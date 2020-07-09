Андрей Червиченко: «Спартаку» надо победить «Зенит» и вывесить баннер: «Мы вас поимели, а не вы нас»

- Стоило вам утром во вторник в интервью «Советскому спорту» удивиться тому, что Томас Цорн так долго засиделся на посту генерального директора, как «Спартак» его уволил. Леонид Федун прислушался к вашему мнению?

- Видимо, и правда прочли. (Смеется.) Вообще, за мной в последнее время стали внимательно следить. Тут недавно комментаторов покритиковал за их пространные рассуждения. Так они теперь оговариваются, что это только их личное мнение.

Что касается увольнения Цорна - логичное решение, но запоздалое. В «Спартаке» часто любят рубить шашкой, но никогда не знают, что делать дальше. Проблема непонимания перспективы - болезненная для клуба. И дальнейшие их решения часто абсурднее, чем предыдущие.

- Имеете в виду назначение вместо Цорна Шамиля Газизова?

- Пока не буду давать оценку. Но тот круг претендентов, который озвучивался изначально, вызывал у меня смех.

- После увольнения теперь уже экс-гендира »Спартака» печатная версия «Советского спорта» вышла с шапкой: «Цорн уехал – клоуны остались». Говорят, в руководстве клуба на обложку обиделись, хотя, когда в прошлом году на должность главного тренера назначили Доменико Тедеско и многие СМИ представили немца в образе Джокера - злодея-клоуна из вышедшего тогда на экраны голливудского блокбастера, это никого вроде бы не смутило...

- «Спартак» сейчас напоминает ябеду из детской песочницы, который на всех жалуется, что все его обижают. Хватит уже, наверное, ныть. После каждого тура кто-то команду обижает: то VAR ошибся, то судьи предвзятые, то журналисты не то написали... Теперь вот еще обиделись на высказывание гендиректора «Зенита» Александра Медведева по поводу шутки Артема Дзюбы с Сердаром Азмуном в чемпионской раздевалке в Краснодаре.

- Ну, знаете, шутка получилась так себе. За гранью.

- Ну, дурачились ребята на радостях.

- Но согласитесь, что Медведев уж точно отреагировал неправильно, публично оскорбив «Спартак». Все-таки он высокопоставленное лицо, а не видеоблогер.

- Возможно, такое не очень приятно слышать. Но по-мужски правильнее не жалобы в комитет по этике писать, а победить «Зенит» в полуфинале Кубка России и разместить на трибуне после этого баннер: «Это не вы нас поимели, а мы вас». Отвечать надо всегда на футбольном поле.

Самым же пострадавшим в этой ситуации стал Азмун. Читал, что в его родном Иране за такие «шутки» грозят сто ударов плетью.

- А Дзюбе вообще - смертная казнь…

- Слава богу, иранские клубы не играют в еврокубках.

- Чего ждали от матча «Зенит» - «Сочи»? Многие полагали, что питерцы помогут «младшим братьям». Однако хозяева одержали трудовую волевую победу.

- Только недалекие люди могли говорить, что «Зенит» сдаст матч. Не понимаю, как в наше время руководитель клуба может прийти в раздевалку и сказать: «Ребята, сегодня игру сливаем». Да футболисты после этого перестанут воспринимать его серьезно! Такое могло быть в 90-х, когда в команде были только российские футболисты. А как объяснить это иностранцам, тому же Малкому? Мы же видели, как он играл против «Сочи», да и во всех предыдущих после возобновления чемпионата матчах.

Знаю, что очень много болельщиков собрались в Питере праздновать чемпионство. Несколько моих друзей уехали туда отмечать победу. Люди даже ничьей не поняли бы, не говоря о поражении.

- Ну и центральный матч 27-го тура «Спартак» - «Локомотив». Ваше резюме?

- В первом тайме «Спартак» поинтереснее выглядел, во втором все встало на свои места. «Локомотив» докатывает сезон на багаже Юрия Палыча Семина. Думаю, в следующем сезоне болельщиков команды ждет разочарование. Не верю, что Марко Николич как-то себя проявит. Не видно предпосылок.

- Пенальти на Алексее Миранчуке вроде бы был. Удивились такой бурной реакции Доменико Тедеско, который за эмоции схлопотал очередное удаление?

- Конечно, пенальти был. Кто говорит, что нет, тот в футболе не понимает. Наиль Умяров держал Миранчука – чистый 11-метровый. И Миранчук молодец – не стал падать до штрафной... Что касается нервной реакции Тедеско, видимо, это результат общей слишком нервозной обстановки в клубе. И еще, меня удивило, что «Спартак» не стал выпускать молодых ребят. Сейчас самое время проверить ближайший резерв.

- «Локомотив» дотянет сезон на втором месте?

- Здесь больше зависит не от «Локо», а от «Краснодара». Эта команда по игре уступает только «Зениту». Если взять оставшийся календарь, у краснодарцев он полегче. А «Локомотиву» еще играть с ЦСКА, подарков здесь точно не будет.