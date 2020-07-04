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Судейский заговор или отсутствие Зобнина. На что пожалуется «Спартак» на этот раз?
04 июля 15:39
автор: Александр Федоровский

Судейский заговор или отсутствие Зобнина. На что пожалуется «Спартак» на этот раз?

Автор «Советского спорта» предвкушает важные события семи матчей очередного тура премьер-лиги. Восьмой – между «Рубином» и «Оренбургом» – видимо, будет отменен или перенесен.

«Динамо» - «Арсенал»

С третьей попытки бело-голубые попробуют одержать свою первую победу после возобновления чемпионата. Сделать это будет не так-то просто: в «Арсенале» серьезные перестановки. После пятого поражения подряд Игорю Черевченко указали на дверь, и команду к предстоящему матчу готовили Сергей Подпалый, который когда-то провел сезон в составе «Динамо», и Николай Ковардаев, для которого столичный клуб тоже не чужой – в разные годы тренер добивался неплохих результатов с динамовским дублем.

«Спартак» - «Тамбов»

В среде спартаковских болельщиков дым стоит коромыслом: против любимой команды созрел и цветет судейский заговор. Спланированный, многослойный, неизбежный. Игру команды Доменико Тедеско, по сути, никто толком не обсуждает, так как ее у «Спартака»... сейчас фактически нет. Ноль забитых мячей в последних матчах против «Уфы» (0:0) и ЦСКА (0:2) заметно снизили и без того робкие шансы на еврокубки-2020/21. А тут еще против «Тамбова» не сыграет вице-капитан Роман Зобнин, который получил двухматчевую дисквалификацию за отмашку...

Но есть и хорошие новости для болельщиков «Спартака». На матче 4 июля не будет работать система VAR! Ведь именно она, с подачи Леонида Федуна, была объявлена главным злом красно-белых. Так что если сегодня «Спартак» сыграет так же ужасно, как в последних матчах, придется, наверное, валить все на отсутствие Зобнина. По аналогии с Алексом Кралом, пропуск которым дерби против ЦСКА многие назвали основной причиной того спартаковского провала.

«Крылья Советов» - «Ростов»

Настоящая непредсказуемая жаровня! Домашний дебют в роли главного тренера самарской команды Андрея Талалаева, начавшего с того, что «Крылья» едва не отобрали в прошлом туре три очка в Черкизове у «Локомотива». Увы, Антон Зиньковский не использовал тогда монументальный шанс, и «Локо» в итоге отскочил (1:1).

Скакал на неделе и «Ростов» - на своем поле против «Краснодара». Проиграв по всем статьям первые полтора тайма, в тянувшейся до бесконечности концовке команда Валерия Карпина показала образец того, как можно биться на фоне мешка кадровых и прочих проблем. Желто-синие избежали поражения на 101-й минуте, а матч продолжался 111 минут, став самым долгим в истории РПЛ (спасибо VAR). Разумеется, ростовчане прибыли в Самару на эмоциональном подъеме.

«Локомотив» - «Сочи»

Победа хозяев в этом матче будет означать лишь одно: воскресный поединок «Краснодар» - «Зенит» при любом раскладе не принесет питерцам досрочного титула. Празднования придется отложить минимум до следующего тура. А вот если «Локо» сегодня потеряет очки, то золото «Зениту» на следующий день принесет любая победа. Короче, Сергей Семак точно будет смотреть трансляцию из Черкизова.

«Ахмат» - ЦСКА

Команда Игоря Шалимова отлично вошла в летнюю часть сезона: две гостевые победы и одна домашняя ничья, круче после карантина шагает только «Зенит». Что до ЦСКА, то множество очевидных для красно-синих минусов внезапно вылились в увесистый плюс: обыгран «Спартак», и вот уже никто не вспоминает, что Виктор Гончаренко не так давно бежал в Белоруссию, а потом оттуда возвращался.

Забиты первые после паузы мячи, прервана жуткая серия из семи матчей без побед. Другое вопрос, что Грозный во все времена – не самое комфортное место для продолжения победного шествия. ЦСКА будет в любом случае непросто. Даже несмотря на отсутствие в рядах хозяев из-за дисквалификации разыгравшегося летом Дениса Глушакова. У москвичей тоже проблема с составом: под вопросом участие в игре Федора Чалова, который получил повреждение в ходе дерби, занимался по индивидуальной программе и отправился на выезд в «подвешенном» статусе.

«Уфа» - «Урал»

Царство обнуления – это про «Уфу». Если команды сыграют 0:0, это будет девятый подобный результат в сезоне для команды Вадима Евсеева. Любопытно, что два предыдущих матча уфимцев против «Урала» выдались весьма результативными: соперники обменялись победами, заколотив в сумме десять мячей.

«Краснодар» - «Зенит»

Даже если этот матч и не станет потенциально чемпионским, мотивация команд будет запредельной. Хозяева без малого четыре года (!) не могут победить «Зенит» на своем поле. Время летит! Казалось бы, еще совсем недавно Торнике Окриашвили забил в питерские ворота сумасшедший победный мяч ударом через себя в компенсированное время...

«Зенит», как показалось, с «Тамбовом» откровенно валял дурака, держа в уме выезд в Краснодар. Это едва не столо команде Семака потерянных очков. Но о тех «шалостях» никто не вспомнит, если Артем Дзюба и компания выдадут спектакль на берегах Кубани. А они могут. Вспомните их краснодарское шоу образца прошлого сезона.

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