух полузащитников – Годфреда Донса («Болонья») и Кэнто Хасимото («Токио»). Первому 24 года, он оценивается в 2,5 млн. Нынешний сезон ганец проводит в «Серкль Брюгге» на правах аренды (19 матчей). Второму - 26, он профильный опорник. Трансферная цена Хасимото составляет около 1,2 млн.

Не исключено, что эти кандидаты рассматриваются на замену Матиасу Норманну, за которым продолжает наблюдать главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер. С Норманном он знаком по совместной работе в «Мольде».

ЦСКА

Анонсированное СМИ возвращение Вагнера Лава пока не состоялось. Единственное официальное сообщение армейцев о бразильце – поздравление с 36-м днем рождения. Присоединяемся и желаем Вагнеру еще нескольких хороших лет в большом футболе.

«АРСЕНАЛ»

Крайний нападающий сборной Казахстана (22 матча, 3 гола) Роман Муртазаев, с которым туляки вели переговоры зимой, опять собрался в РПЛ. Возможно, в «Арсенал», где уже есть три «внелимитных» иностранца - белорусы Максим Володько, Юрий Ковалев и Валерий Громыко. Также кандидатуру Муртазаева обсуждали в «Рубине» и «Крыльях Советов». Напомним, что представители Казахстана со следующего сезона не будут считаться в РПЛ легионерами.

«СПАРТАК»

Красно-белые ищут усиления в Бразилии. По сообщениям местных СМИ, они выбирают между двумя правыми защитниками - Яго Пикашу (28 лет, «Васко да Гама», 1,7 млн евро, прозвище получил в честь героя игры «Покемон») и Гугой (21 год, «Атлетико Минейро», 1,6 млн) и прощупывают почву на предмет приобретения форварда Маркоса Пауло (19 лет, «Флуминенсе», 10 млн).

Тем временем Тарасовку покинули девять футболистов второй команды «Спартака», выступающей в ФНЛ. В числе прочих ушли опытные Виталий Дьяков и Роман Шишкин, пришедшие в зимнее трансферное окно.

«УФА»

Башкирскому клубу приписывают интерес к центральному защитнику софийского ЦСКА и сборной Болгарии Божидару Чорбаджийски. Ему 24 года, трансферная стоимость составляет около 500 тысяч. Зимой он вернулся из аренды в «Стяуа», где большую часть времени просидел в запасе.

«УРАЛ»

Вслед за Михаилом Меркуловым Екатеринбург покинул полузащитник Николай Димитров, о чем президент клуба Григорий Иванов предупреждал еще месяц назад. Контракт с футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Болгарин намерен сконцентрироваться на бизнесе, который он открыл на родине. В случае возвращения в профессиональный футбол он обещал «Уралу» заплатить компенсацию.

«СОЧИ»

Нападающий Александр Кокорин, арендованный сочинцами у «Зенита», рассказал о том, что его представители ведут переговоры с «Ромой», «Марселем» и другими клубами. Он и сам хотел бы попробовать силы в Европе.

«ОРЕНБУРГ»

Следом за Джордже Деспотовичем оренбуржцы расстались еще с одним игроком основы - шведом Филипом Рогичем. Как команда собирается избегать вылета из РПЛ, непонятно.

«РУБИН»

Казанцы официально подтвердили заключение контракта с Меркуловым. «В «Урале» была стабильность, но я понял, что для роста нужны переход, смена обстановки», – прокомментировал давно ожидавшийся переход сам игрок. А вот Карлоса Эдуардо, публично заявившего о желании вернуться в «Рубин», в команде точно не будет. Бразилец подписал контракт с «Жувентуде».