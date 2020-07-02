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Убийца выстрелил шесть раз, приговаривая: «Автогол». 26 лет назад был «казнен» Андрес Эскобар
02 июля 09:52
автор: Юрий Волохов

Убийца выстрелил шесть раз, приговаривая: «Автогол». 26 лет назад был «казнен» Андрес Эскобар

2 июля 1994 года возле одного из баров Медельина застрелили 27-летнего футболиста сборной Колумбии.

ГОЛ АНГЛИЧАНАМ НА «УЭМБЛИ»

Эскобар родился в Медельине 13 марта 1967 года. Выступал за местный «Атлетико Насьональ» с 1987-го по 1994-й (с перерывом на год в швейцарском «Янг Бойз») и считался одним из ведущих защитников сборной Колумбии. В 1988-м он стал обладателем Кубка Либертадорес, в 1990-м принял участие в своем первом чемпионате мира, а в 1994-м отправился в США на второй...

В общей сложности Эскобар провел за сборную 50 матчей и забил один гол. Зато какой - англичанам в товарищеском матче на «Уэмбли».

РЫЦАРЬ ФУТБОЛА

Андреса называли El Caballero del Futbol (»рыцарь футбола»). Если бы не те роковые выстрелы 2 июля 1994 года, он бы еще долго с успехом выступал за «Атлетико Насьональ»...

Жестокое убийство произошло через 10 дней после того, как в матче группового этапа ЧМ-1994 против американцев Эскобар срезал мяч в свои ворота, пытаясь прервать прострел с фланга нападающего Джона Харкса. Колумбия проиграла 1:2 и досрочно вылетела из чемпионата, перед началом которого великолепную команду с Карлосом Вальдеррамой и Фаустино Асприльей в составе многие причисляли к фаворитам. Например, Пеле называл колумбийцев претендентами на золото. В отборе они действительно произвели мощнейшее впечатление. Чего стоил разгром 5:0 в Буэнос-Айресе звездной Аргентины!

Но вернемся в лето 1994-го. Это был второй матч колумбийцев в группе А. В первом туре они уступили 1:3 великолепной сборной Румынии, которая в итоге добралась до послематчевых пенальти в четвертьфинале. В общем, проигрывать американцам Вальдерраме и компании было нельзя. Но на 34-й минуте случился тот самый автогол Эскобара.

Эпизод деморализовал команду. Понятно, какие проклятия сыпались в это время на защитника на его родине... На 52-й минуте хозяева забили второй гол. А все, что удалось Колумбии, - это мяч престижа на 90-й минуте от форварда «Баварии» Адольфо Валенсии.

Песенка южноамериканцев на чемпионате была спета. Последующая победа над Швейцарией (2:0) не стала утешением - и команда вернулась досрочно домой.

УБИЙЦА ИСПРАВИЛСЯ

ЧМ-1994 для Эскобара завершился 26 июня. А вечером 2 июля охранник одного из магазинов Умберто Муньос подошел к автомобилю футболиста, припаркованного возле бара. Андрес был на водительском сидении. Муньос выпустил в него 6 пуль. Каждый раз, делая выстрел, убийца кричал «Автогол!» Тут же подоспевшие полицейские отвезли Эскобара в больницу, где тот умер через 45 минут, не приходя в сознание.

Защитнику были устроены государственные похороны. Его до сих пор чтят и помнят в Медельине. В честь Эскобара назван Международный кубок по уличному футболу.

Муньос был приговорен к 43 годам тюремного заключения. В 2001-м срок сократили до 26 лет. Но Муньос отсидел только 11 лет и вышел в 2005 году на свободу за примерное поведение.

ЗА ПОЛГОДА ДО ЭТОГО…

Медельин знаменит на весь мир своим наркокартелем, который, в том числе, оказывал финансвоую помощь «Атлетико Насьональ». А возглавлял этот наркокартель однофамилец несчастного защитника сборной Колумбии - Пабло Эскобар.

Тот... также был убит в Медельине. Произошло это за полгода до расправы над Андресом - 2 декабря 1993-го. И застрелил наркобарона не сумасшедший фанатик, а снайпер во время спецоперации правительственных сил. Правда, по другой версии, снайпер лишь ранил Эскобара, который сам пустил в себя пулю из пистолета любимой немецкой марки SIG Sauer, с которым не расставался никогда.

Такое переплетение судеб двух Эскобаров из Медельина...

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Убийца выстрелил шесть раз, приговаривая: «Автогол». 26 лет назад был «казнен» Андрес Эскобар
Убийца выстрелил шесть раз, приговаривая: «Автогол». 26 лет назад был «казнен» Андрес Эскобар
2 июля 1994 года возле одного из баров Медельина застрелили 27-летнего футболиста сборной Колумбии.
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