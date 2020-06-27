«Сами игроки предложили закрыться на базе в Баковке». Николич – после победы «Локо» над «Рубином»

- «Локомотив» после вашего прихода одержал вторую сухую победу кряду: 1:0 с «Оренбургом», теперь 2:0 с «Рубином». Ожидали такого?

- Я доволен тем, что мы увозим из Казани три очка. Особенно удался первый тайм, в котором «Локомотив» контролировал мяч 60 процентов времени и забил два гола. Впрочем, я не любитель выделять отдельные отрезки. Надо рассматривать весь матч. И в целом это была очень хорошая для нас игра.

- Почему в стартовом составе вышел Дмитрий Рыбчинский, а не Антон Миранчук?

- В «Локомотиве» большая группа футболистов восстанавливается после травм. Антон пока не готов на сто процентов, поэтому он вышел только на замену. Мы будем подводить его к основе постепенно, чтобы избежать любых рисков. А Рыбчинский заслужил право сыграть с первых минут отличной работой на тренировках. Я доволен им в той же степени, что и всей командой.

- После 23-го тура «Локомотив» изолировался до конца сезона на базе в Баковке. Легко ли далось это решение?

- Кому? Мне не пришлось никого уговаривать, если вы об этом. Игроки сами предложили пойти на такой шаг, посчитав, что в условиях пандемии так будет спокойнее. Ведран Чорлука, Гилерме и Гжегож Крыховяк подошли ко мне и сообщили о готовновти коллектива пойти на подобные меры. Для меня это очень хороший знак. Значит, команда понимает всю меру ответственности. Наша цель - попадание в Лигу чемпионов. Выиграно два финала, но впереди еще шесть. И то, что игроки настолько сконцентрированы сейчас на футболе, - моя первая тренерская победа в России. Именно так. Не выигрыши у «Оренбурга» и «Рубина», а командное решение изолироваться в Баковке.

- В составе «Локомотива» дважды отличился Алексей Миранчук, которого перед игрой вы выделяли. Почему не удалось его сдержать? - вопрос главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому.

- Голы Миранчука - не только его заслуга. Крыховяк, Жоау Мариу проделали у «Локо» огромный объем работы. И мы не пытались закрыть конкретно Миранчука, надо было разрушать всю атакующую игру соперника. Это в полной мере не удалось.

- Почему вы не носите маску и перчатки?

- Главному тренеру, насколько я знаю, не обязательно их надевать.