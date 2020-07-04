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Штанга после пенальти Миранчука сделала матч «Краснодар» – «Зенит» золотым
04 июля 22:57
автор: Иван Сергеев

Штанга после пенальти Миранчука сделала матч «Краснодар» – «Зенит» золотым

«Локомотив» упустил прекрасную возможность победить «Сочи» в 26-м туре РПЛ и открыл питерскому клубу дорогу к оформлению досрочного чемпионства уже 5 июля.

Чтобы гарантированно продлить чемпионскую интригу в премьер-лиге до 27-го тура, занимающему второе место «Локо» было необходимо победить сочинцев. Дважды хозяева выходили вперед - и оба раза судьи отменяли взятие ворот Сослана Джанаева из-за офсайда. В обоих случаях VAR сработал образцово. А кульминация игры наступила в компенсированное время, когда команда Марко Николича заработала пенальти, опять же подтвержденный видеоповтором.

Исполнить 11-метровый, разумеется, вызвался Алексей Миранчук, который после возобновления сезона забил все четыре гола «Локо» в РПЛ. Он мог возглавить неофициальную гонку лучших бомбардиров лета-2020 (по четыре мяча также на счету Александра Кокорина из «Сочи» и Евгения Луценко из «Арсенала»). Однако Миранчук не реализовал пенальти - мяч после его удара угодил в левую от Джанаева штангу. Ничья 0:0 устояла.

Таким образом, железнодорожники отстают на 10 очков от «Зенита». Питерцам в воскресенье предстоит гостевая встреча с «Краснодаром». В случае победы они оторвутся от второго места на 13 очков - и станут недосягаемыми для преследователей за четыре тура до финиша. А вот ничья команду Сергея Семака не устроит. Она бы не устраивала, даже если бы «Локо» уступил «Сочи», ведь по личным встречам (1:0, 0:0) железнодорожники имеют перевес над лидерами РПЛ.

Если «Зенит» все-таки увезет из Краснодара три очка, то оформит самое раннее чемпионство в РПЛ в нынешнем тысячилетии. Даже в супертриумфальном сезоне-2011/12 при Лучано Спаллетти сине-бело-голубые гарантировали себе титул позже - за три тура до финиша. Золото-2020 станет для зенитовцев шестым в России и седьмым с учетом советского периода.

Тем временем «Локомотив» по-прежнему отстает от «Краснодара» по потерянным очкам («быки» имеют в запасе отложенный на 19 июля матч с «Динамо»). Кроме того, в борьбу за путевку в Лигу чемпионов, видимо, включается и ЦСКА. 4 июля армейцы, недавно победившие «Спартак» в дерби (2:0), еще больше подняли себе настроение благодаря разгрому в Грозном «Ахмата» (4:0).

Победный мяч ЦСКА записал на свой счет Федор Чалов, впервые забивший в 2020 году. А первые три мяча красно-синих уложились в четыре минуты. Теперь команда Виктора Гончаренко сравнялась с «Ростовом» и отстает всего на два очка от «Краснодара» (пусть «быки» и провели на две игры меньше).

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РПЛ. 26-й тур

«Локомотив» - «Сочи» - 0:0

«Ахмат» - ЦСКА - 0:4 (0:0)
Голы: Чалов, 61 - 0:1. Влашич, 62 - 0:2. Сигурдссон, 65 - 0:3. Семенов, 84 - в свои ворота - 0:4.

«Спартак» - «Тамбов» - 2:3 (1:0)
Голы: З. Бакаев, 36 – с пенальти – 1:0. Чуперка, 60 – 1:1. Ларссон, 64 – 2:1. Грицаенко, 73 – 2:2. Обухов, 82 – с пенальти – 2:3.

«Динамо» - «Арсенал» - 0:1 (0:1)
Гол: Луценко, 17.

«Крылья Советов» - «Ростов» - 0:0

Турнирная таблица

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