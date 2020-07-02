С «газпромовским» клубом поступают нечестно. Премьер-лигу все-таки придется расширять?

С «Оренбургом» надо что-то решать. Клуб по полной накрыла эпидемия коронавируса. Команда уже получила два технических поражения за то, что не смогла выставить основной состав на матчи. Сначала на игру 24-го тура с «Краснодаром». Причиной, напомним, стала вспышка COVID-19, обнаруженная после возвращения «Оренбурга» с выездной игры против «Локомотива» (восемь заболевших – шесть игроков и два сотрудника). В первый день июля местный Роспортебнадзор запретил футболистам принять участие в матче с «Уралом». А 5 июля попавшему в беду коллективу предстоит матч в Казани, и уже пошли разговоры о переносе этой игры на 19 июля...

Глава медицинского комитета РФС и член оперативного штаба РПЛ Эдуард Безуглов объяснил решение отменить матч 25-го тура «Оренбург» – «Урал» тем, что в оренбургской команде сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, связанная с выявлением новых случаев инфицирования из числа людей, имевших отрицательные результаты при ранее проводимых тестированиях. В связи с этим в настоящее время изолированы все члены команды, тренерского штаба и персонал.

По этой причине ситуация с «Оренбургом» принципиально отличается от ситуации с «Динамо», где новых случаев инфицирования не было, и это позволило москвичам после серии отрицательных тестов провести матч с ЦСКА основным составом за минусом заболевших игроков и продолжать готовиться к следующим турам. Готовился к матчу 1 июля и «Оренбург», до последнего момента пытаясь вместе с «Уралом» организовать проведение встречи. Команду из Екатеринбурга новость об отмене игры застала уже в аэропорту, откуда она собиралась вылетать на гостевой матч.

Перед рестартом чемпионата России «Оренбург» располагался на 13-м месте после 22 туров, имея в активе 23 очка. Столько же было у «Рубина», но казанская команда находилась ниже по дополнительным показателям. На очко меньше «Оренбурга» набрали на тот момент «Крылья Советов» и на три – замыкавший таблицу «Ахмат». С тех пор «Оренбург» не провел ни одного матча, однако уже опустился на последнее место. С учетом нового технаря (его пока не внесли в официальную таблицу, но обязательно внесут после заседания КДК) и непонятных перспектив матча с «Рубином» положение становится почти безнадежным, учитывая, что в последних четырех турах соперниками «Оренбурга» будут команды исключительно из верхней части таблицы: ЦСКА, «Ростов», «Зенит» и «Динамо», причем две последние игры - гостевые.

Даже если в скором времени «Оренбургу» разрешат выйти на поле, функциональная готовность игроков, естественно, будет далекой от оптимальной. Из числа первых заболевших футболистов команды двое находятся в больнице. По некоторой информации, пневмония обнаружена у Уроша Радаковича и Мамаду Силлы. Пока конкуренты набирают форму через матчи после долгого простоя и пополняют свой багаж набранными очками, «Оренбург» лечится, восстанавливается, получает технические поражения. И таким образом становится главным пострадавшим от эпидемии коронавируса клубом РПЛ.