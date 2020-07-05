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Тедеско в два раза «быстрее» Кононова и в девять – Романцева. А хуже в «Спартаке» был только Лаудруп
05 июля 13:04
автор: Иван Сергеев
автор фото: Александр Ступников

Тедеско в два раза «быстрее» Кононова и в девять – Романцева. А хуже в «Спартаке» был только Лаудруп

Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско потерпел уже четыре домашних поражения в премьер-лиге.

Матч против «Тамбова» (2:3) стал для итальянского немца 16-м после того, как 14 октября 2019 года ему доверили «Спартак». За это время красно-белые одержали семь побед при трех ничьих и шести поражениях. По проценту побед (43,8) Тедеско пока не худший тренер в российской истории столичного клуба. У Мурата Якина этот показатель составлял 40,6, у Владимира Федотова - 40,5, у Невио Скалы - 37,5, у Дмитрия Гунько - 33,3, у Микаэля Лаудрупа - 31,8...

Но надо понимать, что Якин, Скала и тем более Лаудруп с Гунько проработали в «Спартаке» совсем немного. И равняться Тедеско, если он видит свое будущее в нынешнем клубе, надо совершенно на других специалистов... Пока же он стремительно летит в бездну, навстречу отставке. Если бы не Лаудруп, то Тедеско быстрее всех своих предшественников проиграл бы в чемпионате России четыре домашних матча. Для этого ему «хватило» всего 7 встреч на «Открытие Арене». До «Тамбова» красно-белые отдавали дома три очка «Арсеналу» (0:1), «Ростову» (1:4) и «Краснодару» (0:1), а победить смогли только «Крылья Советов» (2:0). В матчах с «Рубином» и «Уфой» фиксировалась нулевая ничья.

Да, Лаудруп «умудрился» нахватать четыре домашних поражения за пять игр! Зато у того же Олега Кононова, чей багаж принял Тедеско, на это ушло 17 матчей. То есть, нынешний главный тренер «Спартака» оказался «быстрее» предыдущего в два раза. И это не повод для гордости. Олег Романцев «ждал» своего четвертого домашнего поражения со «Спартаком» в чемпионате России целых 64 матча, уместившихся в четыре сезона! А, скажем, Георгий Ярцев и Станислав Черчесов за 17 отведенных им в высшем дивизионе игр на своем поле допустили... по одной осечке. У Якина таких было три, у Федотова, Гунько, Андрея Чернышова и Унаи Эмери - по две. А Массимо Каррера «потратил» на четыре проигрыша на «Открытие Арене» 29 домашних матчей РПЛ. Как говорится, почувствуйте разницу.

Сколько домашних матчей чемпионата России уходило у тренеров «Спартака» на четыре домашних поражения

Тренеры «Спартака», потерпевшие менее четырех поражений в домашних матчах чемпионата России

Добавим, что 32 очка после 26 туров - худший показатель «Спартака» с сезона-2003, который команда завершила на рекордно низком для себя 10-м месте. Что ж, команда Тедеско, увы, может перекрыть и этот антирекорд. Перевес красно-белых над занимающим сейчас 11-ю строчку «Сочи» измеряется двумя очками... Еще чуть-чуть - и терпение Леонида Федуна опять лопнет.

Кто следующий за Тедеско?

Турнирная таблица РПЛ

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Тедеско в два раза «быстрее» Кононова и в девять – Романцева. А хуже в «Спартаке» был только Лаудруп
Тедеско в два раза «быстрее» Кононова и в девять – Романцева. А хуже в «Спартаке» был только Лаудруп
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