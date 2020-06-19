«Ростовские пацаны выдержат. Надеемся на чудеса». Балахнин – о скандальном матче в Сочи

Матч «Сочи» - «Ростов» должен начаться на арене «Фишт» 19 июня в 20.00 по московскому времени. Предполагается, что в заявку гостей войдут следующие футболисты: вратари Денис Попов (2002 г.р.), Вадим Лукьянов (2002), защитники Вильям Рогава (2003), Тимофей Калистратов (2003), Кирилл Гирнык (2003), Владимир Абрамов (2002), Ринат Мамедов (2003), полузащитники Павел Горелов (2003), Никита Куприянов (2002), Кирилл Романов (2003), Никита Каштан (2003), Сергей Кочканян (2003), Сергей Комаров (2003), нападающие Тамаз Топурия (2002), Никита Колотиевский (2001), Данил Хромов (2002), Алексей Корниенко (2003) и Максим Ставцев (2004). Главным тренером выступит Заур Тедеев.

Напомним, что основной состав «Ростова» вместе с тренерским штабом Валерия Карпина встречает рестарт РПЛ-2019/20 на карантине по причине обнаружения коронавируса сразу у шести игроков команды (»нулевым пациентом» стал полузащитник Хорен Байрамян). Ростовчане просили «Сочи» перенести игру на 19 июля, но получили отказ. В итоге гости решили сыграть молодежкой, чтобы избежать технического поражения. По регламенту, два «технаря» приводят к исключению клуба из состава участников турнира. А если команда не выходит на поле без уважительной причины, то ее штрафуют на полмиллиона рублей...

- Как отнеслись к сложившейся ситуации, когда за «Ростов» против «Сочи» придется сыграть тинейджерам без опыта РПЛ? - вопрос Балахнину.

- Ситуация сложная. Мне кажется, «Сочи» обязан был пойти навстречу нашей команде. Ведь все мы живем в одном обществе, и все объединены сейчас борьбой с коронавирусом. Сегодня «Сочи» не протянул руку помощи «Ростову», а завтра может оказаться в точно таком же положении. От заражения никто не застрахован. Не удивлюсь, если этим летом не только ростовчанам придется выставлять дубль. Окон-то для переносов в календаре нет. Но именно в данном случае шанс был. 19 июля. Но «Сочи» в этот день сыграть отказался...

- Вы видите смысл в том, чтобы играть молодежным составом?

- Так ведь регламент! Два раза на поле не выйдешь - и тебя исключат из РПЛ. Так что выбора особого не было.



- Есть у «Ростова» шансы зацепить на «Фиште» хотя бы очко? Или задача формулируется иначе - избежать разгромного поражения?

- Насколько я знаю, на матчи поехал даже не основной состав дубля. Для «Ростова» была целая проблема заявить молодых футболистов, доставить их в Сочи. Как я понимаю, не имело большого значения, кто именно поедет и какой будет результат. Лишь бы набрать необходимое количество игроков...