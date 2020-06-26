«Ливерпуль» – чемпион спустя 30 лет, Карпин троллит РПЛ, Бузова опередила Овечкина

Клопп стал первым немецким тренером, выигравшим в английском чемпионате. Любопытно, что с момента создания АПЛ все 28 титулов брали тренеры не из Англии. 53-летний немец завоевал 9-й трофей в своей карьере. Ранее он дважды приводил к чемпионству в бундеслиге дортмундскую «Боруссию» (2011, 2012), один раз становился с ней обладателем Кубка Германии (2012) и дважды – победителем Суперкубка Германии (2013, 2014).

В меньшинстве «Сити» имел минимум шансов спастись, не говоря уж о том, чтобы вырвать победу, и логично проиграл. Таким образом, чемпионская гонка в АПЛ официально завершена. Для «мерсисайдцев» это 19-я победа в чемпионах Англии за историю клуба и первая с сезона-1989/90 .

Победный мяч в матче забил полузащитник «Челси» Виллиан на 78-й минуте с пенальти, назначенного за умышленную игру рукой Фернандиньо, который за этот фол получил красную карточку. А начался тот эпизод с того, что Виллиан убежал по краю от Александра Зинченко.

«Ливерпуль» за семь туров до окончания сезона АПЛ завоевал чемпионский титул. Команда Юргена Клоппа стала недосягаемой для ближайшего преследователя «Манчестер Сити», который вчера поздно вечером проиграл в гостях «Челси» со счетом 2:1. 24 июня «красные» разгромили «Кристал Пэлас» со счетом 4:0 и набрали 86 очков. У «горожан» осталось 63.

С «Ливерпулем» Клопп побеждал в Лиге чемпионов-2018/19, Суперкубке УЕФА-2019, чемпионате мира среди клубов-2019 и вот теперь в премьер-лиге-2019/20.

В «ОРЕНБУРГЕ» ВОСЕМЬ ЗАРАЖЕННЫХ

Очередной клуб российской премьер-лиги накрыла эпидемия коронавируса. На этот раз случаи заражения выявлены в «Оренбурге» - у шестерых игроков и двух сотрудников. Глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига расследует обстоятельства случившегося и находится в тесном контакте с местным Роспотребнадзором.

На 27 июня назначен матч «Оренбурга» с «Краснодаром», который пока не сыграл ни одной встречи после рестарта сезона, так как игра «быков» с «Динамо» в 23-и туре была перенесена на 19 июля из-за коронавируса в стане бело-голубых. Однако больше окон для переноса матчей не осталось, двигать расписание «Краснодара» некуда, и «Оренбургу», чтобы не получить техническое поражение, придется выставлять состав на субботний домашний поединок. Вариантов ровно два: либо это будет основа без зараженных игроков, либо молодежка. Надо дождаться решения Роспотребнадзора.

От этого ведомства, ставшего едва ли не главным для нашего футбола в последние дни, РПЛ ждет не только заключений по тестам, которые проходят игроки и тренеры, но также утверждения поправок в регламент. На данный момент действует правило, согласно которому все лица, имевшие тесный контакт с заболевшими, отправляются на 14-дневный карантин. Так уже произошло в «Ростове», где изолированы больше четырех десятков человек, и в «Динамо» - там на карантине основной состав.

В случае принятия новых правил, а это может произойти уже 26 июня, изолироваться будут только те, кто подцепил COVID-19, что станет серьезным подспорьем для проведения матчей в условиях массовых заражений футболистов. Всего с момента начала пандемии коронавирус был выявлен уже у 35 игроков в девяти клубах.

РПЛ ОШТРАФОВАЛА «РОСТОВ» И «СОЧИ»

В то же время послабления наверняка приведут к новым случаям заболеваний в клубах, многие из которых безответственно относятся к выполнению требований протокола безопасности. В четверг КДК РФС оштрафовал «Ростов» и «Сочи» за несоблюдение регламента возобновления РПЛ на 25 тысяч рублей каждый. Но что для нашего клубного футбола эти наказания – что слону дробина.

Не случайно вчера главный тренер дончан Валерий Карпин, на днях критиковавший нещадно руководство премьер-лиги, несмотря на существующие положения о корпоративной этике, выдал новую язвительную фразу в соцсетях: «Правильно понял, что дата игры «Краснодар» — «Динамо» изменена из-за форс-мажора?» - тем самым реагируя на сообщение лиги на английском языке, объясняющую причину переноса матча. Ранее РПЛ заявляла, что заболевания коронавирусом футболистов в период пандемии не считаются форс-мажорными обстоятельствами.

