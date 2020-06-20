Игорь Гамула: Приз лучшему игроку матча «Сочи» – «Ростов» я бы отдал Прядкину

- Судя по счету, состоялось избиение младенцев? Вам жаль ребят или считаете, что это отличный опыт для них?

- Матч получился интересным… Бывают ситуации, когда люди не играют из-за пандемии три месяца, а потом надо выходить на поле. Это чревато травмами, в том числе и моральными… Но у нас есть руководители, которых выбирают клубы, и потом эти руководители засовывают голову в песок, ожидая, пока все само решится.

Ну, не пошел «Сочи» на уступки – есть же волевые решения, которые прописаны в регламенте! РПЛ имела все возможности перенести этот матч. Жалко и стыдно было смотреть со стороны на то, что происходило на поле.

Но это не умаляет достоинства футболистов «Ростова» - тех ребятишек, которые старались. После матча я выбирал лучшего игрока и пошутил, что хочу вручить приз Денису Попову, но выбираю Сергея Прядкина. Не то, чтобы я делаю упрек президенту РПЛ, у меня очень хорошие отношения с ним. Но ведь РФС пошел на встречу и сказал, что надо решить все полюбовно. Это ведь может случиться с любой командой. Надо правильно выходить из таких ситуаций…

Перед эфиром я сидел в комнате в Останкине, и когда наши мальчишки забили на первой минуте, Андрей Аршавин, Володя Быстров, все, кто там был, кричали так, будто мы выиграли чемпионат мира! Было очень приятно.

Понятно, что футболисты «Сочи» решают свои локальные задачи. Какие к ним претензии? А «Ростов» попал в очень сложное положение. Я знаю, как там люди болеют, как переживают, как относится к футболу руководство города, как достаются все денежные средства. Команда сейчас на хорошем ходу, она была настроена по-боевому, хотела биться за место в Лиге чемпионов, чтобы самим зарабатывать и забирать меньше бюджетных денег. И тут получить такую оплеуху. Конечно, не очень приятно.

- 17-летний Попов установил рекорд РПЛ, совершив 15 сейвов. Расскажите об этом вратаре.

- Мальчишка второй год тренируется с дублем. С ним работает Виталий Кафанов. Обычный мальчишка, старается, хочет вырасти в футболиста. Сейчас пишут, что надо мальчишек пожалеть. Не надо никого жалеть – это футбол. А в нем выживают сильнейшие. Если тебя будут жалеть, ты никогда не заиграешь. Но тут, конечно, была особая ситуация.

Даже здоровые мужики не могут выйти после трехмесячной паузы и полноценно играть. Я бы хотел обратиться к тем руководителям, дети которых играют в футбол. Выпустили бы они своего сына на такой матч? Я сам работаю в «Ростове» и могу сказать, что клуб серьезно относился ко всем предписаниям во время пандемии, наказывали за любое движение. Но случилась такая беда. Что же теперь делать?

- Психологически молодым ростовчанам будет тяжело пережить такое поражение?

- У каждого мальчишки свой характер. Кто-то может на себя обидеться, что так много пропустили, а кто-то подумает, что это вообще не его. Но в нашей истории было и такое, что дети по 14-15 лет воевали. А тут получилась история, что им надо было выходить на этот матч, и они сражались, как могли. Ребята бились, и никто не бросит в них камень. Я знаю, что болельщики ночью встречали команду в аэропорту.

- Многие думали, что «Сочи» хотя бы десятый мяч забивать не будет…

- «Сочи» все свои стандарты разыграл на сезон. Это уже не наше дело. У них есть главный тренер и президент, которые решают свои задачи.