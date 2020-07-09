«Зениту» – медали, «Спартаку» – Газизов, «Барселоне» – победа, Салаху – дубль

«ЗЕНИТУ» ВРУЧИЛИ МЕДАЛИ И КУБОК

По окончании встречи 27-го тура против «Сочи» (2:1) в Санкт-Петербурге прошла церемония вручения Кубка РПЛ и чемпионских медалей футболистам «Зенита». Как заявил тренер команды Сергей Семак, этот титул питерские футболисты решили посвятить медикам, которые оказывают помощь больным коронавирусом. После церемонии на стадионе празднование, в котором приняли участие тысячи болельщиков, переместилось на Марсово поле, а Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны по этому случаю окрасились в сине-бело-голубые цвета.

ГАЗИЗОВ СТАЛ ГЕНДИРЕКТОРОМ «СПАРТАКА»

Один из лучших отечественных футбольных менеджеров - Шамиль Газизов - сменил на посту генерального директора «Спартака» Томаса Цорна, уволенного накануне. Среди претендентов на эту должность также называлась фамилия бывшего топ-менеджера «Монако» Вадима Васильева, однако предпочтение в итоге было отдано Газизову, который отлично зарекомендовал себя по работе в «Уфе». Среди сильных сторон нового гендиректора - хорошее знание реалий российского футбола, умение успешно работать в условиях ограниченного бюджета, отличное чутье на талантливых молодых игроков и тренеров, открытость в отношениях со СМИ и т.д. При всем этом Газизов, конечно, сильно рискует. Как, впрочем, любой человек на работе в топ-клубе, особенно в «Спартаке».

Кстати, Леонид Федун сделав заявление о новом гендиректоре, подтвердил, что тренер команды Доменико Тедеско продолжит работу и в будущем сезоне.

«ЛИВЕРПУЛЬ» ОБЫГРАЛ «БРАЙТОН»

Досрочно завоевав золотые медали английской премьер-лиги, «Ливерпуль» не сбавляет обороты и продолжает набирать очки. Накануне поздно вечером команда Юргена Клоппа одолела на выезде аутсайдеров из «Брайтона». В составе гостей дублем отметился Мохамед Салах, еще один гол - на счету Джордана Хендерсона. В других вчерашних матчах «Бернли» обыграл «Вест Хэм», а «Шеффилд Юнайтед» - «Вулверхэмптон». Оба матча закончились со счетом 1:0. А вот «Ман Сити» продолжает громить соперников. На этот раз от Хосепа Гвардиолы и компании пострадал «Ньюкасл» - 5:0. Серхио Агуэро забил свой 16-й мяч в чемпионате.

«БАРСЕЛОНА» ОДОЛЕЛА «ЭСПАНЬОЛ»

В барселонском дерби одноименный с городом суперклуб обыграл с минимальным счетом «Эспаньол» - 1:0. Гол, 15-й в сезоне в примере, на счету Луиса Суареса. Таким образом «Барселона» приблизилась на расстояние одного очка к лидеру турнира «Реалу», однако королевский клуб имеет игру в запасе. Кстати, еще не так давно все было наоборот, и мадридцы находились в роли догоняющих, однако после двух ничьих подряд с «Сельтой» и «Атлетико» с одинаковым счетом 2:2 «Барселона» утратила лидерство. «Реал» же три последних матча выигрывает на классе и исключительно со счетом 1:0. Похоже, что в «Барсе» решили тоже взять эту методу на вооружение.