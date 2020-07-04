Николич считает, что VAR душит футбол, а Федотов не знает, заплатят ли «Зениту» за Кокорина

- К сожалению, потеряли два очка, - констатировал главный тренер «Локомотива» Марко Николич. - По моим ощущениям, во втором тайме мы владели мячом 80 процентов времени. Нам не хватает завершения атак, не используем много голевых моментов. Второй раз уже не забиваем пенальти в компенсированное время. Но если с «Оренбургом» это не привело к очковым потерям, то теперь, увы, пришлось довольствоваться ничьей (Алексей Миранчук на 98-й минуте попал в штангу при исполнении 11-метрового. - прим. ред.). Хотя «Сочи» вообще ничего не создал у наших ворот. Тем обиднее.

- Не думаете, что Мирпанчуку помешала слишком долгая пауза перед пенальти, когда момент проверяла система VAR?

- Я не особо поддерживаю эту систему. Но это мое личное мнение. Оно мало кого интересует. И все же скажу: остановки из-за VAR душат футбол. А судейские решения никогда не комментирую.

- Для вас принципиально, что теперь «Зенит» уже в воскресенье может оформить чемпионство?

- Нет. На сегодняшний день, по объективным причинам, «Локомотив» не претендует на золото. Наша задача - финишировать на втором месте и напрямую пробиться в Лигу чемпионов.

- Гилерме будет готов к матчу следующего против «Спартака»?

- Нам не хватает не только его, но и других травмированных. Надеюсь, скоро все будут в строю.

- Вы будете проводить ротацию состава?

- Сейчас не время рисковать. Осталось несколько туров, в них все решится. А для ротации у нас не хватает игроков. Повторюсь, верю в скорое возвращение Гилерме, Мацея Рыбуса и, хочется верить, Дмитрия Баринова. Хотя с ним не все понятно. Посмотрим еще, что будет с Эдером.