Имидж организации и так порядком подмочен в связи с массовыми заболеваниями, несоблюдением требований предосторожности как игроками, так и болельщиками на трибунах. А взаимная критика участников чемпионата и функционеров действий друг друга лишь добавляет негативного фона к рестарту сезона. Как и непоследовательность РПЛ.

Тот же «Ростов», который вынужден был выставлять юношей против «Сочи» в 23-м туре, планирует выйти на матч 24-го тура чемпионата России с «Арсеналом» основным составом. За исключением заболевших игроков. Во встрече примут участие футболисты, получившие отрицательные результаты тестов на коронавирус.

Также основой собирается играть против ЦСКА московское «Динамо», у которого на карантине вся команда после обнаружения китайской заразы у трех игроков.

АКИНФЕЕВ РАССКАЗАЛ О РАЗГРОМЕ ОТ «ЗЕНИТА»

Тем временем голкипер Игорь Акинфеев дал интервью бывшему нападающему сборной России Дмитрию Сычеву, который ведет свой видеоблог на ютубе. Комментируя недавний разгром ЦСКА от «Зенита» (0:4), лидер армейцев заметил:

«С одной стороны, обидно, когда после стольких побед, титулов – а их было 20 за 17 лет - видишь, как команда валится. Мы же провалили весну, сейчас вот с «Зенитом» так сыграли. А хочется-то по-прежнему максимума. Но с другой стороны, надо принимать все как есть. 0:4 уже не исправишь. Это история. Надо идти дальше. Не вены же себе, в конце концов, резать».

На дня известный блогер и тележурналист Василий Уткин поспешил заявить о том, что Акинфеев после матча с питерцами всерьез задумался о завершении карьеры. Но как видим, это мало стыкуется с тем, что говорит лучший вратарь страны.

Рассказал Игорь и о тренерах, работавших с ЦСКА, и о неудачной игре на чемпионате мира-2014, о чем он сильно переживал. А также успешных для сборной России Евро-2008 и ЧМ-2018, и о возможности уехать в зарубежный клуб.

«Такие мысли никогда особо и не посещали. У меня же агента не было. Всегда считал своим агентом Евгения Ленноровича (Гинера – прим.). С момента подписания первого контракта и по сей день. Были ли варианты? Вроде бы в 2005 и 2006 годах заходил разговор об «Арсенале». Но конкретики не знаю. Никаких бумаг в руках не держал. И не переживаю по поводу того, что не уехал в Лондон».

ХАБИБ ВОЗГЛАВИЛ РЕЙТИНГ FORBES, ОВЕЧКИН ТРЕТИЙ, ПАНАРИН ДЕВЯТЫЙ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оказался на четвертой позиции в рейтинге самых успешных российских звезд моложе 40 лет, в котором много спортсменов. В рейтинге Forbes учитываются такие показатели как доход за последний год, упоминания в СМИ и социальных сетях.

Заработки Овечкина оцениваются в 15,1 млн долларов. Еще два наших легионера НХЛ - форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин и нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин – заняли соответственно девятую и 14-ю строчку с доходами 13,2 и 9,1 млн долларов.

Возглавляет рейтинг чемпион UFC в легком весе боец Хабиб Нурмагомедов - 16,5 млн плюс крутой инстаграм (более 20 млн подписчиков). На втором месте певица Ольга Бузова, которая заработала не так много (2,7 млн), но все время на слуху. На третью позицию по сравнению с предыдущим рейтингом поднялся певец Егор Крид (6,9 млн), подвинувший с этой строчки как раз Овечкина.

Из спортсменов в первой двадцатке теннисист Даниил Медведев (12 место) и форвард «Зенита» Артем Дзюба (13 место).

Овечкин также занял третье место в списке лучших первых номеров драфта НХЛ с 1980 года. Этот рейтинг составлял официальный сайт лиги. Возглавляет его легенда «Питтсбурга» Марио Лемье, следом идет еще один знаменитый «пингвин» — Сидни Кросби. Из действующих игроков в первую десятку вошли Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», Патрик Кейн из «Чикаго» и Джо Торнтон из «Сан-Хосе».