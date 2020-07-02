С «газпромовским» клубом поступают нечестно. Премьер-лигу все-таки придется расширять?

С «Оренбургом» надо что-то решать. Клуб по полной накрыла эпидемия коронавируса. Команда уже получила два технических поражения за то, что не смогла выставить основной состав на матчи. Сначала на игру 24-го тура с «Краснодаром». Причиной, напомним, стала вспышка COVID-19, обнаруженная после возвращения «Оренбурга» с выездной игры против «Локомотива» (восемь заболевших – шесть игроков и два сотрудника). В первый день июля местный Роспортебнадзор запретил футболистам принять участие в матче с «Уралом». А 5 июля попавшему в беду коллективу предстоит матч в Казани, и уже пошли разговоры о переносе этой игры на 19 июля...
Глава медицинского комитета РФС и член оперативного штаба РПЛ Эдуард Безуглов объяснил решение отменить матч 25-го тура «Оренбург» – «Урал» тем, что в оренбургской команде сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, связанная с выявлением новых случаев инфицирования из числа людей, имевших отрицательные результаты при ранее проводимых тестированиях. В связи с этим в настоящее время изолированы все члены команды, тренерского штаба и персонал.
По этой причине ситуация с «Оренбургом» принципиально отличается от ситуации с «Динамо», где новых случаев инфицирования не было, и это позволило москвичам после серии отрицательных тестов провести матч с ЦСКА основным составом за минусом заболевших игроков и продолжать готовиться к следующим турам. Готовился к матчу 1 июля и «Оренбург», до последнего момента пытаясь вместе с «Уралом» организовать проведение встречи. Команду из Екатеринбурга новость об отмене игры застала уже в аэропорту, откуда она собиралась вылетать на гостевой матч.
Перед рестартом чемпионата России «Оренбург» располагался на 13-м месте после 22 туров, имея в активе 23 очка. Столько же было у «Рубина», но казанская команда находилась ниже по дополнительным показателям. На очко меньше «Оренбурга» набрали на тот момент «Крылья Советов» и на три – замыкавший таблицу «Ахмат». С тех пор «Оренбург» не провел ни одного матча, однако уже опустился на последнее место. С учетом нового технаря (его пока не внесли в официальную таблицу, но обязательно внесут после заседания КДК) и непонятных перспектив матча с «Рубином» положение становится почти безнадежным, учитывая, что в последних четырех турах соперниками «Оренбурга» будут команды исключительно из верхней части таблицы: ЦСКА, «Ростов», «Зенит» и «Динамо», причем две последние игры - гостевые.
Даже если в скором времени «Оренбургу» разрешат выйти на поле, функциональная готовность игроков, естественно, будет далекой от оптимальной. Из числа первых заболевших футболистов команды двое находятся в больнице. По некоторой информации, пневмония обнаружена у Уроша Радаковича и Мамаду Силлы. Пока конкуренты набирают форму через матчи после долгого простоя и пополняют свой багаж набранными очками, «Оренбург» лечится, восстанавливается, получает технические поражения. И таким образом становится главным пострадавшим от эпидемии коронавируса клубом РПЛ.
К проблемам 16-й на данный момент команды чемпионата следует добавить тот факт, что перед рестартом она сменила главного тренера, не став продлевать контракт с Константином Емельяновым. До конца чемпионата в качестве и.о. доработает Ильшат Айткулов, который трудится в тренерском штабе с 2005 года. Специалист уже был исполняющим обязанности наставника команды не раз - в 2004, 2005 и 2009 годах. Однако сегодня принципиально иная ситуация, осложняющаяся всеми вышеперечисленными неурядицами, свалившимися на «Оренбург».
Одним из доводов, которым руководство РФС и РПЛ объясняло решение доиграть чемпионат России, была необходимость соблюсти спортивный принцип. Хотя ряд клубов и специалистов призывали к отмене сезона и распределению мест на момент остановки чемпионата – после 22 туров. Но о каком спортивном принципе может идти речь, если клуб попал в форс-мажорную ситуацию? Ведь «Оренбург» нельзя заподозрить в халатности, как это было в случае с «Ростовом», разрешившим своему игроку покинуть базу и навестить больных родственников. Здесь иная история. Клуб проверил игроков, получил отрицательные тесты и улетел в Москву на встречу с «Локомотивом». А уже по возвращении в команде были обнаружены несколько заболевших.
РФС и РПЛ подвергались неоднократно осуждению за непоследовательные решения, кривой медицинский регламент и другие вещи, которые превращают в посмешище доигровку футбольного чемпионата. Об этом говорили не только специалисты, журналисты и болельщики, но и политические деятели разных мастей. Глава ЛДПР Владимир Жириновский, например, жестко раскритиковал организаторов чемпионата из-за того, что «Оренбургу» присудили техническое поражение в матче с «Краснодаром».
«Опять мы наблюдаем спортивный произвол. Футбольной команде «Оренбург» засчитали техническое поражение, потому что она не смогла провести матч из-за заболевания шести ее игроков коронавирусом. Прекратите, наконец, это дикое отношение к спортсменам. Если команда не может играть в связи с заболеванием игроков, то матч должен переноситься на более поздний период», – написал политик в своем телеграм-канале.
Можно догадываться, что не привыкший к политкорректности Жириновский найдет пару горячих фраз, комментируя новости о втором подряд технаре «Оренбурга». Хотя уже после первого подобного случая он заявил, что если это не прекратится, то пора подумать о смене руководства РФС.
Далек от мысли, что глава РФС Александр Дюков виноват в той неразберихе, которую мы наблюдаем сегодня в нашем футболе. Никто не мог предугадать, с какими конкретно проблемами столкнется чемпионат при доигровке. Но вот то, что точно нужно сделать в форс-мажоре, так это выполнить те положения, которыми руководствовались большие футбольные начальники, заварив кашу с возобновлением сезона в период пандемии. И прежде всего – соблюсти спортивный принцип.
Если «Оренбург» не может проводить матчи чемпионата по причине эпидемии в команде и при этом не нарушал протокол по безопасности, клуб любыми способами надо оставлять в премьер-лиге, меняя регламент следующего сезона в срочном порядке. Видимо, расширив РПЛ до 18 участников. Недопустимо, чтобы команда покидала элитный дивизион, став жертвой непредвиденных обстоятельств. Иначе эта история навсегда повиснет грязной кляксой на и так подпорченном имидже нашего футбола.