ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«Ростовские пацаны выдержат. Надеемся на чудеса». Балахнин – о скандальном матче в Сочи
19 июня 16:21
автор: Григорьевская Юлия

«Ростовские пацаны выдержат. Надеемся на чудеса». Балахнин – о скандальном матче в Сочи

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился с «Советским спортом» ожиданиями от матча 23-го РПЛ, на который желто-синие выставят молодежный состав по причине карантина основной команды.

Матч «Сочи» - «Ростов» должен начаться на арене «Фишт» 19 июня в 20.00 по московскому времени. Предполагается, что в заявку гостей войдут следующие футболисты: вратари Денис Попов (2002 г.р.), Вадим Лукьянов (2002), защитники Вильям Рогава (2003), Тимофей Калистратов (2003), Кирилл Гирнык (2003), Владимир Абрамов (2002), Ринат Мамедов (2003), полузащитники Павел Горелов (2003), Никита Куприянов (2002), Кирилл Романов (2003), Никита Каштан (2003), Сергей Кочканян (2003), Сергей Комаров (2003), нападающие Тамаз Топурия (2002), Никита Колотиевский (2001), Данил Хромов (2002), Алексей Корниенко (2003) и Максим Ставцев (2004). Главным тренером выступит Заур Тедеев.

Напомним, что основной состав «Ростова» вместе с тренерским штабом Валерия Карпина встречает рестарт РПЛ-2019/20 на карантине по причине обнаружения коронавируса сразу у шести игроков команды (»нулевым пациентом» стал полузащитник Хорен Байрамян). Ростовчане просили «Сочи» перенести игру на 19 июля, но получили отказ. В итоге гости решили сыграть молодежкой, чтобы избежать технического поражения. По регламенту, два «технаря» приводят к исключению клуба из состава участников турнира. А если команда не выходит на поле без уважительной причины, то ее штрафуют на полмиллиона рублей...

- Как отнеслись к сложившейся ситуации, когда за «Ростов» против «Сочи» придется сыграть тинейджерам без опыта РПЛ? - вопрос Балахнину.
- Ситуация сложная. Мне кажется, «Сочи» обязан был пойти навстречу нашей команде. Ведь все мы живем в одном обществе, и все объединены сейчас борьбой с коронавирусом. Сегодня «Сочи» не протянул руку помощи «Ростову», а завтра может оказаться в точно таком же положении. От заражения никто не застрахован. Не удивлюсь, если этим летом не только ростовчанам придется выставлять дубль. Окон-то для переносов в календаре нет. Но именно в данном случае шанс был. 19 июля. Но «Сочи» в этот день сыграть отказался...

- Вы видите смысл в том, чтобы играть молодежным составом?
- Так ведь регламент! Два раза на поле не выйдешь - и тебя исключат из РПЛ. Так что выбора особого не было.

Сергей Балахнин

- Есть у «Ростова» шансы зацепить на «Фиште» хотя бы очко? Или задача формулируется иначе - избежать разгромного поражения?
- Насколько я знаю, на матчи поехал даже не основной состав дубля. Для «Ростова» была целая проблема заявить молодых футболистов, доставить их в Сочи. Как я понимаю, не имело большого значения, кто именно поедет и какой будет результат. Лишь бы набрать необходимое количество игроков...

- Вы знаете кого-то из ребят, которым предстоит сыграть с «Сочи»?
- Нет, близко не знаю. С тренером Зауром Тедеевым тоже не знаком. Там же не только дубль сыграет, но и ребята моложе, с которыми даже не Тедеев занимается. Поэтому рядом с ним будет присутствовать и другой тренер.

- Есть мнение, что «Сочи» из благородства тоже должен выставить молодежный состав. Как думаете, такое возможно?
- Нет. У «Сочи» идет борьба за выживание, свои задачи. Такого не допускаю.

- Есть опасения за здоровье ребят, которые фактически не тренировались и собрались только три дня назад. Да еще и в жару придется играть.
- Да-да. Но я думаю, что наши молодые пацаны выдержат. Они выполняли домашнее задание, самостоятельно тренировались. Понятно, что состояние далеко от оптимального. Однако не думаю, что есть риск здоровью. А уповать можно только на желание и самоотдачу. Все-таки для ребят это знаковое событие - дебют в РПЛ. Но без подготовки играть очень тяжело.

- Со стороны «Ростова» было оплошностью проводить во время карантина двустороннюю игру со своей второй командой, ресурсы которой сейчас нельзя использовать?
- Просчеты, конечно, есть. Нужно было относиться к соблюдению требований более жестко, закрываться. Я знаю эту базу. Сам провел там много времени. Она находится в центре города. Там нет какой-то изоляции. Если ты садишься, то, конечно, надо было изолироваться, раз везде такая ситуация. Поэтому отнеслись неосторожно, мягко говоря. Вина «Ростова» есть...

- Что мы увидим в игре? Разгром?
- Не знаю, какую ростовчане выберут стратегию, но »Сочи» в любом случае будет доминировать. Это понятно. Остается надеяться на какие-то чудеса.

