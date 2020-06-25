ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Все заражения коронавирусом в российском футболе. «Оренбург» довел их число почти до сорока
25 июня 16:42
автор: Иван Сергеев
автор фото: Константин Рыбин/РПЛ

Все заражения коронавирусом в российском футболе. «Оренбург» довел их число почти до сорока

25 июня стало известно о положительных тестах на COVID-19 в оренбургском клубе. «Советский спорт» подбивает общие, но далеко не окончательные цифры.

В 23-м туре РПЛ «Оренбург» 21 июня встречался в Москве с «Локомотивом» (0:1). Подозрения на коронавирус были выявлены в южноуральском клубе на этой неделе. Но где гарантии, что зараженные футболисты не вышли в воскресенье на поле в Черкизове? «Оренбург» сразу сел на карантин в ожидании результатов повторных тестов (увы, они тоже оказались положительными - у шести игроков и двух сотрудников клуба). А с 24 июня... решение изолироваться на базе в Баковке принял «Локо».

Странное совпадение, не находите? Впрочем, председатель совета директоров железнодорожного клуба Анатолий Мещеряков пресек на корню любые домыслы: «В «Локомотиве» все здоровы. Против нас играли чистые футболисты «Оренбурга». Если они что-то подхватили, то уже потом». Что ж, поживем - увидим...

Но как не вспомнить, что именно в «Локо» еще в мае был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. «Нулевым пациентом» стал перуанский форвард-ветеран Джефферсон Фарфан. Он справился с последствиями COVID-19 до рестарта чемпионата. Так же, как и трое других футболистов красно-зеленых - Антон Коченков, Тимур Сулейманов и Роман Тугарев. При этом положительный тест Дмитрия Баринова оказался ошибочным.

Переболели заразой во время самоизоляции и в... «Оренбурге». Правда, Филипу Рогичу, Жиге Шкофлеку и Андреа Чуканову не пришлось пропускать ни одной тренировки. У них были обнаружены антитела: в клуб все трое вернулись здоровыми. Рогич с тех пор успел расторгнуть контракт с «Оренбургом». А Шкофлек и Чуканов, попав в заявку на матч 23-го тура, против «Локо» не сыграли. Интересно, присутствует ли кто-нибудь из них среди заболевших сейчас? Мы же знаем, что коронавирус можно подхватить повторно, что весной подвердил пример форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы.

Идем дальше. В настоящий момент изолирован от остального мира основной состав «Динамо». Если Роспотребнадзор не разрешит РПЛ смягчить медицинский регламент, то против ЦСКА бело-голубым придется выставлять молодежку. Виной тому коронавирус у Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и, возможно, Клинтона Нжи. По камерунцу остаются сомнения, но сути это не меняет: в соответствии с действующими правилами, карантин проходит вся контактная группа.

Ранее, напомним, матч 23-го тура «Краснодар» - «Динамо» был перенесен на 19 июля. А еще в подготовительный период в рядах бело-голубых уже выявлялись заболевшие - Роман Евгеньев, Дэвид Сангаре и Сильвестр Игбун (у последнего были зафиксированы антитела).

Прошел лечение от коронавируса (причем в довольно тяжелой форме) опытный форвард «Урала» Павел Погребняк. Переболели COVID-19 спартаковцы Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин. В «Рубине» зараза не обошла стороной Константина Плиева, Николая Пояркова, Дарко Йевтича, Сильвие Бегича, Ивана Коновалова и Солтмурада Бакаева (который после «выписки» успел отметиться дебютным голом в РПЛ - в Екатеринбурге).

В наибольшей степени от коронавируса пострадал «Ростов». Там нкануне матча против «Сочи» рапортовали о шести заражениях (тест Ивелина Попова, правда, не подтвердился). В число инфицированных попали Роман Еременко, Хорен Байрамян, Арсений Логашов, Деннис Хаджикадунич и Матиас Норманн. Команда села на карантин - и была вынуждена выставить на «Фиште» юношеско-молодежный состав, который был разгромлен сочинцами со счетом 10:1.

Имя заболевшего в «Уфе» так и не было разглашего. Скорее всего, им оказался аргентинский нападающий Андрес Вомбергар. Это не помешало уфимцам провести матч против «Тамбова» основным составом, что, как считают в РПЛ, не противоречило требованиям регионального отделения Роспотребнадзора. Ситуация странная, почти скандальная, но для статистики важно другое - коронавирус дошел и до «Уфы». Клуб это подтвердил. Также известно, что переболел «чумой 2020 года» и нападающий «Краснодара» Магомед Шапи Сулейманов. И вот какая промежуточная картина получается.

