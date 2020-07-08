«Зенит» пониженной ответственности. Питерцы оскорбили «Спартак» и даже не думают извиняться

«Зенит» после досрочного чемпионства повел себя аморально и крайне безответственно. Очевидно, никак не могут питерские товарищи справиться с навалившейся на них гордыней. Как же, второй год подряд всех поимели в РПЛ...

В сети уже стало вирусным видео, на котором нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун имитируют половое сношение в чемпионской раздевалке Краснодара. Где Дзюба в одних плавках подтащил к себе иранца и немного «подрючил» его, не ожидая, что эпизод попадет на камеру и разнесется по всему интернету через считанные часы.

Казалось бы, единственная возможная реакция после этой непредвиденной «ЛГБТ-акции» со стороны его инициатора – немедленное публичное извинение. Мол, простите, на эмоциях немного подурачился, не подумал, что это могут увидеть люди за пределами раздевалки, в том числе и несовершеннолетние болельщики. Или что-то похожее в этом роде. На этом инцидент был бы исчерпан, хотя капитану сборной России в любом случае не пристало вести себя подобным образом. Нужно же в конце концов повзрослеть, понять, что ты публичный человек. Должен иметь повышенную социальную ответственность.

А ответственность эта, как выясняется, пониженная. Причем получается, что не только у Дзюбы, который пока не проронил ни слова по поводу данной истории. Во вторник свои комментарии к итогам сезона для сине-бело-голубых давал генеральный директор клуба Александр Медведев. Человек авторитетный не только в газпромовских коридорах (все-таки не один год был замом Алексея Миллера), но и в мире спортивном – с 2008-го по 2014-й нынешний руководитель «Зенита» занимал пост президента КХЛ. Знает все тонкости и особенности отношений между клубами. Тем удивительнее было слышать реакцию Медведева на инцидент в краснодарской раздевалке.

Вместо извинений за своего игрока Александр Иванович посчитал возможным не только, по сути, оправдать его, но и развил тему, заявив, что «Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». То есть, если правильно понимать Медведева, красно-белых в Питере 19 июля в день полуфинального матча должны поставить, извиняюсь, раком и поиметь в извращенной форме? Сделать из них своего рода «группового Азмуна»? Или я ошибаюсь, и дело совсем в других намеках?