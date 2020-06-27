Тедеско принял решение судей, Евсеев ничего не видел. Реакция тренеров после матча «Спартак» – «Уфа»

- В концовке судья Владислав Безбородов дважды мог засчитать голы Александра Соболева, но после консультаций с видеоассистентом этого не делал. Что скажете? - вопрос главному тренеру «Спартака».

- Не знаю, что сказать. Я принимаю это решение судей. Нет проблем, - ответил Тедеско.

- Игра команды вас устроила?

- Мы понимали, что «Уфа» будет играть от обороны. Соперник ожидаемо сделал ставку на конратаких. Кстати, »Уфа» уверенно действует против команд лидирующей группы. У «Зенита» отобрала четыре очка... И то, что мы не пропустили ни одного по-настоящему острого выпада гостей, - большой плюс. »Спартак» сыграл умно. И у нас самих были моменты для взятия ворота. У Джордана Ларссона в первом тайме, у Эсекиэля Понсе - во втором. В целом я удовлетворен командной работой.

- Как оцените выход Ильи Гапонова?

- Из-за дисквалификации Георгия Джикии и Айртона нам пришлось перекраивать всю защиту. И я доволен не только Гапоновым, но и Андреем Ещенко, и Павлом Масловым. Маслов и Гапонов - будущее «Спартака». Порой им не хватает хитрости, но это придет с возрастом. Главное, чтобы они не останавливались в своем игровом развитии.

- Почему в заявке отсутствовал Гус Тил? И что с Ларссоном, который захромал?

- Надеюсь, у Ларссона нет ничего страшного. Он сказал, что свело ногу. А Тил получил травму в прошлом туре в Туле. Она несерьезная. Скоро футболист вернется в общую группу.

- У вас нет планов закрыть команду в Тарасовке, чтобы полностью избежать риска заражения коронавирусом?

- К счастью, на данный момент в у нас нет проблем. Переболел Зелимхан Бакаев, но после этого других случаев не было. »Спартак» полностью контролирует ситуацию, чтобы исключить возможность заражения.