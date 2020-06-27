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«Как говорил Семин, очко – шаг к чемпионству». Овчинников – после дерби ЦСКА и «Динамо»
27 июня 22:24
автор: Юлия Григорьевская

«Как говорил Семин, очко – шаг к чемпионству». Овчинников – после дерби ЦСКА и «Динамо»

Исполняющий в отсутствие Виктора Гончаренко функции главного тренера армейцев Сергей Овчинников поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ.

- Дерби завершилось со счетом 0:0. Но ближе к концу у ЦСКА не осталось номинальных нападающих. Это ваша задумка? – вопрос Овчинникову.
- У нас только один чистый форвард - Федор Чалов. Когда его меняют, вперед может выдвигаться Никола Влашич. Но хорват, конечно, не классический нападающий... Мы держали в голове предстоящий скоро матч против «Спартака». Поэтому убрали Чалова, чтобы немного приберечь, и подняли выше Влашича. Не надо делить футболистов по амплуа. Функции могут меняться по ситуации.

- Получили удовольствие от работы главным тренером?
- Это не то чтобы удовольствие. Это моя работа. Сегодня я на этом месте. И мы добились положительного результата. Как говорил Юрий Семин, одно очко - это все равно шаг к чемпионству.

- То есть, игрой вы довольны?
- Хотелось больше моментов создавать и больше атаковать. Но «Динамо» не давало много пространства. И ошибок соперник не допускал. При этом мы качественно отоборонялись. После матча с «Зенитом» команда находилась в тяжелом психологическом состоянии. Так что сегодня сделан шажок вперед.

- Кто будет готовить команду к «Спартаку» - вы или Гончаренко?
- Следующий вопрос.

- Сегодня в стартовом составе ЦСКА дебютировал Константин Марадишвили. Он находится в лучшей форме, чем Кристиян Бистрович?
- Марадишвили сыграл очень хорошо, проделал большой объем работы. У нас идет ротация, все получают игровое время. Сегодня выбор пал на Константина.

- Гончаренко участвовал в определении состава на матч с «Динамо»?
- Подготовка к дерби велась нашим тренерским штабом самостоятельно. Без участия Гончаренко.

- Каково состояние трех заболевших коронавирусом динамовцев? - вопрос главному тренеру бело-голубых Кириллу Новикову.
- Болезнь у всех проходит бессимптомно. Все они в больнице, делают процедуры. Думаю, в ближайшие дни наш состав пополнится.

- Пропуск первого посткарантинного тура РПЛ отбросило «Динамо» назад функционально?
- Это очень сильно подпортило нам картину. Катастрофическая ситуация. Мы набрали хорошую форму для возобновления чемпионата. Победили «Спартак» в товарищеском матче, показали хорошую игру с «Локомотивом»... Ничего не предвещало того, что у нас окажутся заболевшие ребята. Перенос встречи с «Краснодаром», конечно, был некстати. Растеряли кондиции. Но что теперь поделаешь? Будем как-то наверстывать через игры.

Гончаренко увидел с трибуны, как же уныл и безнадежен его ЦСКА. Так надо ли возвращаться?

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