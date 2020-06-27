«Как говорил Семин, очко – шаг к чемпионству». Овчинников – после дерби ЦСКА и «Динамо»

- Дерби завершилось со счетом 0:0. Но ближе к концу у ЦСКА не осталось номинальных нападающих. Это ваша задумка? – вопрос Овчинникову.

- У нас только один чистый форвард - Федор Чалов. Когда его меняют, вперед может выдвигаться Никола Влашич. Но хорват, конечно, не классический нападающий... Мы держали в голове предстоящий скоро матч против «Спартака». Поэтому убрали Чалова, чтобы немного приберечь, и подняли выше Влашича. Не надо делить футболистов по амплуа. Функции могут меняться по ситуации.

- Получили удовольствие от работы главным тренером?

- Это не то чтобы удовольствие. Это моя работа. Сегодня я на этом месте. И мы добились положительного результата. Как говорил Юрий Семин, одно очко - это все равно шаг к чемпионству.

- То есть, игрой вы довольны?

- Хотелось больше моментов создавать и больше атаковать. Но «Динамо» не давало много пространства. И ошибок соперник не допускал. При этом мы качественно отоборонялись. После матча с «Зенитом» команда находилась в тяжелом психологическом состоянии. Так что сегодня сделан шажок вперед.

- Кто будет готовить команду к «Спартаку» - вы или Гончаренко?

- Следующий вопрос.

- Сегодня в стартовом составе ЦСКА дебютировал Константин Марадишвили. Он находится в лучшей форме, чем Кристиян Бистрович?

- Марадишвили сыграл очень хорошо, проделал большой объем работы. У нас идет ротация, все получают игровое время. Сегодня выбор пал на Константина.