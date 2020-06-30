Руслан Нигматуллин: Для победы над ЦСКА «Спартаку» надо сыграть, как «Зенит»

- Кто фаворит главного российского футбольного дерби?

- Скорее «Спартак», чем ЦСКА. Красно-белые сейчас понапористее, постабильнее. После перерыва в чемпионате набрали четыре очка, а армейцы – одно. Да, у красно-синих были более серьезные противники, но их игра не впечатляет. Неурядицы с Виктором Гончаренко тоже негативно влияют на команду. То Гончаренко тренирует, то Сергей Овчинников, то снова Гончаренко. Не знаю, как в ЦСКА все это утрясут к матчу со «Спартаком».

С другой стороны, дерби тем и хороши, что результат предсказать очень сложно. Если ЦСКА вдруг победит, для Гончаренко и всей команды это станет мощным толчком. Все может перевернуться.

- «Спартак» при Доменико Тедеско предпочитает играть вторым номером, на контратаках. С ЦСКА эта тактика эффективна?

- На мой взгляд, спартаковцам, наоборот, надо попробовать диктовать свои условия. Это не значит, что команда должна побежать с первых минут вперед с шашками наголо. Но если красно-белые выйдут играть в предельно осторожной манере, они тем самым дадут шанс ЦСКА. Это чревато. Для победы «Спартаку» нужно сыграть, как «Зенит». Уверенно, первым номером.

- Как восприняли метания Гончаренко после разгромного поражения от «Зенита»?

- Гончаренко – достаточно импульсивный человек, взрывной, но быстро остывает. После выхода из карантина все были на нервах, а тут 0:4 дома в статусном матче. Вот он и не выдержал, плюнул на всё и укатил в Белоруссию…Потом поговорил с руководством, переосмыслил ситуацию – и вернулся. Бывает и такое.

- Он-то переосмыслил, а футболисты? Команда примет тренера обратно? Говорят, не все довольны его возвращению.

- Мне приходилось работать с разными тренерами. И даже те, кого я сильно уважаю и люблю, порой говорили в мой адрес неприятные вещи. Возможно, Гончаренко перед временным уходом тоже жестко пообщался с командой. Кто-то, может, и обиделся. Но это же не значит, что теперь не надо верить в своего наставника, играть за него. Если футболист будет думать только о себе, ничего не добьется. Уверен, Гончаренко теперь доработает этот сезон. Как минимум. И команда должна его поддержать.

- А может, они устали друг от друга: Гончаренко от команды, команда – от него?

- И такое бывает. Особенно когда так долго не выигрываешь и не забиваешь. Начинаются взаимные претензии, самокопание. Но это все до первой победы.