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Николич считает, что VAR душит футбол, а Федотов не знает, заплатят ли «Зениту» за Кокорина
04 июля 23:56
автор: Юлия Григорьевская

Николич считает, что VAR душит футбол, а Федотов не знает, заплатят ли «Зениту» за Кокорина

Главные тренеры «Локомотива» и «Сочи» подытожили нулевую ничью в Черкизове в рамках 26-го тура РПЛ.

- К сожалению, потеряли два очка, - констатировал главный тренер «Локомотива» Марко Николич. - По моим ощущениям, во втором тайме мы владели мячом 80 процентов времени. Нам не хватает завершения атак, не используем много голевых моментов. Второй раз уже не забиваем пенальти в компенсированное время. Но если с «Оренбургом» это не привело к очковым потерям, то теперь, увы, пришлось довольствоваться ничьей (Алексей Миранчук на 98-й минуте попал в штангу при исполнении 11-метрового. - прим. ред.). Хотя «Сочи» вообще ничего не создал у наших ворот. Тем обиднее.

- Не думаете, что Мирпанчуку помешала слишком долгая пауза перед пенальти, когда момент проверяла система VAR?
- Я не особо поддерживаю эту систему. Но это мое личное мнение. Оно мало кого интересует. И все же скажу: остановки из-за VAR душат футбол. А судейские решения никогда не комментирую.

- Для вас принципиально, что теперь «Зенит» уже в воскресенье может оформить чемпионство?
- Нет. На сегодняшний день, по объективным причинам, «Локомотив» не претендует на золото. Наша задача - финишировать на втором месте и напрямую пробиться в Лигу чемпионов.

- Гилерме будет готов к матчу следующего против «Спартака»?
- Нам не хватает не только его, но и других травмированных. Надеюсь, скоро все будут в строю.

- Вы будете проводить ротацию состава?
- Сейчас не время рисковать. Осталось несколько туров, в них все решится. А для ротации у нас не хватает игроков. Повторюсь, верю в скорое возвращение Гилерме, Мацея Рыбуса и, хочется верить, Дмитрия Баринова. Хотя с ним не все понятно. Посмотрим еще, что будет с Эдером.

- Нам не хватило свежести, - заявил главный тренер «Сочи» Владимир Федотов. - У соперника были дополнительные сутки на подготовку, это важный фактор. Нападение «Локомотив» создало нам проблемы, но и мы сами искали шансы. Команда может добавить. Но и очко на выезде - хороший результат.

- Сыграет ли Александр Кокорин в следующем туре против «Зенита», которому принадлежат права на вашего нападающего?
- Пока решения нет. Вы же знаете, что, по условиям арендного соглашения, за участие Кокорина в игре надо заплатить очень приличную компенсацию.

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Николич считает, что VAR душит футбол, а Федотов не знает, заплатят ли «Зениту» за Кокорина
Николич считает, что VAR душит футбол, а Федотов не знает, заплатят ли «Зениту» за Кокорина
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