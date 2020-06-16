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Чемпионство без салатницы и пива. «Бавария» – снова лучшая в Германии
16 июня 23:51
автор: Зибрак Артем

Чемпионство без салатницы и пива. «Бавария» – снова лучшая в Германии

Мюнхенский суперклуб досрочно завоевал 30-й титул победителя бундеслиги, обыграв в Бремене «Вердер».

СУПЕРФЛИК

Вот мы и узнали первого полноценного чемпиона в Европе. Формально «ПСЖ» выиграл титул во Франции раньше, но сезон в лиге 1 был завершен досрочно, и парижанам не дали в полной мере насладиться победой.

А ведь после первого круга «Бавария», начинавшая сезон с Нико Ковачем на тренерской скамейке, шла в бундеслиге третьей, отставая от лидера «Лейпцига» на три очка. Зато во второй половине чемпионата мюнхенцы потеряли всего два очка (0:0 с тем же «Лейпцигом») и досрочно - за два тура до конца - финишировали на первой строчке. В немалой степени это стало возможно благодаря блестящей работе экс-помощника Ковача Ханса-Дитера Флика, вытянувшего лучшие качества из своих футболистов.

При новом тренере сумасшедшую форму набрали лучший бомбардир бундеслиги Роберт Левандовски (31 гол в чемпионате и 45 во всех турнирах) и ее лучший ассистент Томас Мюллер (20 передач). Оба пропускали предыдущий тур из-за перебора желтых карточек, зато против «Вердера» сыграли, что практически гарантировало команде победу, достаточную для оформления титула.

КТО, ЕСЛИ НЕ ЛЕВАНДОВСКИ?

Впрочем, с первых минут стало понятно, что легкой прогулки по Бремену не будет. Хозяева отчаянно борются за выживание: у них поровну очков с «Фортуной», расположившейся в зоне переходных матчей. И Флориан Кофельдт выставил в основе всех сильнейших, притом что в выходные »Вердеру» предстоит очная встреча с прямым конкурентом «Майнцем», оторвавшимся на три очка. Даже висящий на карточке Кевин Фогт вышел против «Баварии» с первых минут.

«Вердер» без мяча выстраивался по схеме 5-4-1, встречая соперника средним блоком и не позволяя комбинировать возле своей штрафной. Баварцы же как будто еще в автобусе отпраздновали чемпионский титул – действовали вальяжно и расслабленно. Даже их преимущество во владении мячом было не таким высоким (58%), а в борьбе они и вовсе проиграли сопернику (47%).

До гола Левандовски на 43-й минуте единственным по-настоящему ярким эпизодом в атаке стал удар Йозуа Киммиха в перекладину, но, как выяснилось мгновением позже, лайнсмен определил у его партнера офсайд, а к моменту гола гости нанесли всего три удара по воротам (не считая двух заблокированных). Очень слабая статистика для команды, бьющей за тайм 9,1 раза. Но все же в нужный момент поляк классно поймал оборону на встречном движении и переправил мяч в ворота после заброса из глубины Жерома Боатенга.

В ОЖИДАНИИ ФИНАЛЬНОГО СВИСТКА

После перерыва гости заперли «музыкантов» на их половине поля, но все так же лениво перекатывали мяч вдалеке от штрафной, лишь изредка взрываясь проникающими передачами. Зато неизменно опасно. Левандовски классно пяткой замкнул прострел Мюллера, однако этот гол был отменен из-за в офсайда. Затем та же парочка огранизовала еще один голевой момент, но поляк головой не попал по мячу после зрячего заброса партнера.

В целом создавалось впечатление, что мюнхенцы просто дожидаются официального оформления титула и ни о чем уже не беспокоятся (хотя могли бы: до рекорда 1972 года - 101 гола за сезон - им оставалось восемь забитых мячей). Особенно это стало очевидно, когда Альфонсо Дэвис нарвался на второе предупреждение и досрочно покинул газон. Это были самые интересные 15 минут. «Вердер» встрепенулся, завершая игру аж в четыре нападающих, создал пару хороших моментов, подключив к игре Мануэля Нойера, но воспользоваться шансом не сумел.

Кстати, победа над «Вердером» стала для «Баварии» уже 19-й подряд! Так что без рекорда бундеслиги все равно не обошлось. Но по-немецки яркого празднования чемпионства не получится. Серебряную салатницу чудо-команда Флика получит только после окончания всего чемпионата, который завершится для мюнхенцев в Вольфсбурге. И никакого дождя из пива не предвидится. Таковы новые коронавирусные реалии.

Добавим, что восьмое чемпионство «Баварии» подряд - новый рекорд бундеслиги. В топ-чемпионатах такую же серию оформил «Ювентус». Но если этим летом туринцы не защитят звание победителей итальянского чемпионата, то в следующем году клуб их Мюнхена может стать единоличным рекордсменом большой футбольной Европы. Причем надолго.

Ну а сейчас баварцам самое время настраиваться на победы в Кубке Германии и Лиги чемпионов. Флик дердит курс на требл. И имеет для этого все основания.

Бундеслига. 32-й тур

«Вердер» – «Бавария» – 0:1 (0:1)
Гол: Левандовски, 43.
«Вердер»: Павленка, Велькович (Писарро, 88), Фогт (Лангкамп, 46), Мойсандер, Гебре Селасси, Эггештайн, Классен (Фюллькруг, 84), Фридль, Биттенкурт (Бартельс, 62), Осако, Рашица (Сарджент, 62).
«Бавария»: Нойер, Павар, Ж. Боатенг, Алаба, Дэвис, Киммих, Горецка, Гнабри (Эрнандес, 82), Мюллер, Коман, Левандовски.
Удаление: Дэвис, 79 (2 жк).

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