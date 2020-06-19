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С «Ахматом» такого не было четыре года, с Глушаковым – 15 месяцев
19 июня 20:35
автор: Сергеев Иван

С «Ахматом» такого не было четыре года, с Глушаковым – 15 месяцев

Грозненский футбольный клуб ударно вышел из карантина, забив в Самаре пятую часть всех своих голов нынешнего сезона.

До визита на «Самара Арену» команда Игоря Шалимова располагалась на последнем месте в таблице РПЛ с 20 очками и 16 голами. Пропустив на шестой минуте от Тараса Бурлака, «Ахмат» во втором тайме выдал невероятный отрезок: с 54-й минуты по 69-ю команда забила четырежды! Таким образом, за одну игру грозненцы скакнули вверх на три строчки, опустив своего соперника на самое дно.

Два гола записал на свой счет нападающий Владимир Ильин, который ранее лишь однажды оформлял в РПЛ дубль - за «Урал»-2017/18 в ворота «СКА-Хабаровска». Также отличились Бернард Бериша и Денис Глушаков. Экс-капитан «Спартака» забил в двух турах кряду. Напомним, перед самым уходом на карантин Глушаков поразил ворота «Динамо». Но если тогда «Ахмат» уступил дома 2:3, то теперь победил в гостях 4:2 (в самой концовке пилюлю самарцам немного подсластил Максим Глушенков).

С Глушаковым такого не было 15 месяцев - чтобы Денис отметился голами в двух турах премьер-лиги кряду. Получилось на тоненького - пришлось использовать систему VAR.

Предыдущий раз подобный «трюк» ему удался в марте 2019-го, когда он защищал цвета «Спартака» (голы «Зениту» и «Ахмату»). А для всего «Ахмата» произошло еще более знаменательное событие. Мало того что команда провела самый результативный матч в нынешнем сезоне. Четыре мяча в гостях грозненцы не отгружали с октября 2016-го (победа 4:1 в Екатеринбурге над «Уралом»).

Тогда «Ахмат» еще назывался «Тереком». Руководил командой Рашид Рахимов, которого, кстати, прошлой осенью сменил Шалимов. Тот сезон стал самым успешным в истории клуба (5-е место в РПЛ-2016/17). Сейчас о подобном результате грозненцам остается мечтать - впереди борьба за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Ну а «Крыльям», не вернувшим из аренды в «Спартаке» Александра Соболева, остается только посочувствовать. Подняться с последней строчки заметно ослабленной команде Миодрага Божовича будет непросто.

РПЛ. 23-й тур

«Крылья Советов» - «Ахмат» - 2:4 (1:0)
Голы: Бурлак, 6 - 0:1. Ильин, 54 - 1:1. Глушаков, 59 - 1:2. Ильин, 66 - 1:3. Бериша, 69 - 1:4. Глушенков, 88 - 2:4.

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