«Зенит» пониженной ответственности. Питерцы оскорбили «Спартак» и даже не думают извиняться

«Зенит» после досрочного чемпионства повел себя аморально и крайне безответственно. Очевидно, никак не могут питерские товарищи справиться с навалившейся на них гордыней. Как же, второй год подряд всех поимели в РПЛ...
В сети уже стало вирусным видео, на котором нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун имитируют половое сношение в чемпионской раздевалке Краснодара. Где Дзюба в одних плавках подтащил к себе иранца и немного «подрючил» его, не ожидая, что эпизод попадет на камеру и разнесется по всему интернету через считанные часы.
Казалось бы, единственная возможная реакция после этой непредвиденной «ЛГБТ-акции» со стороны его инициатора – немедленное публичное извинение. Мол, простите, на эмоциях немного подурачился, не подумал, что это могут увидеть люди за пределами раздевалки, в том числе и несовершеннолетние болельщики. Или что-то похожее в этом роде. На этом инцидент был бы исчерпан, хотя капитану сборной России в любом случае не пристало вести себя подобным образом. Нужно же в конце концов повзрослеть, понять, что ты публичный человек. Должен иметь повышенную социальную ответственность.
А ответственность эта, как выясняется, пониженная. Причем получается, что не только у Дзюбы, который пока не проронил ни слова по поводу данной истории. Во вторник свои комментарии к итогам сезона для сине-бело-голубых давал генеральный директор клуба Александр Медведев. Человек авторитетный не только в газпромовских коридорах (все-таки не один год был замом Алексея Миллера), но и в мире спортивном – с 2008-го по 2014-й нынешний руководитель «Зенита» занимал пост президента КХЛ. Знает все тонкости и особенности отношений между клубами. Тем удивительнее было слышать реакцию Медведева на инцидент в краснодарской раздевалке.
Вместо извинений за своего игрока Александр Иванович посчитал возможным не только, по сути, оправдать его, но и развил тему, заявив, что «Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». То есть, если правильно понимать Медведева, красно-белых в Питере 19 июля в день полуфинального матча должны поставить, извиняюсь, раком и поиметь в извращенной форме? Сделать из них своего рода «группового Азмуна»? Или я ошибаюсь, и дело совсем в других намеках?
Поразительно, но на эти оскорбительные и возмутительные высказывания в адрес одного из участников чемпионата, произнесенные официальным лицом клуба, РФС никак не отреагировал. Хотя должен был сделать это немедленно, не дожидаясь реакции со стороны «Спартака». Она, естественно последовала, но уже в среду. Во вторник красно-белым, конечно же, было не до этого – босс столичного клуба Леонид Федун отправлял в отставку своего гендира Томаса Цорна.
А 8 июля заместитель председателя совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов направил письмо главе комитета по этике РФС Семену Андрееву, в котором указал на недопустимость высказываний Медведева в адрес столичного клуба.
«Не считаю правильным вмешиваться в отношения игроков другой команды: они взрослые люди и имеют право выражать свои чувства, как считают нужным, но не публично. Позже генеральный директор «Зенита» А.И. Медведев заявил, что указанная сцена как-то связана с предстоящим полуфинальным матчем Кубка России. Данная аналогия является неуместной, за гранью адекватного чувства юмора. Подобные высказывания со стороны официального лица «Зенита» ставят под сомнение принцип взаимоуважения. В связи с этим прошу комиссию дать оценку высказыванию генерального директора «Зенита» с позиции морали и этики», — говорится в письме.
Юмор действительно вышел неуместным. Какое тут уважение? Да и юмором произнесенную Медведевым тираду назвать сложно. Разве что черным, но сегодня это не в тренде. Однако генеральный директор «Зенита», судя по всему, никакой крамолы в своих комментариях не увидел и в ответ на письмо «Спартака» подчеркнул: «А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательней. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы».
Не знаю, какое там подразумевалось глагольное наклонение, но любой нормальный человек, умеющий читать по-русски, в состоянии понять смысл сказанного в адрес спартаковцев исключительно как оскорбление. Если это была действительно шутка, то надо признать, что она оказалась неудачной. Возможно, была бы допустимой в кулуарах, но не на широкой публике. А если к тому же сильно задела ту сторону, к которой была обращена, а это, как следует из письма, так и есть, из «Зенита» должны последовать извинения. В противном случае наш футбол рискует получить прецедент. Когда нормы корпоративной этики перестают действовать, дальше начинается анархия, которая рискует погрузить имидж нашего футбола, и так порядком испорченный последними организационными проколами, на дно Марианской впадины.
Федун по поводу скандальных высказываний руководителя «Зенита» дал краткий комментарий. «Знаю, наши болельщики очень возмущены этим высказыванием. Я их понимаю». Понимают их наверняка и болельщики других клубов. Остается выяснить позицию РФС. Очень хочется надеяться, что это ведомство рассмотрит инцидент с правовой точки зрения, а не по понятиям, как это часто, к сожалению, происходит в нашем футболе. Тем более что повод для подозрений в лоббизме питерских интересов у пострадавшей стороны возникнет незамедлительно при решении вопроса в пользу сине-бело-голубых. Как-никак, но глава РФС Александр Дюков - бывший президент клуба, в котором сегодня пытаются сделать посмешище из «Спартака».