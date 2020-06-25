Все заражения коронавирусом в российском футболе. «Оренбург» довел их число почти до сорока

В 23-м туре РПЛ «Оренбург» 21 июня встречался в Москве с «Локомотивом» (0:1). Подозрения на коронавирус были выявлены в южноуральском клубе на этой неделе. Но где гарантии, что зараженные футболисты не вышли в воскресенье на поле в Черкизове? «Оренбург» сразу сел на карантин в ожидании результатов повторных тестов (увы, они тоже оказались положительными - у шести игроков и двух сотрудников клуба). А с 24 июня... решение изолироваться на базе в Баковке принял «Локо».
Странное совпадение, не находите? Впрочем, председатель совета директоров железнодорожного клуба Анатолий Мещеряков пресек на корню любые домыслы: «В «Локомотиве» все здоровы. Против нас играли чистые футболисты «Оренбурга». Если они что-то подхватили, то уже потом». Что ж, поживем - увидим...
Но как не вспомнить, что именно в «Локо» еще в мае был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. «Нулевым пациентом» стал перуанский форвард-ветеран Джефферсон Фарфан. Он справился с последствиями COVID-19 до рестарта чемпионата. Так же, как и трое других футболистов красно-зеленых - Антон Коченков, Тимур Сулейманов и Роман Тугарев. При этом положительный тест Дмитрия Баринова оказался ошибочным.
Переболели заразой во время самоизоляции и в... «Оренбурге». Правда, Филипу Рогичу, Жиге Шкофлеку и Андреа Чуканову не пришлось пропускать ни одной тренировки. У них были обнаружены антитела: в клуб все трое вернулись здоровыми. Рогич с тех пор успел расторгнуть контракт с «Оренбургом». А Шкофлек и Чуканов, попав в заявку на матч 23-го тура, против «Локо» не сыграли. Интересно, присутствует ли кто-нибудь из них среди заболевших сейчас? Мы же знаем, что коронавирус можно подхватить повторно, что весной подвердил пример форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы.
Идем дальше. В настоящий момент изолирован от остального мира основной состав «Динамо». Если Роспотребнадзор не разрешит РПЛ смягчить медицинский регламент, то против ЦСКА бело-голубым придется выставлять молодежку. Виной тому коронавирус у Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и, возможно, Клинтона Нжи. По камерунцу остаются сомнения, но сути это не меняет: в соответствии с действующими правилами, карантин проходит вся контактная группа.
Ранее, напомним, матч 23-го тура «Краснодар» - «Динамо» был перенесен на 19 июля. А еще в подготовительный период в рядах бело-голубых уже выявлялись заболевшие - Роман Евгеньев, Дэвид Сангаре и Сильвестр Игбун (у последнего были зафиксированы антитела).
Прошел лечение от коронавируса (причем в довольно тяжелой форме) опытный форвард «Урала» Павел Погребняк. Переболели COVID-19 спартаковцы Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин. В «Рубине» зараза не обошла стороной Константина Плиева, Николая Пояркова, Дарко Йевтича, Сильвие Бегича, Ивана Коновалова и Солтмурада Бакаева (который после «выписки» успел отметиться дебютным голом в РПЛ - в Екатеринбурге).
В наибольшей степени от коронавируса пострадал «Ростов». Там нкануне матча против «Сочи» рапортовали о шести заражениях (тест Ивелина Попова, правда, не подтвердился). В число инфицированных попали Роман Еременко, Хорен Байрамян, Арсений Логашов, Деннис Хаджикадунич и Матиас Норманн. Команда села на карантин - и была вынуждена выставить на «Фиште» юношеско-молодежный состав, который был разгромлен сочинцами со счетом 10:1.
Имя заболевшего в «Уфе» так и не было разглашего. Скорее всего, им оказался аргентинский нападающий Андрес Вомбергар. Это не помешало уфимцам провести матч против «Тамбова» основным составом, что, как считают в РПЛ, не противоречило требованиям регионального отделения Роспотребнадзора. Ситуация странная, почти скандальная, но для статистики важно другое - коронавирус дошел и до «Уфы». Клуб это подтвердил. Также известно, что переболел «чумой 2020 года» и нападающий «Краснодара» Магомед Шапи Сулейманов. И вот какая промежуточная картина получается.
По состоянию на 25 июня (а сезон был возобновлен 19-го) коронавирус затронул девять из шестнадцати клубов РПЛ. В общей сложности инфицированы 35 футболистов. Тридцать пять! Это уже похоже напандемию местного, футбольного значения. И есть подозрение: намечающееся послабление со стороны Роспотребнадзора (который вот-вот отменит обязательный 14-девный карантин для игроков, контактировавших с заболевшими, если тесты таких футболистов не дадут положительнымй результат на день матча) может привести к тотальному заражению COVID-19 всей премьер-лиги.
К сожалению, многие наши клубы оказались не в состоянии строго соблюдать все предписанные меры безопасности, а у РПЛ не получилось установить жесткий контроль за происходящим. Отрицать это бессмысленно. Цифровое доказательство налицо. Мы же видим, что в футбольных чемпионатах Германии, Испании, Италии и Англии ничего подобного не происходит.