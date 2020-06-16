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«Спартак» ищет «Покемона», «Локо» отпускает ветеранов, Кокорин рвется в Европу. Трансферы РПЛ
16 июня 10:08
автор: Зибрак Артем

«Спартак» ищет «Покемона», «Локо» отпускает ветеранов, Кокорин рвется в Европу. Трансферы РПЛ

Представляем обзор трансферных новостей футбольного чемпионата России, который возобновится 19 июня.

«ЗЕНИТ»
Питерцы, по сведениям La Banda Deportiva, интересуются нападающим «Ривер Плейта» Рафаэлем Борре. Возможно, подбирают замену Сердару Азмуну, готовому переехать в серию А. Борре 24 года, он обладает опытом выступлений в Европе – четыре года назад мадридский «Атлетико» отправил его в аренду в «Вильярреал» (30 матчей, 4 гола), а затем продал «миллионерам». В чемпионате Аргентины-2020 у колумбийца 20 матчей и 12 мячей. Его контракт истекает в 2021 году, а трансфер оценивается в 10 миллионов евро.

«ЛОКОМОТИВ»
Москвичи несут потери. Они уже расстались с центральным защитником Бенедиктом Хеведесом, контракт которого был расторгнут по взаимному согласию. Официальная причина – «по семейным обстоятельствам». Также с большой вероятностью покинет «Локо» Мацей Рыбус. Ожидается, что правах на правах свободного агента переберется в один из стамбульских клубов.
Рыбуса может заменить его 24-летний соотечественник Аркадиуш Реца, выступающий за СПАЛ на правах аренды (игрок принадлежит «Аталанте»). Не исключено, что не вернется в «Локо» нападающий Федор Смолов. «Сельта» ведет предварительные переговоры по его выкупу. Стороны близки к соглашению: наши просят 8 млн евро, испанцы готовы предложить 6,5 млн плюс бонусы. Впрочем, для начала команде Смолова надо сохранить прописку в примере.

«КРАСНОДАР»
«Быки» на год продлили контракт с 33-летним шведским нападающим Маркусом Бергом.

«РОСТОВ»
В команду Валерия Карпина активно сватают двух полузащитников – Годфреда Донса («Болонья») и Кэнто Хасимото («Токио»). Первому 24 года, он оценивается в 2,5 млн. Нынешний сезон ганец проводит в «Серкль Брюгге» на правах аренды (19 матчей). Второму - 26, он профильный опорник. Трансферная цена Хасимото составляет около 1,2 млн.
Не исключено, что эти кандидаты рассматриваются на замену Матиасу Норманну, за которым продолжает наблюдать главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер. С Норманном он знаком по совместной работе в «Мольде».

ЦСКА
Анонсированное СМИ возвращение Вагнера Лава пока не состоялось. Единственное официальное сообщение армейцев о бразильце – поздравление с 36-м днем рождения. Присоединяемся и желаем Вагнеру еще нескольких хороших лет в большом футболе.

«АРСЕНАЛ»
Крайний нападающий сборной Казахстана (22 матча, 3 гола) Роман Муртазаев, с которым туляки вели переговоры зимой, опять собрался в РПЛ. Возможно, в «Арсенал», где уже есть три «внелимитных» иностранца - белорусы Максим Володько, Юрий Ковалев и Валерий Громыко. Также кандидатуру Муртазаева обсуждали в «Рубине» и «Крыльях Советов». Напомним, что представители Казахстана со следующего сезона не будут считаться в РПЛ легионерами.

«СПАРТАК»
Красно-белые ищут усиления в Бразилии. По сообщениям местных СМИ, они выбирают между двумя правыми защитниками - Яго Пикашу (28 лет, «Васко да Гама», 1,7 млн евро, прозвище получил в честь героя игры «Покемон») и Гугой (21 год, «Атлетико Минейро», 1,6 млн) и прощупывают почву на предмет приобретения форварда Маркоса Пауло (19 лет, «Флуминенсе», 10 млн).
Тем временем Тарасовку покинули девять футболистов второй команды «Спартака», выступающей в ФНЛ. В числе прочих ушли опытные Виталий Дьяков и Роман Шишкин, пришедшие в зимнее трансферное окно.

Роман Шишкин: Если Тедеско позовет, буду рад помочь «Спартаку»

«УФА»
Башкирскому клубу приписывают интерес к центральному защитнику софийского ЦСКА и сборной Болгарии Божидару Чорбаджийски. Ему 24 года, трансферная стоимость составляет около 500 тысяч. Зимой он вернулся из аренды в «Стяуа», где большую часть времени просидел в запасе.

«УРАЛ»
Вслед за Михаилом Меркуловым Екатеринбург покинул полузащитник Николай Димитров, о чем президент клуба Григорий Иванов предупреждал еще месяц назад. Контракт с футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Болгарин намерен сконцентрироваться на бизнесе, который он открыл на родине. В случае возвращения в профессиональный футбол он обещал «Уралу» заплатить компенсацию.

«СОЧИ»
Нападающий Александр Кокорин, арендованный сочинцами у «Зенита», рассказал о том, что его представители ведут переговоры с «Ромой», «Марселем» и другими клубами. Он и сам хотел бы попробовать силы в Европе.

«ОРЕНБУРГ»
Следом за Джордже Деспотовичем оренбуржцы расстались еще с одним игроком основы - шведом Филипом Рогичем. Как команда собирается избегать вылета из РПЛ, непонятно.

«РУБИН»
Казанцы официально подтвердили заключение контракта с Меркуловым. «В «Урале» была стабильность, но я понял, что для роста нужны переход, смена обстановки», – прокомментировал давно ожидавшийся переход сам игрок. А вот Карлоса Эдуардо, публично заявившего о желании вернуться в «Рубин», в команде точно не будет. Бразилец подписал контракт с «Жувентуде».

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