По состоянию на 25 июня (а сезон был возобновлен 19-го) коронавирус затронул девять из шестнадцати клубов РПЛ. В общей сложности инфицированы 35 футболистов. Тридцать пять! Это уже похоже напандемию местного, футбольного значения. И есть подозрение: намечающееся послабление со стороны Роспотребнадзора (который вот-вот отменит обязательный 14-девный карантин для игроков, контактировавших с заболевшими, если тесты таких футболистов не дадут положительнымй результат на день матча) может привести к тотальному заражению COVID-19 всей премьер-лиги.

К сожалению, многие наши клубы оказались не в состоянии строго соблюдать все предписанные меры безопасности, а у РПЛ не получилось установить жесткий контроль за происходящим. Отрицать это бессмысленно. Цифровое доказательство налицо. Мы же видим, что в футбольных чемпионатах Германии, Испании, Италии и Англии ничего подобного не происходит.

Федуна – в президенты! Продолжать чемпионат России по футболу нет никакого смысла

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Урал» вышел в полуфинал Кубка РоссииЦСКА подписал контракт с Гогричиани«Литл Биг» мирового футбола. Лионелю Месси – 33 годаБабаев объявил об уходе спонсоров от ПФК ЦСКАРумынка, о которой мечтает весь мирБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикини
Все заражения коронавирусом в российском футболе. «Оренбург» довел их число почти до сорока
Все заражения коронавирусом в российском футболе. «Оренбург» довел их число почти до сорока
25 июня стало известно о положительных тестах на COVID-19 в оренбургском клубе. «Советский спорт» подбивает общие, но далеко не окончательные цифры.
25.06.2020 16:42
Футбол
автор: Иван Сергеев
Федуна – в президенты! Продолжать чемпионат России по футболу нет никакого смысла
Федуна – в президенты! Продолжать чемпионат России по футболу нет никакого смысла
Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Кузнецов советует руководителям российского футбола оставить тщетные попытки спасти сезон-2019/20. Дальше будет только хуже.
25.06.2020 15:35
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
«Такой гол мог забить только ван Бастен». 32 года – финалу Евро-1988, в котором сыграла сборная СССР
«Такой гол мог забить только ван Бастен». 32 года – финалу Евро-1988, в котором сыграла сборная СССР
25 июня 1988 года на Олимпийском стадионе в Мюнхене советские футболисты уступили голландцам со счетом 0:2. «Советский спорт» попросил вспомнить события того чемпионата Европы ведущего полузащитника нашей команды Сергея Алейникова.
25.06.2020 11:42
Футбол
автор: Юрий Волохов
Против «Реала» сыграл 15-летний аргентинец, которого называют «новым Месси». Обзор еврофутбола
Против «Реала» сыграл 15-летний аргентинец, которого называют «новым Месси». Обзор еврофутбола
Атакующий полузащитник «Мальорки» Лука Ромеро стал самым молодым участником матча в истории чемпионатов Испании по футболу.
25.06.2020 09:17
Футбол
автор: Иван Сергеев
«Реал» лидирует без помощи судей, «Урал» в полуфинале Кубка, Гончаренко вернулся в Москву
«Реал» лидирует без помощи судей, «Урал» в полуфинале Кубка, Гончаренко вернулся в Москву
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
25.06.2020 08:03
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Зачем РПЛ президент, который не способен восстановить справедливость?
Зачем РПЛ президент, который не способен восстановить справедливость?
Хоккейный обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин – о заявлениях главы футбольной премьер-лиги Сергея Прядкина.
24.06.2020 23:40
Футбол
автор: Виталий Славин
Григорий Иванов: О «Зените» и «Спартаке» не думаем. Нам еще «Химки» победить надо
Григорий Иванов: О «Зените» и «Спартаке» не думаем. Нам еще «Химки» победить надо
Президент «Урала» прокомментировал «Советскому спорту» выход екатеринбургской команды в полуфинал Кубка России.
24.06.2020 20:12
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Александр Точилин: Овчинников может встряхнуть ЦСКА так же, как Каррера встряхнул «Спартак»
Александр Точилин: Овчинников может встряхнуть ЦСКА так же, как Каррера встряхнул «Спартак»
Бывший защитник и тренер «Динамо», еще в прошлом году возглавлявший «Сочи», поделился с «Советским спортом» ожиданиями от предстоящего в выходные столичного футбольного дерби в рамках 24-го тура РПЛ.
24.06.2020 17:26
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Ждем феерию в Лондоне и Бергамо и очередной гостевой гол Смолова «Реалу»
Ждем феерию в Лондоне и Бергамо и очередной гостевой гол Смолова «Реалу»
«Советский спорт» представляет главные матчи европейского футбольного мид-уика.
24.06.2020 13:18
Футбол
автор: Артем Зибрак
В России – самые молодые тренеры, их увольняют каждые 336 дней. Исследование мирового футбола
В России – самые молодые тренеры, их увольняют каждые 336 дней. Исследование мирового футбола
Очередной статистический отчет швейцарской футбольной обсерватории посвящен главным тренерам 1646 клубов из 110 лиг 79 стран мира.
24.06.2020 10:14
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика