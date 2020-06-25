Вячеслав Колосков: У Винер гимнастки сидят на базе годами и не пикают. Вот пример для футболистов

- Вот и «Оренбург» сел на карантин из-за шести случаев заражения COVID-19 в команде… Теперь придется играть против «Краснодара» молодежкой или заметно усеченным составом. Может, пора остановить чемпионат России? Ведь доигровка задумывалась для соблюдения спортивного принципа, а никакого равенства условий нет…

- Не надо драматизировать. На данный момент на карантине только три клуба – «Ростов», «Динамо» и «Оренбург». И если в их отношении нарушается спортивный принцип, то они сами в этом виноваты. Клубы должны нести ответственность за то, что не обеспечивают полную изоляцию своих игроков. Регламент очень жесткий. Там много предписаний. И надо следовать каждому пункту, а не выборочно, как это происходит. А если нарушил, готовься к последствиям.

Другой вопрос, надо ли изолировать всю команду, если вирус выявлен у нескольких футболистов? Мое мнение: если они «чистые», пусть играют. Но это надо предварительно согласовать с Роспотребнадзором.

- Внести соответствующие поправки в регламент легко?

- Нет, конечно. Там много согласований. Но, как я понимаю, процесс идет. И вероятность внесения поправок есть. Это было бы логично. Не останавливают же всю стройку, если пять рабочих из ста заболели. Остальные 95 выходят на работу. Так же должно быть и в футболе.

Тем не менее, хочется достучаться до сознания руководителей клубов: почему нельзя обеспечить тотальный карантин для команды в течение трех недель? Чтобы игроки сидели на базе и ни с кем не контактировали. А получается, где-то команда сыграла, потренировалась – и ребята разъехались. Да потерпите вы месяц! Что это за распущенность? Почему у Ирины Винер гимнастки годами сидят на базе и не пикают, а футболисты требуют к себе особый подход. Они устают, им нужна психологическая разгрузка? Да чушь все это.

- А может, отложить концовку чемпионата – для проведения дополнительных туров из перенесенных матчей? Правда, если смещать игры на август, потребуется специальное разрешение УЕФА.

- Об этом говорить бессмысленно. УЕФА сделал бы нам уступки, если бы были объективные причины. А здесь – сто процентов наша вина. Клубы не выполняют в полной мере предписания РФС и РПЛ.

- И вас не смущает перспектива увидеть матчи с участием молодежных составов? Игра «Сочи» - «Ростов», мягко говоря, не украсила наш футбол…

- Издержки неизбежны. А чтобы не попасть в такую же ситуацию, есть, повторюсь, простой способ. Закройтесь на базе, изолируйтесь, и не будет у вас никаких заражений. К примеру, «Локомотив» сейчас сидит в Баковке. Там явно хотят доиграть сезон в полном составе. Так же надо поступить всем.