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 23-го тура РПЛ

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Ростов» выставит подростков против «Сочи»Лиссабон утверждён местом проведения «Финала восьми» Лиги чемпионовМини-футбольное «Динамо» может быть расформированоСолдатова порадовала поклонников своим фото в прозрачной футболкеРумынка, о которой мечтает весь мирЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
«Ростовские пацаны выдержат. Надеемся на чудеса». Балахнин – о скандальном матче в Сочи
«Ростовские пацаны выдержат. Надеемся на чудеса». Балахнин – о скандальном матче в Сочи
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился с «Советским спортом» ожиданиями от матча 23-го РПЛ, на который желто-синие выставят молодежный состав по причине карантина основной команды.
19.06.2020 16:21
Футбол
автор: Григорьевская Юлия
Моуринью возвращается в один день с российским футболом. Главные матчи топ-чемпионатов
Моуринью возвращается в один день с российским футболом. Главные матчи топ-чемпионатов
Представляем самые интригующие противостояния европейского футбольного уик-энда – в Англии, Германии и Испании.
19.06.2020 15:32
Футбол
автор: Алексей Безъязычный
Сколько Кокорин отгрузит ростовскому молодняку, если тот сыграет в Сочи? Интриги 23-го тура РПЛ
Сколько Кокорин отгрузит ростовскому молодняку, если тот сыграет в Сочи? Интриги 23-го тура РПЛ
Футбольный чемпионат России, скорее всего, возобновится восемью, а не семью матчами первого посткарантинного тура. Но это не точно.
19.06.2020 12:43
Футбол
автор: Безъязычный Алексей
Эпидемию коронавируса в «Ростове» мог «организовать» сам Карпин, который сейчас всех обвиняет
Эпидемию коронавируса в «Ростове» мог «организовать» сам Карпин, который сейчас всех обвиняет
По данным сразу нескольких источников, главный тренер ростовского футбольного клуба Валерий Карпин разрешил отлучиться к родственникам во время пандемии полузащитнику команды Хорену Байрамяну, который стал «нулевым пациентом».
19.06.2020 10:26
Футбол
автор: Сергеев Иван
Дмитрий Васильев: «Спартак» ничем не отличается от госклубов, такой же неуправляемый мешок денег
Дмитрий Васильев: «Спартак» ничем не отличается от госклубов, такой же неуправляемый мешок денег
Бывший коммерческий директор «Динамо», «Москвы», «Урала» и «Ростова», последние годы работавший в Казахстане, рассказал в большом интервью «Советскому спорту» о неумении российского футбола зарабатывать.
19.06.2020 09:30
Футбол
автор: Зибрак Артем
«Реал» разгромил «Валенсию», «Мордовия» – в ПФЛ или КФК, американская фигуристка – в порно
«Реал» разгромил «Валенсию», «Мордовия» – в ПФЛ или КФК, американская фигуристка – в порно
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
19.06.2020 08:21
Футбол
автор: Чикирис Олег
Президент «Ростова» призывает Ротенберга к совести. А есть ли она у него самого?
Президент «Ростова» призывает Ротенберга к совести. А есть ли она у него самого?
Арташес Арутюнянц выступил с заявлением насчет запланированного на 19 июня матча чемпионата России «Сочи» - «Ростов». И переложил все с больной головы на здоровую.
18.06.2020 21:02
Футбол
автор: Кузнецов Дмитрий
«Вы же у ребятишек воруете!» Отец Головина не понимает, где деньги за подготовку его сына-футболиста
«Вы же у ребятишек воруете!» Отец Головина не понимает, где деньги за подготовку его сына-футболиста
РФС еще раз рапортовал, что солидарные отчисления от трансфера Александра Головина из ЦСКА в «Монако» дойдут до школ, участвовавших в подготовке лидера сборной России. Однако на родине футболиста в Кузбассе продолжают бить тревогу.
18.06.2020 20:29
Футбол
автор: Волохов Юрий
Тони Шунич: Самыми сложными будут первые матчи после паузы. У «Динамо» есть шанс догнать ЦСКА
Тони Шунич: Самыми сложными будут первые матчи после паузы. У «Динамо» есть шанс догнать ЦСКА
31-летний защитник «Динамо» поделился с «Советским спортом» ожиданиями от возобновления сезона в российской футбольной премьер-лиге.
18.06.2020 18:25
Футбол
автор: Григорьевская Юлия
Судьбу «Ростова» решит Ротенберг, извинения Федуну принесены, чемпионский кубок могут вручить вживую
Судьбу «Ростова» решит Ротенберг, извинения Федуну принесены, чемпионский кубок могут вручить вживую
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев и президент РПЛ Сергей Прядкин дали совместную пресс-конференцию накануне возобновления чемпионата России по футболу. Приводим фрагменты.
18.06.2020 17:11
Футбол
автор: Григорьевская Юлия
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика