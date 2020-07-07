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Теперь Дзюба не имеет права быть капитаном сборной России
07 июля 11:44
автор: Дмитрий Кузнецов

Теперь Дзюба не имеет права быть капитаном сборной России

Обозреватель «Советского спорта» считает, что форвард «Зенита» Артем Дзюба должен отказаться от капитанской повязки в национальной команде после своей очередной «шалости».

МАЧО И ЛГБТ-КАПИТАН

Ролик из чемпионской раздевалки «Зенита» в Краснодаре обошел весь интернет. Ликующий Сергей Семак, только что вернувшийся к команде после пресс-конференции, эмоции игроков, праздничная атмосфера – все это отошло на второй план. Основное внимание было приковано к моменту, на котором нападающий Артем Дзюба в шутку дрючит своего партнера Сердара Азмуна, имитируя сношение в гомосексуальной форме. Сегодня этим видео забит весь интернет, бурлящий после ЛГБТ-акции питерских футболистов. В связи с этим возникает вопрос: кому в свое время пришла в голову идея назначить Дзюбу капитаном сборной России?

И раньше-то закрадывались большие сомнения, что этот человек способен вести себя ответственно, не говоря уже о том, чтобы быть образцом для подражания. Вспомнить можно хотя бы его любовную интрижку с Марией Орзул, когда отношения на стороне женатого футболиста и замужней популярной телеведущей-красавицы попали на камеры папарацци, заснявших их объятия в припаркованной у отеля машине. Где-нибудь в Англии после этого речи бы даже не шло о капитанстве. У нас же нравы не столь строгие (если они вообще еще живы), а потому на ту историю посмотрели одним глазом: мол, ну с кем не бывает, зато глядите, какой мачо, какой мужик!

Однако последние его чемпионские выходки наводят на мысли, что понятие капитан и Дзюба попросту несовместимы. Гнать надо немедленно такого персонажа из капитанства. Не знаю, как насчет «Зенита» - это их личное дело, но в национальной команде повязку у него забирать необходимо.

Дзюба изобразил половой акт с Азмуном. Иранца на родине могут ждать 100 ударов плетью

СМОГ БЫ ДЗЮБА ТАК «ПОТРАХАТЬ» БЕРЕЗУЦКИХ И ИГНАШЕВИЧА?

Понятно, что Дзюба не предполагал, что попадет в кадр в самый нежелательный момент. Вряд ли в победной эйфории думал о том, что своими действиями понесет пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в болельщицкие массы. А там ведь много несовершеннолетних граждан. Вы не задумывались, наверное, Артем, о том, что, глядя на вас, дети завтра во дворе также могут начать праздновать свои футбольные победы над сверстниками, найдя для этого случая «своего Азмуна». Большой грех рождается с маленьких поступков, которые кажутся невинной шалостью.

Фото: Анна Мейер/ФК «Зенит»

Между тем, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних регулируется в стране статьей 6.21 КоАП РФ. Где четко сказано, что если такие действия выражены в распространении информации, привлечении к этому внимания среди тех граждан, которым еще не стукнуло 18 лет, то все это наказуемо.

Если нет уголовных отягчающих моментов, то влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 40 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 800 тысяч до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные с применением СМИ и (или) интернета, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 до 100 тысяч рублей; на должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей; на юридических лиц - одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В связи с этим интересно было бы узнать, собирается ли Роспотребнадзор блокировать ролики, где в главной роли Азмун и Дзюба.

Кстати сказать, в случае, если в гомо-рекламе замешан иностранный гражданин, то он может получить и 15 суток ареста. Хотя с трудом верится, что Азмун был в этом эпизоде добровольным соучастником.

Возможно, просто оказался первым попавшимся под руку? А вот это вряд ли. Можно ведь после такой шутки и по морде получить, если нарвешься на того, кому это может не понравиться. Вы можете себе представить, чтобы в сборной прошлых созывов Дзюба так «потрахал» кого-то из братьев Березуцких, Игнашевича или Акинфеева? Это исключено. Скорее всего, есть какая-то предыстория взаимоотношений Дзюбы и Азмуна. А возможно, что иранец – просто главный объект для шуток в команде. Хотя для мусульманина попасть в такую историю – врагу не пожелаешь.

Любопытно будет посмотреть теперь на реакцию главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Гордый кавказец совершенно точно будет не в восторге от выходки своего капитана. Но решится ли поступить по-мужски, наказав по справедливости проштрафившегося игрока, или предпочтет не портить отношения с клубными боссами Дзюбы?

Так или иначе, шутка вышла поганой и вылезла наружу. Обнажив человеческое нутро капитана российской национальной команды. Нет, это не говорит о том, что он плохой человек. Это доказывает, что 31-летний форвард по-прежнему большой, шаловливый, безответственный ребенок. Хотя еще недавно Артем признавался, что повзрослел и стал серьезнее относиться ко многим вещам. На деле же все совсем наоборот.

МИСТЕР БЛЕВОНТИН

Для глупеньких юношей такие закидоны – обычное и простительное дело, посмеялись бы – и только. Но если ты претендуешь на то, чтобы быть лидером своей сборной, о чем может идти речь после такого «порно» на камеры? По-хорошему, Дзюбе надо самому отказаться от капитанской повязки, осознав, что по своей сущности он остался все тем же раздолбаем, каким все годы знала его футбольная Россия. Начиная от инцидента в спартаковской раздевалке, когда партнеры по команде обвиняли его в краже денег у Владимира Быстрова (после чего Артем был сослан в аренду в «Томь»), и заканчивая сегодняшними военными действиями с болельщиками «Спартака», посылающих его с трибун на три буквы.

Фанатов, надо напомнить, после того инцидента стали жестко прессовать силовики. Хотя глядя на сегодняшние выкрутасы Дзюбы, понимаешь, что не на ровном месте возникли претензии у болельщиков. Если завтра они пошлют лидера «Зенита» уже в другое место, то чему тут будет удивляться: надо чаще включать голову (или не выключать), понимая, что ты публичный человек, взявший на себе ответственность представлять главную футбольную команды страны.

Есть для Дзюбы простой выход из ситуации – просто сложить с себя капитанские полномочия. И дело с концом. А если он на такой мужской поступок не способен, то по крайней мере, в самое ближайшее время неплохо было бы что-то сказать, объясниться и извиниться. Только перед этим показать свою речь тому, кто способен отредактировать слова капитана, чтобы они не выглядели речью безалаберного человека. Последнее, что мы пока услышали от Артема, были его комментарии после чемпионского матча, опубликованные пресс-службой «Зенита». Вот небольшой отрывочек:

«Маге Оздоеву плохо было. Мистер блевонтин. Я продержался, в отличие от слабых этих, которые блюют. Я 15 минут отлежался и собрался. Во втором тайме пару раз было что-то чуть-чуть похожее на дуновение ветра. Я аж обрадовался, начал дышать ртом, и в этот момент залетела какая-то мошка, я там опять чуть не проблевался… Короче, матч был очень тяжелый!»

Перечитайте, пожалуйста, еще раз и задайтесь вопросом: может такой футболист быть капитаном сборной России?

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Теперь Дзюба не имеет права быть капитаном сборной России
Теперь Дзюба не имеет права быть капитаном сборной России
Обозреватель «Советского спорта» считает, что форвард «Зенита» Артем Дзюба должен отказаться от капитанской повязки в национальной команде после своей очередной «шалости».
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