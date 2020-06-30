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Руслан Нигматуллин: Для победы над ЦСКА «Спартаку» надо сыграть, как «Зенит»
30 июня 09:05
автор: Юлия Григорьевская

Руслан Нигматуллин: Для победы над ЦСКА «Спартаку» надо сыграть, как «Зенит»

Бывший вратарь ЦСКА и «Спартака» поделился ожиданиями от матча двух этих команд в рамках 25-го тура РПЛ.

- Кто фаворит главного российского футбольного дерби?
- Скорее «Спартак», чем ЦСКА. Красно-белые сейчас понапористее, постабильнее. После перерыва в чемпионате набрали четыре очка, а армейцы – одно. Да, у красно-синих были более серьезные противники, но их игра не впечатляет. Неурядицы с Виктором Гончаренко тоже негативно влияют на команду. То Гончаренко тренирует, то Сергей Овчинников, то снова Гончаренко. Не знаю, как в ЦСКА все это утрясут к матчу со «Спартаком».
С другой стороны, дерби тем и хороши, что результат предсказать очень сложно. Если ЦСКА вдруг победит, для Гончаренко и всей команды это станет мощным толчком. Все может перевернуться.

- «Спартак» при Доменико Тедеско предпочитает играть вторым номером, на контратаках. С ЦСКА эта тактика эффективна?
- На мой взгляд, спартаковцам, наоборот, надо попробовать диктовать свои условия. Это не значит, что команда должна побежать с первых минут вперед с шашками наголо. Но если красно-белые выйдут играть в предельно осторожной манере, они тем самым дадут шанс ЦСКА. Это чревато. Для победы «Спартаку» нужно сыграть, как «Зенит». Уверенно, первым номером.

- Как восприняли метания Гончаренко после разгромного поражения от «Зенита»?
- Гончаренко – достаточно импульсивный человек, взрывной, но быстро остывает. После выхода из карантина все были на нервах, а тут 0:4 дома в статусном матче. Вот он и не выдержал, плюнул на всё и укатил в Белоруссию…Потом поговорил с руководством, переосмыслил ситуацию – и вернулся. Бывает и такое.

- Он-то переосмыслил, а футболисты? Команда примет тренера обратно? Говорят, не все довольны его возвращению.
- Мне приходилось работать с разными тренерами. И даже те, кого я сильно уважаю и люблю, порой говорили в мой адрес неприятные вещи. Возможно, Гончаренко перед временным уходом тоже жестко пообщался с командой. Кто-то, может, и обиделся. Но это же не значит, что теперь не надо верить в своего наставника, играть за него. Если футболист будет думать только о себе, ничего не добьется. Уверен, Гончаренко теперь доработает этот сезон. Как минимум. И команда должна его поддержать.

- А может, они устали друг от друга: Гончаренко от команды, команда – от него?
- И такое бывает. Особенно когда так долго не выигрываешь и не забиваешь. Начинаются взаимные претензии, самокопание. Но это все до первой победы.

- Роман Широков сказал, что ЦСКА находится сейчас в плачевном состоянии. Согласны с такой формулировкой?
- После «Зенита» она была уместна. Но «Динамо» же армейцы не проиграли. Пусть и мало что создали. Но все-таки команда не в плачевном состоянии, а просто не в лучшем.

- За «Спартак» в дерби из-за дисквалификации не сыграет Алекс Крал. Это существенная потеря?
- Нет. У Тедеско есть выбор футболистов, которые могут достойно заменить чеха.

- В чем все-таки козыри армейцев?
- Родные трибуны. Да, стадион будет заполнен всего на десять процентов, но поддержку ЦСКА получит. Может, кто-то и спартаковцев просочится на трибуны, но подавляющее большинство зрителей будут поддерживать хозяев. Это плюс. А так, говорить о заведомом перевесе команды Гончаренко в каких-то компонентах сейчас не приходится. Игровые проблемы армейцев очевидны.

Как ЦСКА победить «Спартак», который все называют фаворитом дерби. Рецепт из трех частей

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