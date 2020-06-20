Как «Спартак» раздавил в Туле «Арсенал», дважды пропустив в компенсированное время (видео)

Ростовскому молодняку в родном городе устроили горячий прием. Ну а «Спартак» на матч против «Арсенала» фанаты проводили зажигательным файер-шоу. Настолько зажигательным, что полиция завела уголовные дела по статье «хулиганство» за перекрытие проезжей части у «Открытие Арены».

Сезон в РПЛ возобновился бодренько. Если в Германии все поражались обилию гостевых побед, то у нас первые три матча 23-го тура (в Самаре, Сочи и Екатеринбурге) завершились волевыми – столь редкими для премьер-лиги до пандемии. Не стала исключением даже многострадальная игра «Сочи» - «Ростов» (10:1), подарившая нам нового национального героя - 17-летнего вратаря ростовчан Дениса Попова , который в пятницу, напомним, отразил пенальти от Антона Заболотного и установил рекорд РПЛ по числу сейвов (15)...

Довольно активно московские фаны вели себя и в Туле. Клуб был даже вынужден официально обратиться к своим болельщикам воздержаться от массовых выездов, ведь, согласно регламенту финишного отрезка РПЛ, гостевые трибуны на стадионах пока закрыты. Вот и на арене «Арсенала» организованно поддержать «Спартак» было нельзя. Попавшие на центральную трибуну поклонники красно-белых смотрели футбол без атрибутики, соблюдая социальную дистанцию.

«Арсенал» для «Спартака» в последние годы превратился в едва ли не самого неудобного противника. Красно-белые проиграли тулякам три предыдущие встречи. Под началом трех разных главных тренеров - Массимо Карреры (2:3), Олега Кононова (0:3) и Доменико Тедеско (0:1). На этот раз красно-белыми непосредственно руководил... Андреас Хинкель: из-за дисквалификации за четыре желтые карточки Тедеско не имел права находиться на скамейке. Он расположился вместе с гендиректором клуба Томасом Цорном в VIP-ложе.

Впрочем, стартовый состав гостей, разумеется, определял Тедеско. И особых сюрпризов итальянский немец своему российскому визави не преподнес. На поле вышли оба переболевших во время пандемии коронавирусом лидера полузащиты красно-белых - Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин. А место в защите сохранил 20-летний Павел Маслов, дебютировавший за «Спартак» в Оренбурге перед самым уходом на карантин. Четвертьфиналист ЧМ-2018 Илья Кутепов, заметим, продолжает восстанавливаться после травмы.

«Арсенал» и «Спартак» подходят к матчу с одинаковым количеством очков. Кто вырвется вперед сегодня?



❗ Доменико Тедеско дисквалифицирован, на эту игру команды выведет Андреас Хинкель.



📺 #АрсеналСпартак в 16:25 на #МАТЧПРЕМЬЕР

📱 Приложение «МАТЧ!»

💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r pic.twitter.com/NKF4MQLEg2 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) June 20, 2020

Возможно, кто-то ожидал увидеть в нападении «Спартака» Эсекиэля Понсе, подозрительные обстоятельства трансфера которого из «Ромы» сейчас изучает ФИФА (первый клуб аргентинца «Ньюэллз Олд Бойз» обвиняет москвичей и римлян в сознательном занижении суммы сделки с целью минимизации солидарных выплат). Однако выбор в пользу Джордана Ларссона и Александра Соболева себя полностью оправдал. Швед создал опасный момент в дебюте. А россиянин перед самым перерывом отметился забитым мячом.

Соболев спас уже, казалось бы, загубленную Бакаевым контратаку. Зелимхан запнулся, мяч отскочил в зону Александра, а тот, сделав резкое ускорение, как от стоячего ушел от Максима Беляева и филигранно пробил в дальний нижний угол с отскоком от штанги.

⚽ Александр Соболев забил свой дебютный гол за «Спартак» в Тинькофф РПЛ



📺 #АрсеналСпартак на #МАТЧПРЕМЬЕР

📱 Приложение «МАТЧ!»

💻 https://t.co/yH9Ux97WSZhttps://t.co/CBYPWMJzi1 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) June 20, 2020

Теперь у Соболева есть гол за «Спартак» не только в FIFA. В РПЛ-2019/20 он отличился впервые с 5 октября 2019 года, когда еще защищал цвета «Крыльев Советов». Напомним, самарцы зимой отдали своего лучшего бомбардира красно-белым в аренду до конца сезона. А во время пандемии контракт нападающего был выкуплен москвичами окончательно за рекордную для «Крыльев» сумму (примерно 5 миллионов евро).

Свой отрезок в Туле Соболев провел очень продуктивно. По такой игре, мягко говоря, не изобиловавшей острыми моментами, активность центрфорварда «Спартака» зашкаливала. Как показалось, он был готов отработать в таком режиме все 90 минут. Однако по истечении получаса уступил место на поле Понсе. И почти сразу состоялся второй гол гостей. Айртон ускорился на своем левом фланге, сделал навес на дальнюю штангу, куда вовремя подоспел Николай Рассказов. Защита «Арсенала» явно его проморгала. И зрители увидели невероятное - гол Рассказова головой. Интересно, забивал ли он таким способом хотя бы в двусторонках?

Можно сказать, «Спартак» выжал два гола из двух голевых эпизодов. Такую реализацию принято считать показателем класса. Но уж больно «вареным» в субботу смотрелся «Арсенал». Так что, в первую очередь, стоит похвалить красно-белых за отменную физическую готовность. Разница в кондициях команд отчетливо проявилась в третьем голе «Спартака», когда Ларссон и Понсе в пару ходов разделались со всей тульской защитой.

Дело вполне могло закончиться сверхкрупной победой гостей. И это было бы логично. Но хозяева, хотя и не возродили интригу по-настоящему, в итоге уступили с достойным счетом. В добавленные судьей шесть минут, превратившиеся в десять, уместились сразу два (!) ответных гола «Арсенала». Второй Даниил Лесовой добавил в сетку после отраженного Александром Максименко пенальти, назначенного после изучения VAR за опасную игру Андрея Ещенко против Гии Григалавы.

⚽ Даниилу Лесовому не удалось реализовать пенальти, но игрок оказался первым на добивании.#АрсеналСпартак на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/1iibWfMDAM — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) June 20, 2020

Что это было? Издержки посткарантинного футбола. Но «Спартак» все равно убедил. И теперь может смело гнаться за еврокубковой пятеркой. А туляки уже чувствуют дыхание в спину «Сочи», который зимой шел в РПЛ на последнем месте...

Тем временем 23-й тур имеет все шансы стать самым результативным не только в нынешнем сезоне, но и вообще в истории. За четыре матча забито 25 мячей! Чем порадуют ЦСКА и «Зенит»?