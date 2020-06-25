Все заражения коронавирусом в российском футболе. «Оренбург» довел их число почти до сорока

В 23-м туре РПЛ «Оренбург» 21 июня встречался в Москве с «Локомотивом» (0:1). Подозрения на коронавирус были выявлены в южноуральском клубе на этой неделе. Но где гарантии, что зараженные футболисты не вышли в воскресенье на поле в Черкизове? «Оренбург» сразу сел на карантин в ожидании результатов повторных тестов (увы, они тоже оказались положительными - у шести игроков и двух сотрудников клуба). А с 24 июня... решение изолироваться на базе в Баковке принял «Локо».

Странное совпадение, не находите? Впрочем, председатель совета директоров железнодорожного клуба Анатолий Мещеряков пресек на корню любые домыслы: «В «Локомотиве» все здоровы. Против нас играли чистые футболисты «Оренбурга». Если они что-то подхватили, то уже потом». Что ж, поживем - увидим...

Но как не вспомнить, что именно в «Локо» еще в мае был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. «Нулевым пациентом» стал перуанский форвард-ветеран Джефферсон Фарфан. Он справился с последствиями COVID-19 до рестарта чемпионата. Так же, как и трое других футболистов красно-зеленых - Антон Коченков, Тимур Сулейманов и Роман Тугарев. При этом положительный тест Дмитрия Баринова оказался ошибочным.

Переболели заразой во время самоизоляции и в... «Оренбурге». Правда, Филипу Рогичу, Жиге Шкофлеку и Андреа Чуканову не пришлось пропускать ни одной тренировки. У них были обнаружены антитела: в клуб все трое вернулись здоровыми. Рогич с тех пор успел расторгнуть контракт с «Оренбургом». А Шкофлек и Чуканов, попав в заявку на матч 23-го тура, против «Локо» не сыграли. Интересно, присутствует ли кто-нибудь из них среди заболевших сейчас? Мы же знаем, что коронавирус можно подхватить повторно, что весной подвердил пример форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы.

Идем дальше. В настоящий момент изолирован от остального мира основной состав «Динамо». Если Роспотребнадзор не разрешит РПЛ смягчить медицинский регламент, то против ЦСКА бело-голубым придется выставлять молодежку. Виной тому коронавирус у Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и, возможно, Клинтона Нжи. По камерунцу остаются сомнения, но сути это не меняет: в соответствии с действующими правилами, карантин проходит вся контактная группа.