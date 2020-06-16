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«Бавария» прибыла в Бремен за рекордным титулом и кучей голов. Расписание 32-го тура бундеслиги
16 июня 15:04
автор: Зибрак Артем

«Бавария» прибыла в Бремен за рекордным титулом и кучей голов. Расписание 32-го тура бундеслиги

Представляем очередные девять матчей футбольного чемпионата Германии, победитель которого может определиться 16 июня.

ВТОРНИК, 16 июня

19.30 (мск), «Матч ТВ»
«Боруссия» М (5-е место) – «Вольфсбург» (6)
Пять последних матчей: 1-1-3/2-1-2
Пять последних очных встреч: 1-1-3, мячи 6:10
Потери двух соседей по турнирной таблице велики: в матче не смогут принять участие 14 (!) футболистов. Для хозяев особенно тяжелым станет отсутствие Дениса Закарии (впрочем, он не играет с марта), Рами Бенсебаини (дисквалификация), Нико Эльведи и Маркуса Тюрама (10 голов, 8 передач). У гостей встречу пропустят Виллиам (последний матч провел еще в феврале), Жером Русильон, Адмир Мехмеди и Джошуа Гилавоги.

21.30 (мск), «Матч Футбол 3»
«Вердер» (17) – «Бавария» (1)
Пять последних матчей: 2-1-2/5-0-0
Пять последних очных встреч: 0-0-5, мячи 4:15
«Бавария» имеет прекрасный шанс досрочно оформить восьмое кряду (и 30-е всего) чемпионство. Команде Ханса-Дитера Флика достаточно победить. Сделать это будет проще, чем туром ранее в матче против менхенгладбахской «Боруссии» (2:1), который пропускали Роберт Левандовски (30 голов) и Томас Мюллер (20 передач). Но мюнхенцам мало титула. Они все еще надеются побить свой же вечный рекорд бундеслиги по результативности за сезон. Для этого надо забить 102 гола, а пока у «Баварии» 92. Осталось три тура. Нужно ускоряться.

21.30 (мск)
«Фрайбург» (8) – «Герта» (11)
Пять последних матчей: 1-2-2/2-1-2
Пять последних очных встреч: 1-3-1, мячи 4:4
В предыдущих двух турах «Фрайбург» отобрал очки у Гладбаха (1:0) и «Вольфсбурга» (2:2), так что с «Гертой», потерпевшей два поражения подряд, должно быть проще. К тому же у гостей по разным причинам отсутствуют 11 игроков! И мотивация берлинцев весьма условна, тогда как хозяева все еще мечтают о Лиге Европы.

21.30 (мск)
«Унион» (14) – «Падерборн» (18)
Пять последних матчей: 1-2-2/0-3-2
Последняя очная встреча: 1:1
Скорее всего, в один день досрочно определится не только чемпион, но и первый неудачник сезона. От вылета «Падерборн» спасет победа, вкуса которой аутсайдер не знает с 25 января. Недавний разгром от «Вердера» (1:5), видимо, окончательно добил команду.

СРЕДА, 17 июня

19.30 (мск), «Матч ТВ»
«Айнтрахт» (10) – «Шальке» (9)
Пять последних матчей: 3-1-1/0-2-3
Пять последних очных встреч: 2-1-2, мячи 7:5
«Шальке» не побеждает с середины января, оформив рекордную в истории клуба 13-матчевую безвыигрышную серию. В предыдущем туре «горняки» могли прервать черную полосу, но пропустили за 10 минут до конца от «Байера» (1:1). Вернее – от своего защитника Хуана Гонсалеса, срезавшего мяч в ворота. Похоже, свет в конце туннеля забрезжит уже в следующем сезоне.

21.30 (мск), «Матч Футбол 3»
«Боруссия» Д (2) – «Майнц» (15)
Пять последних матчей: 4-0-1/1-1-3
Пять последних очных встреч: 4-0-1, мячи 11:4
Дортмундцы сосредоточились на борьбе за вторую строчку, сохранив перевес в четыре очка над «Лейпцигом» благодаря голу Эрлинга Холанда на 5-й добавленной минуте в матче с «Фортуной». Теперь команде Люсьена Фавра необходимо обыгрывать «Майнц», чтобы в следующем туре ехать в Лейпциг без страха.

21.30 (мск)
«Лейпциг» (3) – «Фортуна» (16)
Пять последних матчей: 3-2-0/1-2-2
Три последние очные встречи: 2-1-0, мячи 8:1
«Быки» будут принимать прямых конкурентов «Майнца». И попробуют, наконец, одержать первую домашнюю победу после рестарта. Пока «Лейпциг» неизмено делил с соперниками очки: 1:1 с «Фрайбургом», 2:2 с «Гертой», 1:1 с «Падерборном».

21.30 (мск)
«Байер» (4) – «Кельн» (12)
Пять последних матчей: 2-1-2/0-2-3
Пять последних очных встреч: 1-2-2, мячи 5:8
Хозяева одержали одну победу за четыре тура и всерьез рискуют выпасть из зоны Лиги чемпионов. Не помогло даже возвращение Кая Хаверца. А теперь дисквалифицирован Лукас Аларио. Впрочем, «Кельн» в последнее время уж очень слаб в защите, чтобы доставить леверкузенцам проблемы.

21.30 (мск)
«Аугсбург» (13) – «Хоффенхайм» (7)
Пять последних матчей: 2-2-1/2-2-1
Пять последних очных встреч: 1-1-3, мячи 7:12
Если «деревенские» намерены побороться за шестое место с «Вольфсбургом», им необходимо увозить из Аугсбурга три очка. Впрочем, и седьмая строчка станет пропуском в Лигу Европы, так как в финал Кубка Германии вышли «Бавария» и «Байер».

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